Сергели-5 да уйлар қисқа вақт ичида учинчи марта бўялмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Сергели-5 даҳасидаги кўп қаватли уйлар қисқа вақт ичида учинчи марта қайта бўялаётгани аҳоли норозилигига сабаб бўлди. Яшовчиларнинг айтишича, бинолар фасади аввал оқ рангга, кейин терракота тусига бўялган. Энди эса уйларни кўк ранг билан қоплаш ишлари бошланган.
Рангларнинг тез-тез ўзгартирилиши аҳоли орасида тушунмовчилик уйғотган. Бироқ масала фақат бинолар ташқи кўриниши билан чекланиб қолмаяпти. Таъмирлаш ишлари давомида ишчилар кондиционерларнинг ташқи блокларига ҳам бўёқ теккизаётгани айтилмоқда.
Яшовчилар бу ҳолат қурилмаларнинг ишдан чиқишига ёки уларнинг ташқи кўриниши бузилишига олиб келиши мумкинлигидан хавотирда. Кондиционерлар хусусий мулк ҳисобланиши сабабли аҳоли ишларни эҳтиёткорлик билан олиб боришни талаб қилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…