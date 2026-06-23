Собиқ футболчи: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда осонгина дубль уради

·0·Спорт
Собиқ футболчи: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда осонгина дубль уради

Санкт-Петербургнинг «Зенит» клуби собиқ футболчиси Алексей Гасилин ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидан ўрин олган Португалия ва Ўзбекистон миллий жамоалари ўртасидаги учрашув ҳақида ўз фикрини билдирди.

Собиқ футболчи мухлисларни Лионель Месси ва Криштиану Роналдунинг жаҳон чемпионатидаги эҳтимолий сўнгги иштирокидан завқ олишга чақирди. Унинг фикрича, футбол тарихининг икки буюк юлдузи учун бу мундиал катта саҳнадаги охирги чиқишлардан бири бўлиши мумкин.

«Месси ва Роналду ўйинидан завқ олинг. Бу юлдузларнинг жаҳон чемпионатидаги сўнгги чиқишларидан баҳраманд бўлинг», — дея Гасилиннинг сўзларини келтирди «Советский Спорт».

Гасилин Португалия — Ўзбекистон баҳсида Криштиану Роналдудан юқори натижадорлик кутаётганини ҳам яширмади. У португалиялик ҳужумчи икки гол уриб, танқидчиларга жавоб қайтаришини тахмин қилди.

«Роналду осонгина дубль уради, кейин эса танқидчиларга жим туришни кўрсатади», — деди собиқ футболчи.

Криштиану Роналду Португалия терма жамоасининг асосий етакчиларидан бири бўлиб қолмоқда. Шу боис Ўзбекистон ҳимоячилари тажрибали ҳужумчини, айниқса жарима майдони ичида, бир лаҳзага ҳам назоратсиз қолдирмаслиги талаб этилади.

Бироқ «Оқ бўрилар» ҳам юлдузли рақибга қарши муносиб қаршилик кўрсатиш ва мундиалдаги илк ижобий натижасини қўлга киритиш ниятида майдонга тушади.

Португалия ва Ўзбекистон ўртасидаги учрашув бугун, 23 июнь куни бўлиб ўтади. Баҳс Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланиши режалаштирилган.

Учрашувда асосий эътибор Роналдунинг ҳаракатлари, Ўзбекистон ҳимоясининг интизоми ва икки жамоанинг ғалаба учун олиб борадиган курашига қаратилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси яна қаҳрамон: Аргентина терма жамоаси Австрияни мағлуб этдиЛионель Месси яна қаҳрамон: Аргентина терма жамоаси Австрияни мағлуб этдиБугун, 17:18Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Бугун, 17:11Ҳьюстонда ўзбекистонлик мухлислар катта футбол байрами уюштирди (видео)Ҳьюстонда ўзбекистонлик мухлислар катта футбол байрами уюштирди (видео)Бугун, 17:04Португалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганПортугалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганБугун, 16:35Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 16:31Неймар термага қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаНеймар термага қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаБугун, 16:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...