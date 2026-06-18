Европа грандлари 19 ёшли Лиза Баум учун курашга киришди

·0·Спорт
Европа грандлари 19 ёшли Лиза Баум учун курашга киришди

Аёллар футболида трансфер бозори тобора қизғин тус олмоқда. Бу мавсумда нафақат Алексиа Путельяс ёки Сам Керр каби юлдузлар, балки келажаги порлоқ ёш иқтидорлар ҳам диққат марказида турибди. Германиянинг РБ Леипзиг клуби вингери, 19 ёшли Лиза Баум айни дамда Европанинг энг етакчи жамоалари учун асосий трансфер нишонига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Bild нашри хабарига кўра, немис клуби ўз иқтидорли футболчиси учун йирик миқдордаги товон пули олишга тайёрланмоқда. Ҳозирда Баумга Барселона, Манчестер Юнайтед, Лион, Бавария ва Лондон Сити Лаёнесс каби жамоалар жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, пойгада Лондоннинг Арсенал клуби яққол етакчилик қилаётгани айтилмоқда.

Танзаниядан Германия футболи чўққисига қадар

Лиза Баум Танзанияда туғилган бўлиб, унинг отаси немис, онаси эса танзанияликдир. У тўрт ёшида оиласи билан Германияга кўчиб ўтган. Унинг футболга бўлган иштиёқи акаси Деннис билан бирга тўп тепишдан бошланган. Афсуски, акаси 17 ёшида автоҳалокат натижасида вафот этган. Баум ҳар сафар майдонга тушганда акасининг хотирасини ёд этади: унинг бутсасида акасининг бош ҳарфлари ёзилган, билагидаги боғичда эса махсус иқтибос бор.

Баум ўз фаолиятини Германиядаги маҳаллий клубларда бошлаган ва бир муддат ТСВ Пансдорф жамоасида ўйнаган ягона қиз бўлган. Кейинчалик у Гамбург академиясига қўшилди ва 15 ёшидаёқ ушбу клуб билан профессионал шартнома имзолади. Унинг ўйин услуби ва тезкорлиги РБ Леипзиг скаутлари эътиборини тортди ва у ерда ўзини кўрсата олди.

Трансфер бозоридаги бошқа ёш юлдузлар

Лиза Баумдан ташқари, аёллар футболида яна бир неча ёш иқтидорлар трансфер марказида турибди. Жумладан, Швеция терма жамоаси ҳужумчиси Фелисиа Счродер ўтган мавсумда 30 та гол уриб, Челси клубининг рекорд даражадаги таклифига сабаб бўлди. Шунингдек, Англия терма жамоасининг энг ёш вакили Эрика Паркинсон ҳам АҚШнинг НВСЛ лигасига ўтишга яқин турибди.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун аёллар футболидаги бундай трансферлар қизиқарли, чунки сўнгги йилларда мамлакатимизда ҳам аёллар футболига эътибор кучаймоқда. Европа грандларининг ёш иқтидорлар учун бундай кураш олиб бориши ушбу спорт турининг тижорий ва профессионал даражаси янги босқичга чиққанидан далолат беради.

Лиза Баумнинг Арсенал ёки Барселона каби клублардан бирига ўтиши унинг фаолиятида катта бурилиш ясаши кутилмоқда. Ҳозирча РБ Леипзиг раҳбарияти якуний қарорни қабул қилишдан олдин барча таклифларни кўриб чиқмоқда. Баумнинг иқтидори ва майдондаги ҳаракатлари уни нафақат Германия, балки жаҳон аёллар футболининг бўлажак юлдузларидан бирига айлантириши шубҳасиз.

ФутболТрансферларЛиза БаумАрсеналАёллар Футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем иқтидори Лука Вусковик: Криштиано Роналдо каби интизом ва Бавария қизиқишиТоттенхем иқтидори Лука Вусковик: Криштиано Роналдо каби интизом ва Бавария қизиқишиБугун, 09:12Сам Керр АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолайдиСам Керр АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолайдиБугун, 08:56Фабио Каннаваро Жаҳон чемпионатлари тарихида ноёб рекордни қайд этдиФабио Каннаваро Жаҳон чемпионатлари тарихида ноёб рекордни қайд этдиБугун, 08:14Ўзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебютида Колумбияга имкониятни бой бердиЎзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебютида Колумбияга имкониятни бой бердиБугун, 07:57Томас Тухелнинг дебюти: Англия ЖЧ-2026 стартида Хорватияни мағлуб этдиТомас Тухелнинг дебюти: Англия ЖЧ-2026 стартида Хорватияни мағлуб этдиБугун, 07:38Ливерпул трансфер бозорида Нюкаслни ортда қолдирди: Виктор Муноз Энфилдга йўл олмоқдаЛиверпул трансфер бозорида Нюкаслни ортда қолдирди: Виктор Муноз Энфилдга йўл олмоқдаБугун, 07:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди