Собиқ футболчи: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда осонгина дубль уради
Санкт-Петербургнинг «Зенит» клуби собиқ футболчиси Алексей Гасилин ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидан ўрин олган Португалия ва Ўзбекистон миллий жамоалари ўртасидаги учрашув ҳақида ўз фикрини билдирди.
Собиқ футболчи мухлисларни Лионель Месси ва Криштиану Роналдунинг жаҳон чемпионатидаги эҳтимолий сўнгги иштирокидан завқ олишга чақирди. Унинг фикрича, футбол тарихининг икки буюк юлдузи учун бу мундиал катта саҳнадаги охирги чиқишлардан бири бўлиши мумкин.
«Месси ва Роналду ўйинидан завқ олинг. Бу юлдузларнинг жаҳон чемпионатидаги сўнгги чиқишларидан баҳраманд бўлинг», — дея Гасилиннинг сўзларини келтирди «Советский Спорт».
Гасилин Португалия — Ўзбекистон баҳсида Криштиану Роналдудан юқори натижадорлик кутаётганини ҳам яширмади. У португалиялик ҳужумчи икки гол уриб, танқидчиларга жавоб қайтаришини тахмин қилди.
«Роналду осонгина дубль уради, кейин эса танқидчиларга жим туришни кўрсатади», — деди собиқ футболчи.
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасининг асосий етакчиларидан бири бўлиб қолмоқда. Шу боис Ўзбекистон ҳимоячилари тажрибали ҳужумчини, айниқса жарима майдони ичида, бир лаҳзага ҳам назоратсиз қолдирмаслиги талаб этилади.
Бироқ «Оқ бўрилар» ҳам юлдузли рақибга қарши муносиб қаршилик кўрсатиш ва мундиалдаги илк ижобий натижасини қўлга киритиш ниятида майдонга тушади.
Португалия ва Ўзбекистон ўртасидаги учрашув бугун, 23 июнь куни бўлиб ўтади. Баҳс Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланиши режалаштирилган.
Учрашувда асосий эътибор Роналдунинг ҳаракатлари, Ўзбекистон ҳимоясининг интизоми ва икки жамоанинг ғалаба учун олиб борадиган курашига қаратилади.
…