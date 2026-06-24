Ҳайдовчилар учун ёмон хабар: машҳур жарималар яна қимматлашади

·0·Авто
Ҳайдовчилар учун ёмон хабар: машҳур жарималар яна қимматлашади

2026 йил 1 сентябрдан базавий ҳисоблаш миқдори 412 минг сўмдан 440 минг сўмга оширилади. Шу сабаб йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жарималар ҳам кўпаяди.

Эндиликда хавфсизлик камарини тақмаслик 220 минг сўм, ҳужжатсиз ёки суғуртасиз ҳаракатланиш 440 минг сўм миқдорида жаримага сабаб бўлади.

Қизил чироқда ўтиш ва рулда телефондан фойдаланиш учун жарима 1 миллион 320 минг сўмни ташкил этади. Тақиқланган жойда тўхташ эса 880 минг сўмга тушади.

Тезликни 20 км/соатгача ошириш 440 минг сўм, 20–40 км/соатга ошириш 2 миллион 200 минг сўм, 40 км/соатдан юқори ошириш эса 3 миллион 960 минг сўм жаримага сабаб бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобил оламининг асосчиси: Autocar номи қандай қилиб брендга айланди?Автомобил оламининг асосчиси: Autocar номи қандай қилиб брендга айланди?Бугун, 14:21Морган ва Пининфарина ҳамкорлигида эксклюзив Мидсуммер Коупе модели тақдим этилдиМорган ва Пининфарина ҳамкорлигида эксклюзив Мидсуммер Коупе модели тақдим этилдиБугун, 13:52Shell келажак электромобиллари учун Трипле10 концепциясини тақдим этдиShell келажак электромобиллари учун Трипле10 концепциясини тақдим этдиБугун, 04:28Porsche Буюк Британиядаги 75 йиллик юбилейини Сунстеде фестивали билан нишонламоқдаPorsche Буюк Британиядаги 75 йиллик юбилейини Сунстеде фестивали билан нишонламоқдаБугун, 00:26Toyota RAV4 АҚШ бозорида мисли кўрилмаган талабга сабаб бўлмоқдаToyota RAV4 АҚШ бозорида мисли кўрилмаган талабга сабаб бўлмоқдаКеча, 22:30Skoda ўзининг энг қиммат ва ҳашаматли Пеақ электромобилини тақдим этдиSkoda ўзининг энг қиммат ва ҳашаматли Пеақ электромобилини тақдим этдиКеча, 22:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди