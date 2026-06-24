Ўзбекистон ва Қирғизистон ер алмашди: Янги чегаралар қандай бўлади?
Икки қўшни давлат — Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасида чегарани демаркация қилиш (яъни якуний аниқ чегара чизиқларини белгилаш) жараёни доирасида муҳим қадам ташланди. Бу галги босқичда томонлар баъзи ер участкаларини ўзаро алмашишга келишиб олдилар. Бу ҳақда Қирғизистон президенти матбуот котиби Аскат Алағозов маълум қилди.
Хўш, қайси ерлар алмашди ва бу аҳолига қандай қулайликлар олиб келади? Батафсил қуйида танишамиз.
Қайси қишлоқлар Қирғизистон таркибига ўтди?
Келишувга биноан, аввал Ўзбекистон ҳудуди ҳисобланган иккита қишлоқ Қирғизистон таркибига ўтказилди:
Чўнғара қишлоғи;
Тош-Тобо қишлоғи.
Маълумот учун: Ушбу аҳоли пунктларида жами 2,5 мингга яқин аҳоли истиқомат қилади ва уларнинг аксарият қисмини этник қирғизлар ташкил этади. Шу сабабли ушбу қарор маҳаллий аҳоли учун жуда қулай бўлди.
Ўзбекистонга қайси ерлар берилади?
Чегараларни белгилашдаги халқаро қоидаларга ва ўзаро дўстлик тамойилларига асосан, бу жараён тенгма-тенг олиб борилади. Ўз навбатида, Қирғизистон томони ҳам Ўзбекистонга чегара ҳудудидан айни шунча миқдордаги (тенг ҳажмли) ер участкаларини тақдим этади. Баёнотда айнан қайси ҳудудлар Ўзбекистонга ўтказилаётгани ҳозирча очиқланмаган.
Масофани 4 баробарга қисқартирувчи янги йўл
Ушбу учрашув ва келишувнинг энг катта хушхабарларидан бири йўл инфратузилмаси билан боғлиқ. Барчага қулайлик яратиш мақсадида Сай ва Таян қишлоқлари ўртасида янги автомобиль йўли қурилиши режалаштирилмоқда.
Алмашинув ҳажми: Янги йўл лойиҳасини амалга ошириш учун томонлар умумий майдони 236 гектар бўлган ер участкаларини ўзаро алмашдилар.
Муҳим ютуқ: Ушбу янги йўл ишга тушгач, Боткен вилояти аҳолиси учун Айдаркендан Боткен шаҳригача бўлган масофа нақд 225 километрдан тахминан 55 километргача қисқаради!
Бу дегани, фуқароларнинг йўлга сарфлайдиган вақти ва маблағи қарийб 4 баробарга тежалади. Чегараларнинг тинч ва дўстона йўл билан ҳал этилиши икки биродар халқнинг фаровонлигига хизмат қилишда давом этади.
…