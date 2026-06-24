Автомобил оламининг асосчиси: Autocar номи қандай қилиб брендга айланди?
Дунё автомобил саноати тарихида шундай номлар борки, улар вақт ўтиши билан шунчаки бренд эмас, балки бутун бир соҳанинг синонимига айланиб улгурган. Бугунги кунда кўпчилик Autocar деганда нуфузли Британия нашрини тушунса-да, бу номнинг келиб чиқиши ва оммалашиши автомобил ихтиро қилинган илк даврларга бориб тақалади. Бу худди Volkswagen Гольф ёки Цитроэн каби номларнинг қулоғимизга одатий эшитилишига ўхшайди, бироқ уларнинг ҳар бири ортида ўзига хос тарихий асос мавжуд. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашри ўз фаолиятини бошлаган пайтда, бугунги кунда бизга оддий туюлган "автомобил" сўзи ҳали умумий истеъмолда эмас эди. Ўша даврда муҳандислар ва ихтирочилар ўзиюрар араваларни нима деб аташ устида бош қотиришган. Нашр асосчилари эса келажакда бутун дунёни забт этадиган ушбу янги ихтиро учун энг мос номни башорат қила олишган. Autocar маълумотларига кўра, бу ном ўша пайтдаги янги технологиянинг моҳиятини — яни мустақил ҳаракатланувчи транспорт воситасини ифодалаган.
Тарихий илдизлар ва номланиш сириҚизиқарли жиҳати шундаки, кўплаб машҳур брендлар каби Autocar ҳам ўз номини тасодифан танламаган. Масалан, Андре Цитроэн фамилияси унинг бобоси лимон савдоси билан шуғуллангани билан боғлиқ бўлса, Autocar номи тўғридан-тўғри техник инқилобни англатган. Нашр ўзининг биринчи сонларидан бошлабоқ, ўқувчиларга отларсиз ҳаракатланадиган транспорт воситаларининг афзалликларини тушунтира бошлаган ва бу билан соҳанинг терминологик базасини шакллантирган.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам бренд номларининг ўрни жуда муҳим. Масалан, халқ орасида Chevrolet брендининг айрим моделлари ёки BYD каби электромобиллар номлари тезда оммалашиб кетди. Autocar мисолида кўришимиз мумкинки, муваффақиятли танланган ном нафақат маҳсулотни, балки бутун бир ахборот экотизимини ўнлаб йиллар давомида ушлаб туриши мумкин. Бу бренд бугунги кунда ҳам жаҳон авто-журналистикасининг энг нуфузли манбаларидан бири бўлиб қолмоқда.
Саноатга таъсир ва замонавий қарашларБугунги кунда Autocar шунчаки журнал эмас, балки автомобилларни синовдан ўтказиш (тест-дриве) бўйича жаҳон стандартларини белгилаб берувчи муассасадир. Уларнинг таҳлиллари ва баҳолари янги чиққан Tesla Model 3 ёки Mercedes-Benz S-Class каби моделларнинг бозордаги муваффақиятига бевосита таъсир кўрсатади. Нашр мутахассислари ҳар бир деталга, двигател қувватидан тортиб, салон қулайлигигача профессионал юксак профессионализм билан ёндашишади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Autocar номи автомобил оламида ишонч ва сифат белгисига айланган. Улар ўз вақтида янги ихтиронинг номини тўғри топишгани каби, бугун ҳам автомобил саноатининг келажаги — электромобиллар ва автоном бошқарув тизимлари қайси йўналишда ривожланишини аниқ башорат қилиб келмоқда. Бу эса профессионал журналистиканинг техник тараққиёт билан қанчалик чамбарчас боғлиқлигини яна бир бор исботлайди.
…