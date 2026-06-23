Деклан Рисе Гарри Кейн ҳақида: "У билан бир жамоада ўйнаш мен учун катта шараф"
Англия терма жамоаси ва Арсенал ярим ҳимоячиси Деклан Рисе миллий жамоадаги жамоадоши Гарри Кейн ҳақида юқори фикрларни билдириб, тажрибали ҳужумчи билан бир сафда тўп суриш у учун улкан фахр эканини таъкидлади. Ҳозирда Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида иштирок этаётган "уч шерлар" лагерида Кейн нафақат тўпурар, балки жамоавий интизомни ушлаб турувчи асосий етакчи сифатида намоён бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Англия терма жамоаси Хорватия устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг кейинги босқич масаласини ҳал қилишга яқин турибди. Ўша баҳсда дубл қайд этган 32 ёшли Гарри Кейн Жаҳон чемпионатларидаги голлари сонини 10 тага етказиб, бу кўрсаткич бўйича афсонавий Гари Линекерга етиб олди. Гана билан бўладиган навбатдаги ўйин эса Кейн учун терма жамоадаги 116-учрашув бўлади ва у Давид Бекхамни ортда қолдириб, энг кўп ўйин ўтказган футболчилар рўйхатида учинчи ўринга кўтарилади.
Деклан Рисе жамоадошининг профессионализмига тўхталар экан, келажакда фарзандларига Гарри Кейн билан бирга ўйнагани ҳақида фахр билан гапириб беришини айтди. Унинг сўзларига кўра, Бавария ҳужумчиси машғулотларда ҳам, ўйинларда ҳам ўзининг юқори даражасини намойиш этиб, ёш футболчиларга ўрнак бўлиб келмоқда.
Етакчилик ва тажриба омили"Мен жуда омадлиман. Биринчидан, у бизнинг сардоримиз, иккинчидан, у ҳар куни ўз меҳнати билан намуна кўрсатади. Унинг Баварияда ёки Англия либосида кўрсатаётган натижалари мен учун кутилмаган ҳолат эмас, чунки у машғулотларда ҳам тиниmsиз гол уради. Бундай ҳужумчи билан бир жамоада бўлиш — ҳақиқий шараф", — дея қўшимча қилди Рисе.
Сардорлик масъулияти фақат майдондаги ҳаракатлар билан чекланиб қолмаяпти. Кейн жамоада хотиржамликка берилишнинг олдини олиш мақсадида футболчиларни огоҳликка чақирмоқда. Хусусан, у Эвро-2020, ЖЧ-2022 ва Эвро-2024 турнирларида биринчи ўйиндаги ғалабадан сўнг, иккинчи баҳсда дуранг қайд этилгани ҳақидаги нохуш анъанани эслатиб ўтган.
Англия терма жамоаси Ганага қарши Массачусетс штатидаги "Фоксборо" стадионида майдонга тушади. Томас Тухель шогирдлари ушбу баҳсда ғалаба қозонишса, муддатидан олдин плей-офф йўлланмасини нақд қилишлари мумкин. Гана терма жамоаси Карлос Қуеироз қўл остида жисмоний жиҳатдан кучли ўйин намойиш этаётган бўлса-да, инглизлар айни дамда ҳужум чизиғида жуда самарали ўйин кўрсатишмоқда.
Агар Англия ғалаба қозонса ва параллел равишда кечадиган Хорватия ҳамда Панама ўйинида инглизлар учун фойдали натижа қайд этилса, жамоа сўнгги тур олдидан Л гуруҳида пешқадамликни кафолатлайди. Бу эса плей-офф босқичи олдидан асосий таркиб ўйинчиларига дам бериш имкониятини яратади.
…