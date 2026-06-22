Ганалик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқда
Жаҳон чемпионати арафасида футбол оламида турли ғаройиб воқеалар содир бўлиши одатий ҳолга айланган. Бироқ, Ганалик машҳур афсун-жодучи Нана Кваку Бонсамнинг баёноти кўпчиликни ҳайратда қолдирди. У Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн фаолиятига тўсқинлик қилишини ва унинг Гана билан ўйинда самарали ҳаракат қилишига йўл қўймаслигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бонсам ўзининг бу каби "фаолияти" билан илк бор диққат марказига тушаётгани йўқ. У 2014-йилги Жаҳон чемпионати олдидан Криштиано Роналдо жароҳат олгани ва турнирда тўлиқ куч билан ўйнай олмагани учун масъулиятни ўз зиммасига олган эди. Эндиликда у ўзининг навбатдаги "нишони" сифатида Бавария ҳужумчиси Гарри Кейнни танлаганини очиқчасига эълон қилди.
Маънавий таъсир ва футболчининг ҳолатиДаилй Стар нашрига берган интервюсида Бонсам Гарри Кейнга жиддий шикаст етказиш ниятида эмаслигини, бироқ уни тўхтатиб қолиш учун барча чораларни кўришини таъкидлади. "Мен Гарри Кейн устида ишлаяпман. Аввал нималарга қодир эканимни кўрсатганман, шунинг учун уни тўхтатиш учун нима қилишим кераклигини биламан. Мен унга оғир жароҳат тиламайман, шунчаки ўз ватанимга ёрдам бериш учун унинг ўйинини бузиб қўйишим кифоя", — дейди у.
Гарри Кейн айни дамда ажойиб спорт формасида. У Хорватия устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабада дубл қайд этиб, ўзининг юқори савияда эканини исботлади. Бундан ташқари, Кейн Англия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатларида гол уриш бўйича Гари Линекер ўрнатган рекордни янгилашга жуда яқин турибди. Бунинг учун унга яна битта гол керак бўлади.
Томас Тухель ва жамоанинг муносабатиТашқаридан бўлаётган бундай ғайритабиий таҳдидларга қарамай, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель диққатни фақат профессионал тайёргарликка қаратган. Германиялик мутахассис плей-офф босқичига чиқиш учун жамоада юқори интизом ва сифатли машғулотларни талаб қилмоқда. Жамоа ҳимоячиси Джед Спенсе мураббийнинг талабчанлиги ҳақида ижобий фикрлар билдирди.
"У ажойиб мураббий ва футболчилардан энг яхши натижани кутади. Томас Тухель юқори стандартларни талаб қилади ва бу турнирда биз ҳар бир сонияда тайёр бўлишимиз керак. Ҳар бир машғулот энг юқори сифатда ўтиши шарт", — дейди Спенсе талкСПОРТ нашрига берган интервюсида. Футболчиларнинг сўзларига кўра, жамоа ичидаги муҳит барқарор ва ҳеч қандай руҳий босим уларга таъсир ўтказа олмайди.
Эслатиб ўтамиз, 2014-йилда Бонсам Криштиано Роналдо ҳақида гапирганда, унинг тиззасидаги муаммолар тиббий йўл билан даволанмаслигини, чунки бу "маънавий сабаблар" билан боғлиқлигини иддао қилган эди. Ўшанда Роналдо ҳақиқатан ҳам турнирни кутилган даражада ўтказа олмаган. Эндиликда бутун футбол жамоатчилиги Гарри Кейн бу каби босимларни қандай енгиб ўтишини кузатиб боради.
…