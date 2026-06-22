Азиз Раметов нега оммадан ёрдам сўраганди? Рафиқаси ҳақиқатни очиқлади (видео)

·0·Маданият
Азиз Раметов нега оммадан ёрдам сўраганди? Рафиқаси ҳақиқатни очиқлади (видео)

Актёр Азиз Раметовнинг рафиқаси Шаҳло Раметова интервьюларидан бирида турмуш ўртоғининг саломатлиги ва оиласи бошидан кечираётган синовлар ҳақида самимий фикр билдирди.

Унинг айтишича, актёр бўйин ва умуртқа билан боғлиқ жиддий муаммолар сабаб анча вақт давомида даволанишга мажбур бўлган. Бўйин синиши, умуртқа шикастланиши ҳамда бир нечта грижа хасталиги унинг соғлиғига салбий таъсир кўрсатган.

Шаҳло Раметованинг таъкидлашича, операция масаласи ҳам кўриб чиқилган, бироқ мутахассислар томонидан аниқ кафолат берилмагани сабабли ҳозирча даволаниш ишлари давом эттирилмоқда.

Шунингдек, у ижтимоий тармоқларда турмуш ўртоғи билан боғлиқ айрим нотўғри маълумотлар тарқалганини ҳам эслатиб ўтди. Хусусан, даволаниш харажатлари ва ёрдам масалалари юзасидан турли тахминлар билдирилган.

Суҳбат давомида Шаҳло Раметова энг таъсирли фикрларидан бирини ҳам айтди.

“Масофа сабаб олдиларига кўп бора олмаймиз. Шу пайтда инсоннинг қадри, ўрни янада билинаркан. Ажрашаман деб ўйлаган пайтларим бўлганидан афсусланаман”, — деди у.

Унинг ушбу самимий эътирофи мухлислар орасида кенг муҳокама қилиниб, кўплаб инсонларнинг ҳамдардлиги ва қўллаб-қувватловига сабаб бўлмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сочи бўйидан ҳам узун: Маржона Ўлжоева ҳайратда қолдирди (видео)Сочи бўйидан ҳам узун: Маржона Ўлжоева ҳайратда қолдирди (видео)Бугун, 11:27Кучли ёмғир остидаги Райҳоннинг чиқиши тармоқларда олқишланмоқда (видео)Кучли ёмғир остидаги Райҳоннинг чиқиши тармоқларда олқишланмоқда (видео)Кеча, 20:24Ёмғир ҳам тўхтата олмади: Райҳон саҳнани забт этди (видео)Ёмғир ҳам тўхтата олмади: Райҳон саҳнани забт этди (видео)Кеча, 19:58Барно Тешабоева: “Бир оғиз гапимдан кейин уйим пайпоққа тўлиб кетди!”Барно Тешабоева: “Бир оғиз гапимдан кейин уйим пайпоққа тўлиб кетди!”Кеча, 16:17Отабек Маҳкамов Бурак Ўзчивит билан учрашдиОтабек Маҳкамов Бурак Ўзчивит билан учрашдиКеча, 16:05Тожибар Азизова: "Шаҳзодадан ҳам, унинг келинидан ҳам буни кутмагандим…" (видео)Тожибар Азизова: "Шаҳзодадан ҳам, унинг келинидан ҳам буни кутмагандим…" (видео)Кеча, 12:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...