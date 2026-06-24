Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо 2026-йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасида Ўзбекистонга қарши кечган баҳсдан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Афсонавий ҳужумчи жамоасининг 5:0 ҳисобидаги ғалабасига икки бор гол уриш орқали муносиб ҳисса қўшди. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу ўйин футболчи учун нафақат голлар, балки руҳий босимдан қутулиш нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамият касб этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мусобақанинг биринчи турида Конго ДР билан қайд этилган дурангдан (1-1) сўнг, Роналдо ва бутун жамоа танқидлар остида қолган эди. 41 ёшли ҳужумчи ўша даврни «қоронғу ҳафта» деб атади. Унинг сўзларига кўра, матбуот ва жамоатчиликнинг босими шунчалик кучли бўлганки, у гўёки фаолиятини якунлаб бўлгандек ҳис қилган. Бироқ, Ўзбекистонга қарши ўйин барча шубҳаларга чек қўйди.
Тарихий натижа ва танқидларга жавобЎзбекистон терма жамоаси билан баҳсда Криштиано Роналдо ўзига хос тарихий натижани қайд этди. У олтита турли Жаҳон чемпионатида гол урган дунёдаги илк футболчига айланди. Учрашувнинг 6-дақиқасида ҳисобни очган ҳужумчи, йирик турнирлардаги 10 ўйинлик голсиз сериясига ҳам якун ясади. Биринчи бўлим тугамасданоқ у дубл қайд этиб, ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди.
«Худо меҳнат қилганларга ёрдам беради. Жамоадошларим менга кўмаклашишини билардим. Бу жуда оғир ҳафта бўлди. Гўёки мен футболдан бутунлай кетгандек эдим. Аммо мен ҳар доимгидек сабр қилдим, чунки ҳамма нарсадан кўра меҳнатга кўпроқ ишонаман. Тан олишим керак, бу қийин бўлди, лекин биз қайтдик», — дея таъкидлади Ал-Насср юлдузи.
Роналдо танқидлар унинг фаолиятининг ажралмас қисми эканлигини яхши тушунади. Унинг фикрича, жамоа ёмон натижа қайд этса, асосий зарба доим унга ва мураббийга қаратилади. «23 йилдан бери ушбу соҳадаман. Ишлар яхши кетаётганда Криштиано — буюк, ёмонлашса — у қариган ва нафақага чиқиши керак. Бу доим шундай бўлиб келган», — дейди ҳужумчи.
Португалиянинг кейинги режалариРоберто Мартинез бошчилигидаги Португалия терма жамоаси ушбу ғалабадан сўнг К гуруҳида плей-офф босқичига чиқиш имкониятларини сезиларли даражада яхшилаб олди. Ўзбекистон терма жамоаси эса кучли рақибга қарши муносиб қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилган бўлса-да, рақибнинг тажрибаси ва маҳорати ўз сўзини айтди. Португалияликлар юқори чизиқда ўйнаб, ўз ўйин услубини тўлиқ намойиш этишди.
Шуниси эътиборлики, Роналдонинг Жаҳон чемпионатларидаги голлари сони 10 тага етди. У 2006-йилдаги дебютидан буён ҳар бир турнирда рақиблар дарвозасини ишғол қилиб келмоқда. Бу натижа унинг нафақат жисмоний ҳолати, балки юқори даражадаги барқарорлигидан далолат беради. Эндиликда Португалия гуруҳдаги кейинги баҳсларга янада ишонч билан тайёргарлик кўради.
…