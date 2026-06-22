Ламин Ямал: «Мен учун шахсий натижадан кўра жамоавий ғалаба муҳим»
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ламин Ямал мусобақадаги шахсий кўрсаткичлардан кўра жамоавий натижани муҳимроқ деб ҳисоблашини айтди. Унинг фикрича, турнир давомида кўп гол уриш футболчи учун яхши натижа бўлиши мумкин, аммо жамоа совринни қўлга киритмаса, бунинг ўзи етарли эмас.
«Турнир давомида 16 та гол уришингиз мумкин, аммо ярим финалда мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этасиз. Мен бундай ҳолатни хоҳламайман. Мен ғалаба қозонишни истайман», деди Ламин Ямал.
Футболчи шу тариқа шахсий статистика эмас, мусобақада ғолиб чиқиш унинг асосий мақсади эканини таъкидлади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…