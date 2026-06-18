Тоттенхем иқтидори Лука Вусковик: Криштиано Роналдо каби интизом ва Бавария қизиқиши
Лондоннинг Тоттенхем клуби ўз сафига қўшиб олган ёш ҳимоячи Лука Вусковик Европа футболи жамоатчилиги эътиборини тортишда давом этмоқда. Германиянинг Гамбург клубидаги муваффақиятли ижара муддатидан сўнг, 19 ёшли хорватиялик футболчининг келажаги порлоқ экани ва унинг ўйин услубида жаҳон футболи афсоналарига хос хусусиятлар борлиги ҳақида гапирилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Унион Берлин клубининг собиқ бош мураббийи Ненад Бжелика ёш ҳимоячининг иқтидорига юқори баҳо бериб, уни дунёнинг энг кучли ҳужумчиларидан бири Криштиано Роналдо билан қиёслади. Бжеликанинг фикрича, Вусковикни португалиялик юлдуз билан нафақат жисмоний ҳолати, балки футболга бўлган профессионал муносабати ҳам бирлаштириб туради.
Роналдо каби меҳнатсеварлик
Sport Bild нашрига берган интервюсида Бжелика Вусковикнинг руҳий тайёргарлигига алоҳида тўхталиб ўтди. "Унинг майдондаги дадиллиги, тўп билан ишлашдаги совуққонлиги ва курашлардаги қатъияти мени ҳайратда қолдиради. Унда Криштиано Роналдони чўққига олиб чиққан хислат бор: суткасига 24 соат футбол билан яшаш", — дея таъкидлади мутахассис.
Маълумотларга кўра, Лука Вусковик 16 ёшидаёқ Хорватия олий дивизионида дебют қилган ва ўша пайтдаёқ ўзининг юқори даражадаги диққат-эътибори билан ажралиб турган. Ҳимоячи бўлишига қарамай, унинг ғалаба қозонишга бўлган иштиёқи ва ўз устида ишлаши кўплаб скаутлар назарига тушган.
Бавария ва келажак режалариҲозирда Тоттенхем билан 2030-йилга қадар шартномага эга бўлган футболчи тез орада Лондон клуби ихтиёрига қайтади. Бироқ, Ненад Бжелика уни келажакда Мюнхеннинг Бавария клуби сафида кўрмоқда. Унинг сўзларига кўра, Вусковик аллақачон дунёнинг энг гранд клубларида тўп суриш даражасига етиб келган.
Goal.com нашри хабарига кўра, Вусковик ҳозирда Хорватия терма жамоаси сафида ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. Ушбу мусобақа унинг трансфер бозоридаги нархи янада ошишига ва Европанинг бошқа етакчи жамоалари қизиқиши ортишига хизмат қилиши шубҳасиз.
Тоттенхем раҳбарияти учун эса бу жиддий синов бўлади. Бир томондан, жамоа ўз таркибида келажак юлдузини сақлаб қолишни истаса, иккинчи томондан, Англия Премер-лигаси ва бошқа чемпионатлардан тушаётган манфаатли таклифларни кўриб чиқишга мажбур бўлиши мумкин. Ҳозирча лондонликлар футболчини асосий таркибга тайёрлашни режалаштирмоқда.
…