Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина сардори Австрияга қарши ўйинда тарих ёзди
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси навбатдаги тарихий натижани қайд этиб, футбол оламини ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Техасда бўлиб ўтган Ж гуруҳи доирасидаги Австрияга қарши учрашувда Месси дубл қайд этиб, жамоасининг 2:0 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади. Ушбу муваффақият нафақат ғалаба, балки жаҳон чемпионатлари тарихидаги янги рекорднинг ўрнатилиши билан ҳам аҳамиятлидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу баҳсдаги голлари эвазига Лионель Месси жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари сонини 18 тага етказиб олди. Шу тариқа, у германиялик афсонавий ҳужумчи Мирослав Клосега тегишли бўлган 16 голлик рекордни янгилади. Goal.com нашри хабарига кўра, Мессининг ушбу натижаси Аргентина терма жамоаси аъзоларини ҳам ҳаяжонга солган ва улар ўйиндан сўнг ўз сардорларига юксак эҳтиром кўрсатишган.
Ярим ҳимоячи Алексис Мак Аллистер Мессининг нафақат майдондаги маҳорати, балки кийиниш хонасидаги таъсирини ҳам алоҳида таъкидлади. "У дунёнинг энг яхши футболчиси. Биз ҳаммамиз Лео учун боримизни беришга тайёрмиз. У билан бирга кўплаб турнирларда ғолиб чиқдик ва унинг бахтли эканлиги биз учун жуда муҳим. У бизга мотивация беришда давом этмоқда", — дея таъкидлади Мак Аллистер Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида.
Жамоа ичидаги ҳайрат ва ғурурКўп йиллардан буён Месси билан бирга тўп суриб келаётган Леандро Паредес ҳам сардорнинг ҳар сафар янгича қирралари очилаётганидан ҳайратда эканини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Месси аллақачон ҳамма нарсага эришган бўлса-да, ҳар сафар майдонга тушганда жамоадошларини лол қолдиришнинг янги усулларини топа олади.
Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Лисандро Мартинез эса ўйиндан сўнг кўз ёшларини тия олмаганини ва Мессининг ўйинидан ҳиссиётларга берилганини айтди. Австриянинг жисмоний жиҳатдан бақувват ҳимоячиларига қарши курашиш қийин бўлганини тан олган ҳимоячи, ҳужум чизиғида барча замонларнинг энг буюк футболчиси борлигини билиш жамоага қўшимча ишонч бағишлашини билдирди.
"Унинг ҳар куни биз билан бирга эканлигидан ва унинг аргентиналик эканлигидан чексиз фахрланаман. Уни таърифлашга сўз ожиз, биз фақат унинг ўйинидан завқ олишимиз керак", — дейди Лисандро Мартинез. Ушбу ғалаба Аргентина терма жамоасининг гуруҳдаги позициясини мустаҳкамлаш билан бирга, Мессининг жаҳон футболи тарихидаги ўрнини янада мустаҳкамлаб қўйди.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу рекорд кутилган воқелик бўлди. Лионель Месси ўзининг 37 ёшида ҳам юқори даражадаги ўйин намойиш этаётгани, унинг 2026-йилги жаҳон чемпионатида ҳам асосий юлдузлардан бири бўлишидан далолат бермоқда. Ҳозирда Аргентина терма жамоаси Мессининг етакчилигида янги чўққиларни забт этишда давом этмоқда.
…