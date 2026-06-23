Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...

·0·Спорт
Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...

Машҳур Sportskeeda спорт нашри ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи туридан ўрин олган Португалия ва Ўзбекистон миллий жамоалари ўртасидаги учрашув ҳақида ўз таҳлили ва прогнозини эълон қилди.

Манбага кўра, бўлажак баҳсда Португалия терма жамоаси тўп назорати бўйича устунликка эга бўлиши кутилмоқда. Роберто Мартинес шогирдлари ҳужумкор ярим ҳимоячилар ҳамда тезкор қанот футболчилари орқали Ўзбекистон мудофаасини босқичма-босқич ёриб ўтишга ҳаракат қилади.

Португалияликлар тўпни узоқ вақт назорат қилиш, қисқа ва тезкор узатмалар орқали рақибни хатога мажбурлаш ҳамда дарвоза олдида бир нечта хавфли вазият яратишни мақсад қилган.

Бироқ нашр бундай имкониятларни голга айлантириш учун Португалия футболчиларидан юқори самарадорлик талаб этилишини таъкидлади. Чунки Ўзбекистон терма жамоаси рақиб ҳужумларига қарши тартибли ва матонатли ҳимоя намойиш этиши кутилмоқда.

Sportskeeda «Оқ бўрилар»нинг асосий қуроли интизом, жамоавий ҳаракат ва зич мудофаа бўлишини қайд этган. Бош мураббий Фабио Каннаваро футболчиларга янада тартибли ўйин услубини сингдириш ва ҳимоя чизиғидаги бўшлиқларни камайтириш устида ишламоқда.

Ўзбекистонлик футболчилар рақибга эркин ҳудуд қолдирмаслик, жарима майдони яқинида максимал даражада эҳтиёткор ҳаракат қилиш ва қарши ҳужумларда ўз имкониятларини излашга уринади.

Шу билан бирга, нашр Португалиянинг ҳужум салоҳияти Ўзбекистоннинг зич ҳимоясини ёриб ўтиш учун етарли даражада кучли, деб ҳисобламоқда.

«Биз Мартинес шогирдларининг ғалабасини кутаяпмиз. Прогнозимиз — Португалия фойдасига 2:0», — деб ёзди манба.

Португалия ва Ўзбекистон ўртасидаги учрашув 23 июнь куни АҚШнинг Хьюстон шаҳрида бўлиб ўтади. Баҳс Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади.

Қоғозда Португалия учрашув фаворити ҳисобланса-да, Ўзбекистон терма жамоаси майдонда тартибли ҳаракат қилиб, турнирнинг юлдузли жамоасига муносиб қаршилик кўрсатиш ниятида.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳьюстонда ўзбекистонлик мухлислар катта футбол байрами уюштирди (видео)Ҳьюстонда ўзбекистонлик мухлислар катта футбол байрами уюштирди (видео)Бугун, 17:04Португалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганПортугалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганБугун, 16:35Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 16:31Неймар термага қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаНеймар термага қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаБугун, 16:20Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Бугун, 16:20Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Бугун, 16:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...