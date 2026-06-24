Автомобил оламининг асосчиси: Autocar номи қандай қилиб брендга айланди?

·0·Авто
Автомобил оламининг асосчиси: Autocar номи қандай қилиб брендга айланди?

Дунё автомобил саноати тарихида шундай номлар борки, улар вақт ўтиши билан шунчаки бренд эмас, балки бутун бир соҳанинг синонимига айланиб улгурган. Бугунги кунда кўпчилик Autocar деганда нуфузли Британия нашрини тушунса-да, бу номнинг келиб чиқиши ва оммалашиши автомобил ихтиро қилинган илк даврларга бориб тақалади. Бу худди Volkswagen Гольф ёки Цитроэн каби номларнинг қулоғимизга одатий эшитилишига ўхшайди, бироқ уларнинг ҳар бири ортида ўзига хос тарихий асос мавжуд. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашри ўз фаолиятини бошлаган пайтда, бугунги кунда бизга оддий туюлган "автомобил" сўзи ҳали умумий истеъмолда эмас эди. Ўша даврда муҳандислар ва ихтирочилар ўзиюрар араваларни нима деб аташ устида бош қотиришган. Нашр асосчилари эса келажакда бутун дунёни забт этадиган ушбу янги ихтиро учун энг мос номни башорат қила олишган. Autocar маълумотларига кўра, бу ном ўша пайтдаги янги технологиянинг моҳиятини — яни мустақил ҳаракатланувчи транспорт воситасини ифодалаган.

Тарихий илдизлар ва номланиш сири

Қизиқарли жиҳати шундаки, кўплаб машҳур брендлар каби Autocar ҳам ўз номини тасодифан танламаган. Масалан, Андре Цитроэн фамилияси унинг бобоси лимон савдоси билан шуғуллангани билан боғлиқ бўлса, Autocar номи тўғридан-тўғри техник инқилобни англатган. Нашр ўзининг биринчи сонларидан бошлабоқ, ўқувчиларга отларсиз ҳаракатланадиган транспорт воситаларининг афзалликларини тушунтира бошлаган ва бу билан соҳанинг терминологик базасини шакллантирган.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам бренд номларининг ўрни жуда муҳим. Масалан, халқ орасида Chevrolet брендининг айрим моделлари ёки BYD каби электромобиллар номлари тезда оммалашиб кетди. Autocar мисолида кўришимиз мумкинки, муваффақиятли танланган ном нафақат маҳсулотни, балки бутун бир ахборот экотизимини ўнлаб йиллар давомида ушлаб туриши мумкин. Бу бренд бугунги кунда ҳам жаҳон авто-журналистикасининг энг нуфузли манбаларидан бири бўлиб қолмоқда.

Саноатга таъсир ва замонавий қарашлар

Бугунги кунда Autocar шунчаки журнал эмас, балки автомобилларни синовдан ўтказиш (тест-дриве) бўйича жаҳон стандартларини белгилаб берувчи муассасадир. Уларнинг таҳлиллари ва баҳолари янги чиққан Tesla Model 3 ёки Mercedes-Benz S-Class каби моделларнинг бозордаги муваффақиятига бевосита таъсир кўрсатади. Нашр мутахассислари ҳар бир деталга, двигател қувватидан тортиб, салон қулайлигигача профессионал юксак профессионализм билан ёндашишади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Autocar номи автомобил оламида ишонч ва сифат белгисига айланган. Улар ўз вақтида янги ихтиронинг номини тўғри топишгани каби, бугун ҳам автомобил саноатининг келажаги — электромобиллар ва автоном бошқарув тизимлари қайси йўналишда ривожланишини аниқ башорат қилиб келмоқда. Бу эса профессионал журналистиканинг техник тараққиёт билан қанчалик чамбарчас боғлиқлигини яна бир бор исботлайди.

AutocarАвтомобил ТарихиАвто-журналистикаБрендларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Морган ва Пининфарина ҳамкорлигида эксклюзив Мидсуммер Коупе модели тақдим этилдиМорган ва Пининфарина ҳамкорлигида эксклюзив Мидсуммер Коупе модели тақдим этилдиБугун, 13:52Shell келажак электромобиллари учун Трипле10 концепциясини тақдим этдиShell келажак электромобиллари учун Трипле10 концепциясини тақдим этдиБугун, 04:28Porsche Буюк Британиядаги 75 йиллик юбилейини Сунстеде фестивали билан нишонламоқдаPorsche Буюк Британиядаги 75 йиллик юбилейини Сунстеде фестивали билан нишонламоқдаБугун, 00:26Toyota RAV4 АҚШ бозорида мисли кўрилмаган талабга сабаб бўлмоқдаToyota RAV4 АҚШ бозорида мисли кўрилмаган талабга сабаб бўлмоқдаКеча, 22:30Skoda ўзининг энг қиммат ва ҳашаматли Пеақ электромобилини тақдим этдиSkoda ўзининг энг қиммат ва ҳашаматли Пеақ электромобилини тақдим этдиКеча, 22:22AvtoVAZ автомобиллардаги яширин нуқсонларни рентген орқали аниқлашни бошладиAvtoVAZ автомобиллардаги яширин нуқсонларни рентген орқали аниқлашни бошладиКеча, 19:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди