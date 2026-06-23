AvtoVAZ автомобиллардаги яширин нуқсонларни рентген орқали аниқлашни бошлади

·14·Авто
AvtoVAZ автомобиллардаги яширин нуқсонларни рентген орқали аниқлашни бошлади

Россиянинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси AvtoVAZ компанияси Lada моделларининг сифати ва хавфсизлигини ошириш мақсадида махсус рентгенографик назорат тизимидан фойдаланмоқда. Ушбу технология оддий визуал кўрик пайтида кўзга ташланмайдиган ички нуқсонларни аниқлаш имконини беради. Бу каби юқори технологик ёндашув автомобил бутловчи қисмларининг чидамлилигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания лабораториясида ўрнатилган замонавий рентген қурилмалари ҳам чўян, ҳам алюминийдан тайёрланган деталларни синовдан ўтказади. Текширув жараёнига асосан двигател блоклари, тирсакли валлар, картерлар ва цилиндр каллаклари каби автомобилнинг энг муҳим тугунлари жалб этилган. Бу қисмлардаги кичик бир ёриқ ёки бўшлиқ келажакда бутун агрегатнинг ишдан чиқишига сабаб бўлиши мумкин.

Сифат назорати: 0,1 миллиметргача бўлган аниқлик

Назорат жараёни жуда қатъий тартибда амалга оширилади: ҳар бир металл эритиш жараёнидан сўнг лабораторияга намуналар юборилади. Мутахассис-дефектоскопистлар махсус ускуналар ёрдамида детал ичидаги 0,1 миллиметргача бўлган нуқсонларни ҳам аниқлашга муваффақ бўлишмоқда. Бундай аниқлик даражаси ишлаб чиқаришдаги брак маҳсулотлар фоизини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади.

Ҳозирги вақтда AvtoVAZ ушбу рентген тизимини 150 дан ортиқ турдаги турли бутловчи қисмларни текшириш учун қўлламоқда. Бу нафақат конвеердан чиқаётган жорий моделларга, балки компаниянинг истиқболли лойиҳаларига ҳам тегишлидир. Мутахассислар янги деталларни ҳали оммавий ишлаб чиқаришга киритилмасдан туриб, уларнинг ички тузилишини таҳлил қилиб боришмоқда.

Гарчи расмий маълумотларда очиқланмаган бўлса-да, экспертларнинг фикрича, ушбу қатъий назорат чоралари компаниянинг янги лойиҳаси — Lada Azimut кроссовери билан боғлиқ бўлиши мумкин. Янги моделни бозорга чиқаришдан олдин унинг ҳар бир қисми халқаро стандартларга жавоб бериши талаб этилади.

Ўзбекистон бозорида ҳам Lada автомобиллари ўз ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, ишлаб чиқарувчининг сифат назоратига бундай жиддий ёндашиши маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам муҳим янгиликдир. Яширин хавфларни ишлаб чиқариш босқичидаёқ бартараф этиш автомобилларнинг хизмат муддатини узайтиради ва йўллардаги хавфсизликни таъминлайди.

AvtoVAZLadaТехнологияАвтоСифат Назорати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда Tesla иштирокида навбатдаги ЙТ: Ҳайдовчи ва компания ўртасида низо келиб чиқдиХитойда Tesla иштирокида навбатдаги ЙТ: Ҳайдовчи ва компания ўртасида низо келиб чиқдиБугун, 18:51Jaguar бренди янги даврни бошламоқда: Тйпе 01 электромобили октябрда тақдим этиладиJaguar бренди янги даврни бошламоқда: Тйпе 01 электромобили октябрда тақдим этиладиБугун, 14:20Ford арзон электромобиллар бозорида инқилоб қилмоқчи: F1 технологиялари ёрдамга келадиFord арзон электромобиллар бозорида инқилоб қилмоқчи: F1 технологиялари ёрдамга келадиБугун, 10:27Toyota Европа Иттифоқини протекционизм оқибатларидан огоҳлантирдиToyota Европа Иттифоқини протекционизм оқибатларидан огоҳлантирдиБугун, 09:24Британияда дунёдаги энг тезкор мотоцикл яратилди: 320 км/соат тезликка сониялар ичидаБританияда дунёдаги энг тезкор мотоцикл яратилди: 320 км/соат тезликка сониялар ичидаБугун, 06:58Электромобиллар корпоратив секторда оммалашмоқда: Солиқ имтиёзлари асосий омил бўлдиЭлектромобиллар корпоратив секторда оммалашмоқда: Солиқ имтиёзлари асосий омил бўлдиКеча, 20:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди