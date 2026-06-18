Аббосбек Файзуллаев Ўзбекистоннинг тарихий голига муаллиф бўлди (Видео)
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ФИФА Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидаги илк учрашувини Колумбияга қарши ўтказди.
Баҳснинг 60-дақиқасида Аббосбек Файзуллаев рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Ўзбекистон терма жамоасининг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк голига муаллифлик қилди.
Ушбу гол мамлакат футболи тарихида муҳим воқеа сифатида қайд этилди.
Учрашувда дастлаб Колумбия футболчилари Даниэль Муньос ва Луис Диаснинг голлари эвазига ҳисобда олдинга чиқди.
Файзуллаевнинг аниқ зарбасидан кейин ҳисоб қисқарган бўлса-да, ўйиннинг қўшимча дақиқаларида Жамингтон Кампас яна бир гол урди.
Натижада Ўзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидаги биринчи ўйинида Колумбияга 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди.
Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий голини қуйидаги видеода томоша қилиш мумкин.
…