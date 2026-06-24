“Толибон” ўзбек фаолини ҳибсга олди: унинг тақдири номаълум қолмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Афғонистоннинг Бадахшон вилоятида ўзбек маданият фаоли Масъуд Темур ҳибсга олингани хабар қилинмоқда.
Маҳаллий манбаларга кўра, у 19 июнь куни Файзобод шаҳрида “Толибон” разведка кучлари томонидан қўлга олинган.
Шундан бери унинг қаерда экани ва аҳволи ҳақида аниқ маълумот берилмаяпти.
Айтилишича, Темур ижтимоий тармоқларда Афғонистондаги туркий этник гуруҳлар ҳуқуқи ва ўзлигини ҳимоя қилиб келган.
Шунингдек, у Ҳиротдаги намойишчиларни қўллаб-қувватлагани учун ҳибсга олинган бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.
“Толибон”нинг Бадахшондаги маҳаллий расмийлари ҳозирча ҳолат юзасидан изоҳ бермаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…