Роберто Мартинез танқидлар остида: Португалия устози Криштиано Роналдо билан дўстликни жамоа манфаатидан устун қўйдими?
Португалия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштироки кутилмаган омадсизлик билан бошланди. Мусобақанинг яққол фаворитларидан бири саналган португаллар дебют учрашувида Конго ДР терма жамоаси билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади. Бироқ ўйиндаги натижадан ҳам кўра кўпроқ жамоа бош мураббийи Роберто Мартинезнинг қарорлари ва Криштиано Роналдо атрофидаги вазият қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув давомида 41 ёшли ҳужумчи Криштиано Роналдо ўзининг энг яхши спорт формасидан йироқ эканини кўрсатди. Шунга қарамай, Роберто Мартинез ўйин охирига қадар ўз сардорини майдондан олишга журъат қилмади. Goal.com нашрининг хабар беришича, футбол экспертлари ва собиқ ўйинчилар мураббийни юлдуз футболчи билан муносабатларни бузмаслик учун жамоа манфаатларини қурбон қилаётганликда айбламоқда.
Экспертлар фикри: Мураббий ўз ишини бажармаяптими?Ирландия терма жамоасининг собиқ аъзоси Тонй Каскарино талкСПОРТ эфирида Мартинезнинг ҳаракатларини кескин танқид қилди. Унинг фикрича, Роналдо ҳозирги ҳолатида жамоага фойда келтира олмайди. "Мен имкон қадар мулойим бўлишга ҳаракат қиляпман, лекин Криштиано бугун майдонда ҳеч нарса қила олмади. Унда на тезлик, на тўп учун курашишга энергия қолган. Мартинез нима учун уни алмаштирмаганига ишонолмаяпман. Мураббийнинг вазифаси — жамоани ғалаба сари етаклайдиган қарорлар қабул қилиш, Роналдо билан дўст бўлиб қолиш эмас", — дея таъкидлади Каскарино.
Шунингдек, Франция футболи афсонаси Тьерри Анри ҳам Роналдонинг тактик интизомига эътибор қаратди. Генрининг сўзларига кўра, ҳужумчининг шахсий рекордлар ортидан қувиши жамоавий ўйинга путур етказмоқда. Хусусан, ўйиннинг иккинчи бўлимида юзага келган вазиятда Криштиано Роналдо ноўрин ҳаракати билан Бруно Фернандеснинг гол уришига халақит бериб қўйгани мутахассислар томонидан алоҳида қайд этилди. "Одамлар, шуни тушунишингиз керак: жамоа гол уриши керак, сиз эмас", — дея қўшимча қилди Арсенал собиқ юлдузи.
Статистик маълумотлар ҳам Роналдонинг ўйини кўнгилдагидек чиқмаганини тасдиқламоқда. Хюстонда кечган баҳсда у рақиб дарвозасига бирорта ҳам аниқ зарба йўллай олмади. Шу тариқа, унинг йирик турнирлардаги голсиз серияси 10 та ўйинга етди. Гарчи у Лионель Месси билан бир қаторда олтита Жаҳон чемпионатида майдонга тушган илк футболчи сифатида тарихга кирган бўлса-да, бу натижа Португалиянинг FIFA рейтингида анча пастда турувчи рақибни мағлуб эта олмагани соясида қолиб кетди.
Роналдо ва жамоанинг келажагиЎйиндан сўнг Криштиано Роналдо журналистлар билан суҳбатда ўзига хос тарзда жавоб қайтарди. У Португалия терма жамоасининг ўйинида ҳеч қандай камчилик бўлмаганини ва бу футболнинг бир қисми эканини айтди. "Нима етишмади? Ҳеч нарса. Бу футбол — биз ютишимиз ҳам, ютқазишимиз ҳам мумкин эди", — деди сардор. Бироқ унинг бу гаплари мухлислар ва таҳлилчиларни қониқтирмади.
Португалия терма жамоаси учун навбатдаги учрашувлар ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Роберто Мартинез энди жиддий танлов қаршисида турибди: у ёки ўз тактик қарашларида қатъий туриб таркибни янгилаши, ёки Роналдонинг обрўсига таяниб таваккал қилишда давом этиши керак. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу ҳолат қизиқарли, сабаби Роналдонинг ҳар бир қадами мамлакатимизда ҳам катта қизиқиш билан кузатиб борилади.
…