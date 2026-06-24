Ўзбекистонда шундай шаҳар борки, аҳолиси 9,5 минг нафар холос!

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда шундай шаҳар борки, аҳолиси 9,5 минг нафар холос!

2026 йил 1 апрель ҳолатига кўра, Ўзбекистонда энг кам аҳоли яшайдиган ҳудуд Навоий вилоятидаги Ғозғон шаҳри экани маълум бўлди. Бу ерда доимий аҳоли сони 9,5 минг нафарни ташкил этади.

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, кейинги ўринни Навоий вилоятининг Томди тумани эгаллаган. Ушбу туманда 15,3 минг нафар аҳоли истиқомат қилмоқда.

Сирдарё вилоятидаги Ширин шаҳри 19,4 минг нафар аҳоли билан учинчи ўринда қайд этилди. Бухоро вилоятининг Қоровулбозор туманида эса 20,7 минг нафар киши яшайди.

Қорақалпоғистон Республикасининг Бўзатов, Мўйноқ ва Тахтакўпир туманлари ҳам аҳоли сони нисбатан кам бўлган ҳудудлар қаторига киритилган.

Шунингдек, Жиззах вилоятининг Янгиобод тумани, Навоий вилоятининг Конимех ва Учқудуқ туманлари ҳам ушбу рўйхатдан жой олган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижон полькаси Гиннес рекорди сари: Андижондаги 20 минг кишилик рақс дунё эътиборидаАндижон полькаси Гиннес рекорди сари: Андижондаги 20 минг кишилик рақс дунё эътиборидаБугун, 15:331 сентябрдан айрим автомобилларга газ қуйишга чеклов жорий этилади1 сентябрдан айрим автомобилларга газ қуйишга чеклов жорий этиладиБугун, 14:27Солиқ қўмитаси картага тушган йирик пулларга изоҳ бердиСолиқ қўмитаси картага тушган йирик пулларга изоҳ бердиБугун, 14:23Тошкент ва олти ҳудудда кучли шамол ҳамда чанг кузатиладиТошкент ва олти ҳудудда кучли шамол ҳамда чанг кузатиладиБугун, 09:35Шавкат Мирзиёев Гуллар фестивалида қатнашди ва Наманганнинг янги рекордини кўрдиШавкат Мирзиёев Гуллар фестивалида қатнашди ва Наманганнинг янги рекордини кўрдиКеча, 19:50Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашлиЎзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашлиКеча, 19:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Байрам арафасида 9 ҳудудда сел келиши мумкин
Байрам арафасида 9 ҳудудда сел келиши мумкин