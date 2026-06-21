Ню-Ёркда Ўзбекистон байроғи туширилган поезд кўпчиликни ҳайратга солди (видео)
Ижтимоий тармоқларда Ню-Ёрк метросидаги поездлардан бири Ўзбекистон мавзусида безатилгани акс этган видеолар кенг тарқалмоқда.
Кадрларда поезд ташқи қисмида Ўзбекистон давлат байроғи ҳамда миллий рамзлар ранглари — мовий, оқ ва яшил тусларда ишланган безакларни кўриш мумкин.
Мазкур ноодатий дизайн интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортиб, кўплаб ижобий фикрларга сабаб бўлди.
Айниқса, хорижда истиқомат қилаётган ўзбекистонликлар дунёнинг энг машҳур шаҳарларидан бири бўлган Ню-Ёркда ўз мамлакати байроғини кўриш уларга алоҳида фахр ва қувонч бағишлаганини ёзишмоқда.
Ижтимоий тармоқларда ушбу лавҳа юзасидан турли изоҳлар қолдирилмоқда. Кўпчилик буни Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги нуфузи ва тан олинаётганининг яна бир ёрқин кўриниши сифатида баҳоламоқда.
…