Ўзбекистонда шундай шаҳар борки, аҳолиси 9,5 минг нафар холос!
2026 йил 1 апрель ҳолатига кўра, Ўзбекистонда энг кам аҳоли яшайдиган ҳудуд Навоий вилоятидаги Ғозғон шаҳри экани маълум бўлди. Бу ерда доимий аҳоли сони 9,5 минг нафарни ташкил этади.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, кейинги ўринни Навоий вилоятининг Томди тумани эгаллаган. Ушбу туманда 15,3 минг нафар аҳоли истиқомат қилмоқда.
Сирдарё вилоятидаги Ширин шаҳри 19,4 минг нафар аҳоли билан учинчи ўринда қайд этилди. Бухоро вилоятининг Қоровулбозор туманида эса 20,7 минг нафар киши яшайди.
Қорақалпоғистон Республикасининг Бўзатов, Мўйноқ ва Тахтакўпир туманлари ҳам аҳоли сони нисбатан кам бўлган ҳудудлар қаторига киритилган.
Шунингдек, Жиззах вилоятининг Янгиобод тумани, Навоий вилоятининг Конимех ва Учқудуқ туманлари ҳам ушбу рўйхатдан жой олган.
…