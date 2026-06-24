Ўзбекистон ва Қирғизистон ер алмашди: Янги чегаралар қандай бўлади?

·22·Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Қирғизистон ер алмашди: Янги чегаралар қандай бўлади?

Икки қўшни давлат — Ўзбекистон ва Қирғизистон ўртасида чегарани демаркация қилиш (яъни якуний аниқ чегара чизиқларини белгилаш) жараёни доирасида муҳим қадам ташланди. Бу галги босқичда томонлар баъзи ер участкаларини ўзаро алмашишга келишиб олдилар. Бу ҳақда Қирғизистон президенти матбуот котиби Аскат Алағозов маълум қилди.

Хўш, қайси ерлар алмашди ва бу аҳолига қандай қулайликлар олиб келади? Батафсил қуйида танишамиз.

Қайси қишлоқлар Қирғизистон таркибига ўтди?

Келишувга биноан, аввал Ўзбекистон ҳудуди ҳисобланган иккита қишлоқ Қирғизистон таркибига ўтказилди:

  • Чўнғара қишлоғи;

  • Тош-Тобо қишлоғи.

Маълумот учун: Ушбу аҳоли пунктларида жами 2,5 мингга яқин аҳоли истиқомат қилади ва уларнинг аксарият қисмини этник қирғизлар ташкил этади. Шу сабабли ушбу қарор маҳаллий аҳоли учун жуда қулай бўлди.

Ўзбекистон ва Қирғизистон ер алмашди: Янги чегаралар қандай бўлади?

Ўзбекистонга қайси ерлар берилади?

Чегараларни белгилашдаги халқаро қоидаларга ва ўзаро дўстлик тамойилларига асосан, бу жараён тенгма-тенг олиб борилади. Ўз навбатида, Қирғизистон томони ҳам Ўзбекистонга чегара ҳудудидан айни шунча миқдордаги (тенг ҳажмли) ер участкаларини тақдим этади. Баёнотда айнан қайси ҳудудлар Ўзбекистонга ўтказилаётгани ҳозирча очиқланмаган.

Масофани 4 баробарга қисқартирувчи янги йўл

Ушбу учрашув ва келишувнинг энг катта хушхабарларидан бири йўл инфратузилмаси билан боғлиқ. Барчага қулайлик яратиш мақсадида Сай ва Таян қишлоқлари ўртасида янги автомобиль йўли қурилиши режалаштирилмоқда.

  • Алмашинув ҳажми: Янги йўл лойиҳасини амалга ошириш учун томонлар умумий майдони 236 гектар бўлган ер участкаларини ўзаро алмашдилар.

  • Муҳим ютуқ: Ушбу янги йўл ишга тушгач, Боткен вилояти аҳолиси учун Айдаркендан Боткен шаҳригача бўлган масофа нақд 225 километрдан тахминан 55 километргача қисқаради!

Бу дегани, фуқароларнинг йўлга сарфлайдиган вақти ва маблағи қарийб 4 баробарга тежалади. Чегараларнинг тинч ва дўстона йўл билан ҳал этилиши икки биродар халқнинг фаровонлигига хизмат қилишда давом этади.

ЎзбекистонҚирғизистонАскат АлағозовБоткен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда шундай шаҳар борки, аҳолиси 9,5 минг нафар холос!Ўзбекистонда шундай шаҳар борки, аҳолиси 9,5 минг нафар холос!Бугун, 16:08Андижон полькаси Гиннес рекорди сари: Андижондаги 20 минг кишилик рақс дунё эътиборидаАндижон полькаси Гиннес рекорди сари: Андижондаги 20 минг кишилик рақс дунё эътиборидаБугун, 15:331 сентябрдан айрим автомобилларга газ қуйишга чеклов жорий этилади1 сентябрдан айрим автомобилларга газ қуйишга чеклов жорий этиладиБугун, 14:27Солиқ қўмитаси картага тушган йирик пулларга изоҳ бердиСолиқ қўмитаси картага тушган йирик пулларга изоҳ бердиБугун, 14:23Тошкент ва олти ҳудудда кучли шамол ҳамда чанг кузатиладиТошкент ва олти ҳудудда кучли шамол ҳамда чанг кузатиладиБугун, 09:35Шавкат Мирзиёев Гуллар фестивалида қатнашди ва Наманганнинг янги рекордини кўрдиШавкат Мирзиёев Гуллар фестивалида қатнашди ва Наманганнинг янги рекордини кўрдиКеча, 19:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Ўзбекистонда алкоголь савдосига янги қоида киритилади
Байрам арафасида 9 ҳудудда сел келиши мумкин
Байрам арафасида 9 ҳудудда сел келиши мумкин