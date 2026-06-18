Сам Керр АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолайди

·21·Спорт
Сам Керр АҚШга қайтмоқда: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзолайди

Аёллар футболи оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири, австралиялик ҳужумчи Сам Керр фаолиятини АҚШнинг НВСЛ чемпионатида давом эттиришга яқин турибди. Лондоннинг Челси жамоаси билан хайрлашган тажрибали футболчи эркин агент сифатида Готам ФК клуби сафига қўшилиши кутилмоқда. Бу трансфер нафақат Америка лигаси, балки бутун жаҳон аёллар футболи учун йилнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши тайин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, 32 ёшли Сам Керр олти ярим йиллик муваффақиятли фаолиятдан сўнг Англияни тарк этди. Челси таркибида у ҳақиқий афсонага айланди: 158 та ўйинда 116 та гол уриб, клуб тарихидаги энг яхши тўпурар унвонини бўлишиб турибди. Унинг Лондондаги сўнгги мавсуми ҳам ёрқин ўтди — барча мусобақаларда 17 та гол урган ҳужумчи, жамоасининг Манчестер Юнайтед устидан қозонилган ғалабасида ягона гол муаллифи бўлди.

Челсидаги олтин давр якуни

Сам Керрнинг Англиядаги фаолияти совринларга бой бўлди. 2020-йилда жамоага келиб қўшилганидан буён у беш марта Аёллар Суперлигаси (ВСЛ) чемпионлигини, учта Англия кубоги ва учта Лига кубогини қўлга киритди. Унинг майдондаги совуққонлиги ва ҳал қилувчи паллаларда гол ура олиш қобилияти Челсини Европанинг энг кучли жамоалари қаторига олиб чиқди.

Эндиликда австралиялик юлдуз ўзи учун бегона бўлмаган муҳитга қайтмоқда. The Athletic нашри маълумотларига кўра, у 2015-2017-йилларда Sky Блуе ФК (ҳозирги Готам ФК) шарафини ҳимоя қилган эди. Ўшанда у 40 та ўйинда 28 та гол уриб, ўзининг юксак салоҳиятини намойиш этган. Бу унинг НВСЛдаги учинчи жамоаси бўлади, бунга қадар у Чикаго Ред Старс сафида ҳам тўп сурган.

Готам ФК: Янги суперклуб шаклланмоқда

Амалдаги НВСЛ чемпиони ҳисобланган Готам ФК ўз унвонини ҳимоя қилиш учун трансфер бозорида жуда фаол ҳаракат қилмоқда. Сам Керрнинг трансфери клуб учун нафақат спорт нуқтаи назаридан, балки маркетинг жиҳатидан ҳам улкан фойда келтиради. Жамоада уни эски танишлари — собиқ Челси аъзолари Жесс Картер ва Анн-Катрин Бергер, шунингдек, узоқ муддатли шартнома имзолаган Гуро Реитен кутмоқда.

Клуб раҳбарияти фақат таркибни кучайтириш билан чекланиб қолмаяпти. Готам ФК яқинда 35 миллион долларлик замонавий машғулот мажмуаси қурилишини эълон қилди. Бу каби лойиҳалар ва Яел Авербуч Вест бошчилигидаги профессионал ёндашув Ню-Жерси клубини Европанинг энг кучли футболчилари учун энг жозибадор манзилга айлантирмоқда. Сам Керрнинг келиши эса ушбу лойиҳанинг асосий бўлаги бўлиши кутилмоқда.

Сам КеррЧелсеаГотам ФКТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем иқтидори Лука Вусковик: Криштиано Роналдо каби интизом ва Бавария қизиқишиТоттенхем иқтидори Лука Вусковик: Криштиано Роналдо каби интизом ва Бавария қизиқишиБугун, 09:12Европа грандлари 19 ёшли Лиза Баум учун курашга киришдиЕвропа грандлари 19 ёшли Лиза Баум учун курашга киришдиБугун, 09:10Фабио Каннаваро Жаҳон чемпионатлари тарихида ноёб рекордни қайд этдиФабио Каннаваро Жаҳон чемпионатлари тарихида ноёб рекордни қайд этдиБугун, 08:14Ўзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебютида Колумбияга имкониятни бой бердиЎзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги дебютида Колумбияга имкониятни бой бердиБугун, 07:57Томас Тухелнинг дебюти: Англия ЖЧ-2026 стартида Хорватияни мағлуб этдиТомас Тухелнинг дебюти: Англия ЖЧ-2026 стартида Хорватияни мағлуб этдиБугун, 07:38Ливерпул трансфер бозорида Нюкаслни ортда қолдирди: Виктор Муноз Энфилдга йўл олмоқдаЛиверпул трансфер бозорида Нюкаслни ортда қолдирди: Виктор Муноз Энфилдга йўл олмоқдаБугун, 07:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди