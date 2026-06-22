Tecno компанияси рекорд даражадаги ингичка Камон 50 Слим смартфонини тақдим этди

·30·Техно
Tecno компанияси рекорд даражадаги ингичка Камон 50 Слим смартфонини тақдим этди

Смартфонлар бозорида ўз ўрнига эга бўлиб бораётган Tecno бренди ўзининг янги флагман даражасидаги Камон 50 Слим моделини намойиш қилди. Мазкур қурилма нафақат ўта ингичка корпуси, балки бундай ихчам ўлчамга қарамай, сиғимли аккумулятор ва энг юқори даражадаги ҳимоя стандартларига эга эканлиги билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфоннинг қалинлиги бор-йўғи 6,39 мм ни ташкил этади. Бу кўрсаткич билан у бозордаги энг ингичка қурилмалардан бирига айланди. Шунга қарамай, муҳандислар корпус ичига 5600 мА/соат сиғимли аккумуляторни жойлаштиришга муваффақ бўлишган. Tecno вакилларининг таъкидлашича, ушбу батарея беш йиллик интенсив фойдаланишдан кейин ҳам ўзининг барқарор хусусиятларини сақлаб қолади. Шунингдек, қурилма 60 В қувватга эга тезкор қувватлаш тизимини қўллаб-қувватлайди.

Техник имкониятлар ва дисплей хусусиятлари

Камон 50 Слим модели 6,78 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у 1,5К (1224 × 2720 пиксел) аниқликда ишлайди. Экраннинг кадрлар янгиланиш частотаси 144 Hz га тенг бўлиб, бу интерфейснинг силлиқ ишлашини ва ўйинларда юқори динамикани таъминлайди. Қурилманинг яна бир ўзига хос жиҳати — унинг IP68 ва IP69 стандартлари бўйича чанг ва сувдан ҳимояланганидир. Бу эса смартфонни ҳатто юқори босимли иссиқ сув оқими остида ҳам шикастланмаслигини кафолатлайди.

Смартфоннинг аппарат қисми MediaTek Ҳелио Г200 Ултимате процессорига асосланган. Хотира масаласида фойдаланувчиларга 8 GB тезкор хотира (виртуал тарзда 16 GB гача кенгайтириш имконияти билан) ҳамда 128 ёки 256 GB доимий хотира вариантлари таклиф этилади. Дастурий таъминот сифатида энг сўнгги Android 16 операцион тизими ва ҲiOS 16.2 қобиғи танланган.

Камера ва сунъий интеллект имкониятлари

Суратга олиш ишқибозлари учун Tecno Camon 50 Слим юқори сифатли Sony ЛЙТ-600 сенсорига эга 50 мегапикселли асосий камера билан таъминланган. Олд панелда эса 32 мегапикселли селфи-камера жой олган. Қурилманинг камера тизими сунъий интеллект (AI) ёрдамида тасвирларни қайта ишлашнинг кенг воситаларига эга. Хусусан, смартфонда махсус сув остида суратга олиш режими ҳам мавжуд.

Дизайн борасидаги яна бир инновация — бу корпуснинг орқа панелидаги AI Моод Light тизимидир. У 354 та мини-светодиодлардан ташкил топган бўлиб, турли билдиришномалар ёки фойдаланувчининг кайфиятига қараб рангларини ўзгартириши мумкин. Ўзбекистон бозорида ушбу бренднинг оммавийлигини ҳисобга олсак, Камон 50 Слим модели ўзининг замонавий дизайни ва чидамлилиги билан ҳамюртларимиз орасида ҳам юқори талабга эга бўлиши кутилмоқда.

TecnoКамон 50 СлимСмартфонТехнологияAndroid 16
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy смартфонлари учун One UI 8.5 янгиланиши тарқатила бошландиSamsung Galaxy смартфонлари учун One UI 8.5 янгиланиши тарқатила бошландиБугун, 18:24Samsung Galaxy А24 эгалари учун кутилмаган совға: One UI 8.5 янгиланиши чиқдиSamsung Galaxy А24 эгалари учун кутилмаган совға: One UI 8.5 янгиланиши чиқдиБугун, 16:54Boeing ва Аирбус рақиби янги босқичда: КОМАК К919-600 синовлари бошландиBoeing ва Аирбус рақиби янги босқичда: КОМАК К919-600 синовлари бошландиБугун, 15:59Олимлар дунёдаги энг йирик лазерни янада кучлироқ қилиш усулини топишдиОлимлар дунёдаги энг йирик лазерни янада кучлироқ қилиш усулини топишдиБугун, 15:26Нега сув тефлонда думалайди, шишада эса ёйилади: Олимлар илк бор молекуляр сабабни топдиНега сув тефлонда думалайди, шишада эса ёйилади: Олимлар илк бор молекуляр сабабни топдиБугун, 14:57Тошкентда келажак технологияси: ҳуманоид роботлар заводи қурилиши бошландиТошкентда келажак технологияси: ҳуманоид роботлар заводи қурилиши бошландиБугун, 14:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди