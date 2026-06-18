Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо билан дўстликни жамоа манфаатидан устун қўйдими?

·0·Спорт
Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо билан дўстликни жамоа манфаатидан устун қўйдими?

Португалия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштироки кутилмаган омадсизлик билан бошланди. Мусобақанинг яққол фаворитларидан бири саналган португаллар дебют учрашувида Конго ДР терма жамоаси билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади. Бироқ ўйиндаги натижадан ҳам кўра кўпроқ жамоа бош мураббийи Роберто Мартинезнинг қарорлари ва Криштиано Роналдо атрофидаги вазият қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув давомида 41 ёшли ҳужумчи Криштиано Роналдо ўзининг энг яхши спорт формасидан йироқ эканини кўрсатди. Шунга қарамай, Роберто Мартинез ўйин охирига қадар ўз сардорини майдондан олишга журъат қилмади. Goal.com нашрининг хабар беришича, футбол экспертлари ва собиқ ўйинчилар мураббийни юлдуз футболчи билан муносабатларни бузмаслик учун жамоа манфаатларини қурбон қилаётганликда айбламоқда.

Экспертлар фикри: Мураббий ўз ишини бажармаяптими?

Ирландия терма жамоасининг собиқ аъзоси Тонй Каскарино талкСПОРТ эфирида Мартинезнинг ҳаракатларини кескин танқид қилди. Унинг фикрича, Роналдо ҳозирги ҳолатида жамоага фойда келтира олмайди. "Мен имкон қадар мулойим бўлишга ҳаракат қиляпман, лекин Криштиано бугун майдонда ҳеч нарса қила олмади. Унда на тезлик, на тўп учун курашишга энергия қолган. Мартинез нима учун уни алмаштирмаганига ишонолмаяпман. Мураббийнинг вазифаси — жамоани ғалаба сари етаклайдиган қарорлар қабул қилиш, Роналдо билан дўст бўлиб қолиш эмас", — дея таъкидлади Каскарино.

Шунингдек, Франция футболи афсонаси Тьерри Анри ҳам Роналдонинг тактик интизомига эътибор қаратди. Генрининг сўзларига кўра, ҳужумчининг шахсий рекордлар ортидан қувиши жамоавий ўйинга путур етказмоқда. Хусусан, ўйиннинг иккинчи бўлимида юзага келган вазиятда Криштиано Роналдо ноўрин ҳаракати билан Бруно Фернандеснинг гол уришига халақит бериб қўйгани мутахассислар томонидан алоҳида қайд этилди. "Одамлар, шуни тушунишингиз керак: жамоа гол уриши керак, сиз эмас", — дея қўшимча қилди Арсенал собиқ юлдузи.

Статистик маълумотлар ҳам Роналдонинг ўйини кўнгилдагидек чиқмаганини тасдиқламоқда. Хюстонда кечган баҳсда у рақиб дарвозасига бирорта ҳам аниқ зарба йўллай олмади. Шу тариқа, унинг йирик турнирлардаги голсиз серияси 10 та ўйинга етди. Гарчи у Лионель Месси билан бир қаторда олтита Жаҳон чемпионатида майдонга тушган илк футболчи сифатида тарихга кирган бўлса-да, бу натижа Португалиянинг FIFA рейтингида анча пастда турувчи рақибни мағлуб эта олмагани соясида қолиб кетди.

Роналдо ва жамоанинг келажаги

Ўйиндан сўнг Криштиано Роналдо журналистлар билан суҳбатда ўзига хос тарзда жавоб қайтарди. У Португалия терма жамоасининг ўйинида ҳеч қандай камчилик бўлмаганини ва бу футболнинг бир қисми эканини айтди. "Нима етишмади? Ҳеч нарса. Бу футбол — биз ютишимиз ҳам, ютқазишимиз ҳам мумкин эди", — деди сардор. Бироқ унинг бу гаплари мухлислар ва таҳлилчиларни қониқтирмади.

Португалия терма жамоаси учун навбатдаги учрашувлар ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Роберто Мартинез энди жиддий танлов қаршисида турибди: у ёки ўз тактик қарашларида қатъий туриб таркибни янгилаши, ёки Роналдонинг обрўсига таяниб таваккал қилишда давом этиши керак. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу ҳолат қизиқарли, сабаби Роналдонинг ҳар бир қадами мамлакатимизда ҳам катта қизиқиш билан кузатиб борилади.

ПортугалияКриштиано РоналдоРоберто МартинезЖЧ-2026Футбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Экспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилдиЭкспертлар Колумбия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни маълум қилдиБугун, 06:36Колумбиялик мухлислар йиғлаган ўзбекистонлик болани қўллаб-қувватладиКолумбиялик мухлислар йиғлаган ўзбекистонлик болани қўллаб-қувватладиБугун, 06:30Хориж нашрлари Ўзбекистон мағлуб бўлишига сабабчи колумбияликларни айтдиХориж нашрлари Ўзбекистон мағлуб бўлишига сабабчи колумбияликларни айтдиБугун, 06:27Колумбия мухлислари йиғлаган ўзбек болакайни самимий юпатди (видео)Колумбия мухлислари йиғлаган ўзбек болакайни самимий юпатди (видео)Бугун, 06:10Ўзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида мағлуб бўлди (видео)Ўзбекистон Жаҳон чемпионатидаги дебют учрашувида мағлуб бўлди (видео)Бугун, 06:06Каннаваро: Футболчиларимдан ғурурланаман, энди хатолар устида ишлаймизКаннаваро: Футболчиларимдан ғурурланаман, энди хатолар устида ишлаймизБугун, 05:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди