Челси Хаби Алонсо даврини йирик трансфер билан бошламоқда: Палестра Лондон йўлида
Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер бозоридаги илк йирик юришини амалга оширди. Жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо бошчилигидаги янги давр Италия А Сериясининг ўтган мавсумдаги энг яхши ҳимоячиси деб топилган Марко Палестра трансфери билан бошланадиган бўлди. Goal.com нашри хабарига кўра, Лондонликлар Аталанта билан 47 миллион фунт стерлинглик келишувга эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер Челси учун нафақат таркибни кучайтириш, балки трансфер бозоридаги рақобатда ғалаба қозониш нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамиятга эга. Боиси, 21 ёшли Италия терма жамоаси аъзоси учун асосий даъвогар мамлакатнинг амалдаги чемпиони Интер ҳисобланарди. Бироқ сўнгги 24 соат ичида ўтказилган интенсив музокаралар якунида футболчи Стамфорд Бридгега кўчиб ўтишга қарор қилган.
Трансфер тафсилотлари ва Фабрисио Романо тасдиғиМашҳур инсайдер Фабрисио Романо ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида ушбу келишув бўйича ўзининг анъанавий "Ҳере ве го" иборасини ишлатди. Романонинг маълумотига кўра, томонлар ўртасида оғзаки келишувга эришилган бўлиб, Аталанта 55 миллион евродан ортиқроқ маблағ ва футболчининг кейинги сотувидан маълум фоиз улуш олади. Палестра эса Лондон клуби билан узоқ муддатли шартнома имзолайди.
Марко Палестра ўтган мавсумни ижара асосида Каляри сафида ўтказган эди. У ерда кўрсатган ёрқин ўйинлари эвазига у А Сериянинг энг яхши ҳимоячиси деб эътироф этилди. Ўнг қанот вингер-беки ва анъанавий қанот ҳимоячиси позицияларида бирдек самарали ҳаракат қила оладиган футболчининг универсаллиги Хаби Алонсо тактикаси учун жуда мос келиши айтилмоқда.
Челси таркибида катта ўзгаришлар кутилмоқдаЎтган мавсумни Англия Премер-лигасида 10-ўринда якунлаб, еврокубоклардан қуруқ қолган Челси раҳбарияти жамоани тубдан янгилашни мақсад қилган. Хаби Алонсо ихтиёрига нафақат Палестра, балки бошқа иқтидорли ёшлар ҳам етказиб берилиши кутилмоқда. Хусусан, клуб қуйидаги футболчилар билан ҳам музокараларни якунлаш арафасида:
- Sporting CP жамоасидан 40 миллион фунт эвазига келаётган вингер Геованй Қуенда;
- Страцбург ярим ҳимоячиси Валентин Барко;
- Ҳужумчи Эмманюэль Эмегҳа.
Италия терма жамоасида ҳам дебют қилишга улгурган Марко Палестранинг трансфери Челси учун келажак пойдеворини қуриш йўлидаги муҳим қадамдир. Хаби Алонсонинг Леверкузендаги муваффақиятли тажрибасидан сўнг, Лондон мухлислари янги мураббий ва янги иқтидорлар билан жамоанинг аввалги мавқеини тиклашига умид боғлашмоқда.
…