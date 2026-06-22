Tecno компанияси рекорд даражадаги ингичка Камон 50 Слим смартфонини тақдим этди
Смартфонлар бозорида ўз ўрнига эга бўлиб бораётган Tecno бренди ўзининг янги флагман даражасидаги Камон 50 Слим моделини намойиш қилди. Мазкур қурилма нафақат ўта ингичка корпуси, балки бундай ихчам ўлчамга қарамай, сиғимли аккумулятор ва энг юқори даражадаги ҳимоя стандартларига эга эканлиги билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфоннинг қалинлиги бор-йўғи 6,39 мм ни ташкил этади. Бу кўрсаткич билан у бозордаги энг ингичка қурилмалардан бирига айланди. Шунга қарамай, муҳандислар корпус ичига 5600 мА/соат сиғимли аккумуляторни жойлаштиришга муваффақ бўлишган. Tecno вакилларининг таъкидлашича, ушбу батарея беш йиллик интенсив фойдаланишдан кейин ҳам ўзининг барқарор хусусиятларини сақлаб қолади. Шунингдек, қурилма 60 В қувватга эга тезкор қувватлаш тизимини қўллаб-қувватлайди.
Техник имкониятлар ва дисплей хусусиятлариКамон 50 Слим модели 6,78 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у 1,5К (1224 × 2720 пиксел) аниқликда ишлайди. Экраннинг кадрлар янгиланиш частотаси 144 Hz га тенг бўлиб, бу интерфейснинг силлиқ ишлашини ва ўйинларда юқори динамикани таъминлайди. Қурилманинг яна бир ўзига хос жиҳати — унинг IP68 ва IP69 стандартлари бўйича чанг ва сувдан ҳимояланганидир. Бу эса смартфонни ҳатто юқори босимли иссиқ сув оқими остида ҳам шикастланмаслигини кафолатлайди.
Смартфоннинг аппарат қисми MediaTek Ҳелио Г200 Ултимате процессорига асосланган. Хотира масаласида фойдаланувчиларга 8 GB тезкор хотира (виртуал тарзда 16 GB гача кенгайтириш имконияти билан) ҳамда 128 ёки 256 GB доимий хотира вариантлари таклиф этилади. Дастурий таъминот сифатида энг сўнгги Android 16 операцион тизими ва ҲiOS 16.2 қобиғи танланган.
Камера ва сунъий интеллект имкониятлариСуратга олиш ишқибозлари учун Tecno Camon 50 Слим юқори сифатли Sony ЛЙТ-600 сенсорига эга 50 мегапикселли асосий камера билан таъминланган. Олд панелда эса 32 мегапикселли селфи-камера жой олган. Қурилманинг камера тизими сунъий интеллект (AI) ёрдамида тасвирларни қайта ишлашнинг кенг воситаларига эга. Хусусан, смартфонда махсус сув остида суратга олиш режими ҳам мавжуд.
Дизайн борасидаги яна бир инновация — бу корпуснинг орқа панелидаги AI Моод Light тизимидир. У 354 та мини-светодиодлардан ташкил топган бўлиб, турли билдиришномалар ёки фойдаланувчининг кайфиятига қараб рангларини ўзгартириши мумкин. Ўзбекистон бозорида ушбу бренднинг оммавийлигини ҳисобга олсак, Камон 50 Слим модели ўзининг замонавий дизайни ва чидамлилиги билан ҳамюртларимиз орасида ҳам юқори талабга эга бўлиши кутилмоқда.
…