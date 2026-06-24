Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»

·159·Спорт
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»

Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо 2026-йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасида Ўзбекистонга қарши кечган баҳсдан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Афсонавий ҳужумчи жамоасининг 5:0 ҳисобидаги ғалабасига икки бор гол уриш орқали муносиб ҳисса қўшди. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу ўйин футболчи учун нафақат голлар, балки руҳий босимдан қутулиш нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамият касб этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мусобақанинг биринчи турида Конго ДР билан қайд этилган дурангдан (1-1) сўнг, Роналдо ва бутун жамоа танқидлар остида қолган эди. 41 ёшли ҳужумчи ўша даврни «қоронғу ҳафта» деб атади. Унинг сўзларига кўра, матбуот ва жамоатчиликнинг босими шунчалик кучли бўлганки, у гўёки фаолиятини якунлаб бўлгандек ҳис қилган. Бироқ, Ўзбекистонга қарши ўйин барча шубҳаларга чек қўйди.

Тарихий натижа ва танқидларга жавоб

Ўзбекистон терма жамоаси билан баҳсда Криштиано Роналдо ўзига хос тарихий натижани қайд этди. У олтита турли Жаҳон чемпионатида гол урган дунёдаги илк футболчига айланди. Учрашувнинг 6-дақиқасида ҳисобни очган ҳужумчи, йирик турнирлардаги 10 ўйинлик голсиз сериясига ҳам якун ясади. Биринчи бўлим тугамасданоқ у дубл қайд этиб, ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди.

«Худо меҳнат қилганларга ёрдам беради. Жамоадошларим менга кўмаклашишини билардим. Бу жуда оғир ҳафта бўлди. Гўёки мен футболдан бутунлай кетгандек эдим. Аммо мен ҳар доимгидек сабр қилдим, чунки ҳамма нарсадан кўра меҳнатга кўпроқ ишонаман. Тан олишим керак, бу қийин бўлди, лекин биз қайтдик», — дея таъкидлади Ал-Насср юлдузи.

Роналдо танқидлар унинг фаолиятининг ажралмас қисми эканлигини яхши тушунади. Унинг фикрича, жамоа ёмон натижа қайд этса, асосий зарба доим унга ва мураббийга қаратилади. «23 йилдан бери ушбу соҳадаман. Ишлар яхши кетаётганда Криштиано — буюк, ёмонлашса — у қариган ва нафақага чиқиши керак. Бу доим шундай бўлиб келган», — дейди ҳужумчи.

Португалиянинг кейинги режалари

Роберто Мартинез бошчилигидаги Португалия терма жамоаси ушбу ғалабадан сўнг К гуруҳида плей-офф босқичига чиқиш имкониятларини сезиларли даражада яхшилаб олди. Ўзбекистон терма жамоаси эса кучли рақибга қарши муносиб қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилган бўлса-да, рақибнинг тажрибаси ва маҳорати ўз сўзини айтди. Португалияликлар юқори чизиқда ўйнаб, ўз ўйин услубини тўлиқ намойиш этишди.

Шуниси эътиборлики, Роналдонинг Жаҳон чемпионатларидаги голлари сони 10 тага етди. У 2006-йилдаги дебютидан буён ҳар бир турнирда рақиблар дарвозасини ишғол қилиб келмоқда. Бу натижа унинг нафақат жисмоний ҳолати, балки юқори даражадаги барқарорлигидан далолат беради. Эндиликда Португалия гуруҳдаги кейинги баҳсларга янада ишонч билан тайёргарлик кўради.

Криштиано РоналдоПортугалияЎзбекистонЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёллар футболида трансфер рекорди: Фелисиа Счродер Реал Мадрид аъзосига айландиАёллар футболида трансфер рекорди: Фелисиа Счродер Реал Мадрид аъзосига айландиБугун, 14:35Жуд Беллингем: "Учрашувнинг энг яхши футболчиси унвонига лойиқ эмасдим"Жуд Беллингем: "Учрашувнинг энг яхши футболчиси унвонига лойиқ эмасдим"Бугун, 13:57Неймар сафга қайтди: Карло Анчелотти Бразилия юлдузининг ҳолати ҳақида маълумот бердиНеймар сафга қайтди: Карло Анчелотти Бразилия юлдузининг ҳолати ҳақида маълумот бердиБугун, 13:54ЖЧ-2026. Англия – Гана (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Англия – Гана (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)Бугун, 13:25Роналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиРоналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиБугун, 13:14Англия терма жамоасида турғунлик: Томас Тухел Гана билан дурангдан сўнг танқидлар остидаАнглия терма жамоасида турғунлик: Томас Тухел Гана билан дурангдан сўнг танқидлар остидаБугун, 13:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...