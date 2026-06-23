Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина сардори Австрияга қарши ўйинда тарих ёзди

·46·Спорт
Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина сардори Австрияга қарши ўйинда тарих ёзди

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси навбатдаги тарихий натижани қайд этиб, футбол оламини ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Техасда бўлиб ўтган Ж гуруҳи доирасидаги Австрияга қарши учрашувда Месси дубл қайд этиб, жамоасининг 2:0 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади. Ушбу муваффақият нафақат ғалаба, балки жаҳон чемпионатлари тарихидаги янги рекорднинг ўрнатилиши билан ҳам аҳамиятлидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу баҳсдаги голлари эвазига Лионель Месси жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари сонини 18 тага етказиб олди. Шу тариқа, у германиялик афсонавий ҳужумчи Мирослав Клосега тегишли бўлган 16 голлик рекордни янгилади. Goal.com нашри хабарига кўра, Мессининг ушбу натижаси Аргентина терма жамоаси аъзоларини ҳам ҳаяжонга солган ва улар ўйиндан сўнг ўз сардорларига юксак эҳтиром кўрсатишган.

Ярим ҳимоячи Алексис Мак Аллистер Мессининг нафақат майдондаги маҳорати, балки кийиниш хонасидаги таъсирини ҳам алоҳида таъкидлади. "У дунёнинг энг яхши футболчиси. Биз ҳаммамиз Лео учун боримизни беришга тайёрмиз. У билан бирга кўплаб турнирларда ғолиб чиқдик ва унинг бахтли эканлиги биз учун жуда муҳим. У бизга мотивация беришда давом этмоқда", — дея таъкидлади Мак Аллистер Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида.

Жамоа ичидаги ҳайрат ва ғурур

Кўп йиллардан буён Месси билан бирга тўп суриб келаётган Леандро Паредес ҳам сардорнинг ҳар сафар янгича қирралари очилаётганидан ҳайратда эканини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Месси аллақачон ҳамма нарсага эришган бўлса-да, ҳар сафар майдонга тушганда жамоадошларини лол қолдиришнинг янги усулларини топа олади.

Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Лисандро Мартинез эса ўйиндан сўнг кўз ёшларини тия олмаганини ва Мессининг ўйинидан ҳиссиётларга берилганини айтди. Австриянинг жисмоний жиҳатдан бақувват ҳимоячиларига қарши курашиш қийин бўлганини тан олган ҳимоячи, ҳужум чизиғида барча замонларнинг энг буюк футболчиси борлигини билиш жамоага қўшимча ишонч бағишлашини билдирди.

"Унинг ҳар куни биз билан бирга эканлигидан ва унинг аргентиналик эканлигидан чексиз фахрланаман. Уни таърифлашга сўз ожиз, биз фақат унинг ўйинидан завқ олишимиз керак", — дейди Лисандро Мартинез. Ушбу ғалаба Аргентина терма жамоасининг гуруҳдаги позициясини мустаҳкамлаш билан бирга, Мессининг жаҳон футболи тарихидаги ўрнини янада мустаҳкамлаб қўйди.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу рекорд кутилган воқелик бўлди. Лионель Месси ўзининг 37 ёшида ҳам юқори даражадаги ўйин намойиш этаётгани, унинг 2026-йилги жаҳон чемпионатида ҳам асосий юлдузлардан бири бўлишидан далолат бермоқда. Ҳозирда Аргентина терма жамоаси Мессининг етакчилигида янги чўққиларни забт этишда давом этмоқда.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиРекордФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деклан Рисе Гарри Кейн ҳақида: "У билан бир жамоада ўйнаш мен учун катта шараф"Деклан Рисе Гарри Кейн ҳақида: "У билан бир жамоада ўйнаш мен учун катта шараф"Бугун, 18:55«Бавария» Олисе учун рекорд даражадаги сумма талаб қилмоқда«Бавария» Олисе учун рекорд даражадаги сумма талаб қилмоқдаБугун, 18:05Реал Мадрид мудофаани кучайтириш ниятида: Жозе Моуринью Арсенал юлдузини кўзламоқдаРеал Мадрид мудофаани кучайтириш ниятида: Жозе Моуринью Арсенал юлдузини кўзламоқдаБугун, 17:36Собиқ футболчи: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда осонгина дубль урадиСобиқ футболчи: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда осонгина дубль урадиБугун, 17:36Лионель Месси яна қаҳрамон: Аргентина терма жамоаси Австрияни мағлуб этдиЛионель Месси яна қаҳрамон: Аргентина терма жамоаси Австрияни мағлуб этдиБугун, 17:18Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Машҳур спорт нашри Португалия — Ўзбекистон ўйинига прогноз берди...Бугун, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...