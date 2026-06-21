Криштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очди

·0·Спорт
Криштиано Роналдо танқидлардан қандай ҳимояланган? Диого Далот жамоа сирларини очди

Португалия терма жамоаси ҳимоячиси Диого Далот жаҳон чемпионати давомида жамоа сардори Криштиано Роналдо атрофида юзага келадиган босим ва танқидларга қарши қандай курашилаётгани ҳақида батафсил маълумот берди. Манчестер Юнайтед вакилининг сўзларига кўра, жамоа ичидаги муҳит ташқи шов-шувларга қарамай барқарорлигича қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Португалиянинг Конго ДР билан ўйиндаги 1:1 ҳисобидаги дуранг натижаси ижтимоий тармоқларда катта эътирозларга сабаб бўлди. Кўплаб мутахассислар, жумладан, Тьерри Анри ҳам эътиборни Роналдонинг шахсий рекордларидан жамоавий муваффақиятга қаратиш лозимлигини таъкидлади. Бироқ, Goal.com нашрининг хабар беришича, Роберто Мартинез бошчилигидаги жамоа бундай сценарийга олдиндан тайёргарлик кўрган.

Олдиндан режалаштирилган ҳимоя

Диого Далотнинг таъкидлашича, мундиал бошланишидан аввал жамоа аъзолари махсус йиғилиш ўтказиб, ижтимоий тармоқлардаги бўлажак ҳужумларни муҳокама қилишган. Бу суҳбат футболчиларга руҳан тайёр бўлишга ва ташқи омилларга чалғимасликка ёрдам берган.

"Бу жуда оддий. Кийиниш хонасида, ҳали жаҳон чемпионатига келмасимиздан аввал, бизда ушбу танқидлар ва ижтимоий тармоқлар ҳақида батафсил суҳбатлашиш имконияти бўлган эди. Биз гўё буларнинг барчаси содир бўлишини олдиндан билгандек эдик. Таркибда Криштиано каби афсонавий ўйинчи бўлгач, ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ тайёр туришимиз шарт эди", — дея тушунтирди Далот.

Ҳимоячининг сўзларига кўра, ташқи босим жамоа ичидаги бирдамликни заифлаштира олмаган. Аксинча, футболчилар ўз тарихларида илк бор жаҳон кубогини қўлга киритиш мақсадида янада жипслашганлар. Улар танқидларнинг кўпчилиги асоссиз, адолатсиз ёки ҳаддан ташқари бўрттирилган эканини яхши англашади.

Роналдонинг 20 йиллик тажрибаси

Бугунги кунда 41 ёшни қаршилаган Криштиано Роналдо учун бундай эътибор янгилик эмас. Ал-Насср ҳужумчиси йигирма йилдан ортиқ вақт давомида Португалия терма жамоасининг асосий юлдузи сифатида диққат марказида бўлиб келмоқда. Далот айнан сардорнинг тажрибаси жамоага хотиржамлик бағишлаётганини қайд этди.

"Ҳамма Криштиано танқидларни қанчалик яхши қабул қилишини билади. Унинг терма жамоада 20 йилдан ортиқ тажрибаси бор. У жамоага ишонч бағишлайди ва бу каби гап-сўзлар ўйиннинг бир қисми эканини тушунтиради. Биз дунёнинг энг йирик мусобақасида иштирок этаётганимизда, бундай ҳолатлар табиий", — дейди ҳимоячи.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Криштиано Роналдо феномени доимо қизиқарли бўлиб келган. Унинг ҳар бир ҳаракати нафақат Европада, балки бизнинг минтақада ҳам қизғин муҳокама қилинади. Далотнинг ушбу баёноти Португалия терма жамоаси ўз етакчисини ҳар қандай вазиятда ҳимоя қилишга тайёрлигини яна бир бор исботлади.

Криштиано РоналдоПортугалияДиого ДалотФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилариЖуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоасининг янги етакчилариБугун, 18:17Абдуқодир Ҳусанов турнирнинг энг тезкор уч футболчиси қаторидан жой олдиАбдуқодир Ҳусанов турнирнинг энг тезкор уч футболчиси қаторидан жой олдиБугун, 18:09Манчестер Юнайтед нишонидаги Ҳайден Ҳаккней: Мутахассислар трансфер борасида огоҳлантирдиМанчестер Юнайтед нишонидаги Ҳайден Ҳаккней: Мутахассислар трансфер борасида огоҳлантирдиБугун, 17:39Ламине Ямал Лионель Месси ўрнини эгалламоқда: Саудия Арабистони мураббийи юксак баҳо бердиЛамине Ямал Лионель Месси ўрнини эгалламоқда: Саудия Арабистони мураббийи юксак баҳо бердиБугун, 17:33Гави танқидлар ҳақида: «Португалия биздан икки баробар кам танқид қилинди»Гави танқидлар ҳақида: «Португалия биздан икки баробар кам танқид қилинди»Бугун, 17:08Риз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтдиРиз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтдиБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди