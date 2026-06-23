AvtoVAZ автомобиллардаги яширин нуқсонларни рентген орқали аниқлашни бошлади
Россиянинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси AvtoVAZ компанияси Lada моделларининг сифати ва хавфсизлигини ошириш мақсадида махсус рентгенографик назорат тизимидан фойдаланмоқда. Ушбу технология оддий визуал кўрик пайтида кўзга ташланмайдиган ички нуқсонларни аниқлаш имконини беради. Бу каби юқори технологик ёндашув автомобил бутловчи қисмларининг чидамлилигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания лабораториясида ўрнатилган замонавий рентген қурилмалари ҳам чўян, ҳам алюминийдан тайёрланган деталларни синовдан ўтказади. Текширув жараёнига асосан двигател блоклари, тирсакли валлар, картерлар ва цилиндр каллаклари каби автомобилнинг энг муҳим тугунлари жалб этилган. Бу қисмлардаги кичик бир ёриқ ёки бўшлиқ келажакда бутун агрегатнинг ишдан чиқишига сабаб бўлиши мумкин.
Сифат назорати: 0,1 миллиметргача бўлган аниқликНазорат жараёни жуда қатъий тартибда амалга оширилади: ҳар бир металл эритиш жараёнидан сўнг лабораторияга намуналар юборилади. Мутахассис-дефектоскопистлар махсус ускуналар ёрдамида детал ичидаги 0,1 миллиметргача бўлган нуқсонларни ҳам аниқлашга муваффақ бўлишмоқда. Бундай аниқлик даражаси ишлаб чиқаришдаги брак маҳсулотлар фоизини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади.
Ҳозирги вақтда AvtoVAZ ушбу рентген тизимини 150 дан ортиқ турдаги турли бутловчи қисмларни текшириш учун қўлламоқда. Бу нафақат конвеердан чиқаётган жорий моделларга, балки компаниянинг истиқболли лойиҳаларига ҳам тегишлидир. Мутахассислар янги деталларни ҳали оммавий ишлаб чиқаришга киритилмасдан туриб, уларнинг ички тузилишини таҳлил қилиб боришмоқда.
Гарчи расмий маълумотларда очиқланмаган бўлса-да, экспертларнинг фикрича, ушбу қатъий назорат чоралари компаниянинг янги лойиҳаси — Lada Azimut кроссовери билан боғлиқ бўлиши мумкин. Янги моделни бозорга чиқаришдан олдин унинг ҳар бир қисми халқаро стандартларга жавоб бериши талаб этилади.
Ўзбекистон бозорида ҳам Lada автомобиллари ўз ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, ишлаб чиқарувчининг сифат назоратига бундай жиддий ёндашиши маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам муҳим янгиликдир. Яширин хавфларни ишлаб чиқариш босқичидаёқ бартараф этиш автомобилларнинг хизмат муддатини узайтиради ва йўллардаги хавфсизликни таъминлайди.
…