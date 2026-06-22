Алан Шеарер: Роберто Мартинез Криштиано Роналдўни захирага олишга қўрқиши мумкин

·0·Спорт
Алан Шеарер: Роберто Мартинез Криштиано Роналдўни захирага олишга қўрқиши мумкин

Португалия терма жамоасининг 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки фонида жамоа сардори Криштиано Роналдо ва бош мураббий Роберто Мартинез ўртасидаги муносабатлар яна диққат марказига чиқди. Англия футболи афсонаси Алан Шеарернинг фикрича, 41 ёшли ҳужумчининг жамоадаги нуфузи шунчалик юқорики, мураббий уни ҳатто ўйин давомида алмаштиришга ҳам ботина олмаслиги мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шеарернинг таъкидлашича, Роналдонинг глобал миқёсдаги мақоми ва таъсири одатдаги футболчи ва мураббий ўртасидаги муносабатлар чегарасидан чиқиб кетган. Бу эса Шимолий Америкада ўтаётган турнирда Португалия терма жамоасининг тактик мослашувчанлигига жиддий зарар етказиши мумкин. Goal.com нашри хабарига кўра, собиқ ҳужумчи мураббийнинг авторитети борасида шубҳа билдирган.

Роналдонинг дахлсизлиги ва тактик муаммолар

Алан Шеарер Бетфаир нашрига берган интервюсида шундай дейди: “Роберто Мартинез Роналдони майдондан олишга рухсати борми ёки йўқми, мана шу асосий савол. Криштиано шунчалик қудратлики, агар у ҳар бир дақиқада майдонда бўла олмаслигини тушунишни истамаса, бу тизим ишламайди. У ҳар бир ўйинда асосий таркибда тушиши ва тўлиқ 90 дақиқа ўйнаши керак деб ҳисоблаётгани жамоа учун катта тўсиқдир”.

Мутахассиснинг фикрича, Роналдонинг ҳозирги спорт формаси унинг дахлсиз мақомига мос келмаяпти. Португалия сардори терма жамоа либосида анча вақтдан бери гол ура олмаётгани ва ўзининг энг яхши ўйинларидан йироқлиги кузатувчиларнинг эътирозига сабаб бўлмоқда. Айниқса, плей-офф босқичларида бундай ҳолат жамоанинг умумий натижасига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Лионель Месси билан солиштириш

Шеарер Роналдонинг муваффақиятсиз ҳаракатларини унинг азалий рақиби Лионель Месси билан солиштирди. Аргентиналик юлдуз Жазоирга қарши баҳсда хет-трик қайд этиб, ўзининг юқори формасини намойиш этган бир пайтда, Роналдо майдонда асабий ва самарасиз ҳаракат қилмоқда. Бу ҳолат икки буюк футболчи ўртасидаги баҳсда тарозининг бир палласи Мессига оғишига сабаб бўлмоқда.

“Лионель Месси ҳайратланарли даражада ўйнашда давом этмоқда. У ҳамон энг яхши формасида ва жамоаси у учун югуришга, унга тўп етказиб беришга тайёр. Роналдо эса Мессининг учта голини кўриб, эртаси куни ўзи ёмон ўйин кўрсатганидан қаттиқ тушкунликка тушгани аниқ. Унинг ичидан нималар ўтаётганини тасаввур қилиш қийин эмас”, — дея қўшимча қилди Шеарер.

Португалия терма жамоаси учун 2026-йилги мундиал нафақат чемпионлик учун кураш, балки афсонавий Роналдонинг даврини қандай якунлаш борасидаги мураккаб имтиҳонга айланмоқда. Роберто Мартинез ўз қарорларида қатъий тура оладими ёки Роналдонинг “қудрати” тактик ўзгаришлардан устун келадими, буни вақт кўрсатади.

Криштиано РоналдоРоберто МартинезПортугалияЖаҳон ЧемпионатиЛионель Месси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқдаБарбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқдаБугун, 16:07Ганалик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқдаГаналик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқдаБугун, 15:57ЖЧ-2026. Белгия - Эрон (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Белгия - Эрон (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)Бугун, 15:52Фабио Каннаваро Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан режаларини айтдиФабио Каннаваро Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан режаларини айтдиБугун, 15:45Гарри Редкнапп Тоттенхемнинг трансфер сиёсатини танқид қилдиГарри Редкнапп Тоттенхемнинг трансфер сиёсатини танқид қилдиБугун, 15:36Тоттенхем Маркус Рэшфорд трансфери учун Манчестер Юнайтедга таклиф тайёрламоқдаТоттенхем Маркус Рэшфорд трансфери учун Манчестер Юнайтедга таклиф тайёрламоқдаБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди