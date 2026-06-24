Челси Хаби Алонсо даврини йирик трансфер билан бошламоқда: Палестра Лондон йўлида

·51·Спорт
Челси Хаби Алонсо даврини йирик трансфер билан бошламоқда: Палестра Лондон йўлида

Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер бозоридаги илк йирик юришини амалга оширди. Жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо бошчилигидаги янги давр Италия А Сериясининг ўтган мавсумдаги энг яхши ҳимоячиси деб топилган Марко Палестра трансфери билан бошланадиган бўлди. Goal.com нашри хабарига кўра, Лондонликлар Аталанта билан 47 миллион фунт стерлинглик келишувга эришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер Челси учун нафақат таркибни кучайтириш, балки трансфер бозоридаги рақобатда ғалаба қозониш нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамиятга эга. Боиси, 21 ёшли Италия терма жамоаси аъзоси учун асосий даъвогар мамлакатнинг амалдаги чемпиони Интер ҳисобланарди. Бироқ сўнгги 24 соат ичида ўтказилган интенсив музокаралар якунида футболчи Стамфорд Бридгега кўчиб ўтишга қарор қилган.

Трансфер тафсилотлари ва Фабрисио Романо тасдиғи

Машҳур инсайдер Фабрисио Романо ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида ушбу келишув бўйича ўзининг анъанавий "Ҳере ве го" иборасини ишлатди. Романонинг маълумотига кўра, томонлар ўртасида оғзаки келишувга эришилган бўлиб, Аталанта 55 миллион евродан ортиқроқ маблағ ва футболчининг кейинги сотувидан маълум фоиз улуш олади. Палестра эса Лондон клуби билан узоқ муддатли шартнома имзолайди.

Марко Палестра ўтган мавсумни ижара асосида Каляри сафида ўтказган эди. У ерда кўрсатган ёрқин ўйинлари эвазига у А Сериянинг энг яхши ҳимоячиси деб эътироф этилди. Ўнг қанот вингер-беки ва анъанавий қанот ҳимоячиси позицияларида бирдек самарали ҳаракат қила оладиган футболчининг универсаллиги Хаби Алонсо тактикаси учун жуда мос келиши айтилмоқда.

Челси таркибида катта ўзгаришлар кутилмоқда

Ўтган мавсумни Англия Премер-лигасида 10-ўринда якунлаб, еврокубоклардан қуруқ қолган Челси раҳбарияти жамоани тубдан янгилашни мақсад қилган. Хаби Алонсо ихтиёрига нафақат Палестра, балки бошқа иқтидорли ёшлар ҳам етказиб берилиши кутилмоқда. Хусусан, клуб қуйидаги футболчилар билан ҳам музокараларни якунлаш арафасида:

  • Sporting CP жамоасидан 40 миллион фунт эвазига келаётган вингер Геованй Қуенда;
  • Страцбург ярим ҳимоячиси Валентин Барко;
  • Ҳужумчи Эмманюэль Эмегҳа.
Шу билан бирга, жамоада таркибни тозалаш жараёни ҳам давом этмоқда. Хусусан, чап қанот ҳимоячиси Марк Кукурелла Реал Мадрид клубига сотиб юборилди. Бу эса маошлар фондини қисқартириш ва янги трансферлар учун жой бўшатиш имконини берди. Хаби Алонсо ўзининг дебют мавсуми олдидан жамоани тўлиқ шакллантириб олиш учун яна бир неча марказий ҳимоячи ва ҳужумчи сотиб олишни талаб қилган.

Италия терма жамоасида ҳам дебют қилишга улгурган Марко Палестранинг трансфери Челси учун келажак пойдеворини қуриш йўлидаги муҳим қадамдир. Хаби Алонсонинг Леверкузендаги муваффақиятли тажрибасидан сўнг, Лондон мухлислари янги мураббий ва янги иқтидорлар билан жамоанинг аввалги мавқеини тиклашига умид боғлашмоқда.

ЧелсиХаби АлонсоТрансферАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Златан Ибрагимович Криштиано Роналдонинг Жаҳон чемпионатидаги баёнотини масхара қилдиЗлатан Ибрагимович Криштиано Роналдонинг Жаҳон чемпионатидаги баёнотини масхара қилдиБугун, 16:11Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Бугун, 16:11Томас Тухел Гарри Кейннинг суст ўйини ҳақида: Месси ва Мбаппе ҳам шундай мақомдаТомас Тухел Гарри Кейннинг суст ўйини ҳақида: Месси ва Мбаппе ҳам шундай мақомдаБугун, 15:58Лионель Месси 39 ёшида ҳам ажойиб жисмоний ҳолатда эканини намойиш этдиЛионель Месси 39 ёшида ҳам ажойиб жисмоний ҳолатда эканини намойиш этдиБугун, 15:17Аёллар футболида трансфер рекорди: Фелисиа Счродер Реал Мадрид аъзосига айландиАёллар футболида трансфер рекорди: Фелисиа Счродер Реал Мадрид аъзосига айландиБугун, 14:35Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»Бугун, 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...