Рио Фердинанд Криштиано Роналдонинг танқидчиларига жавоб қайтарди: «Оғзингизни юминг!»

·54·Спорт
Рио Фердинанд Криштиано Роналдонинг танқидчиларига жавоб қайтарди: «Оғзингизни юминг!»

Жаҳон чемпионати доирасида Португалия ҳамда Ўзбекистон терма жамоалари ўртасида кечган баҳсдан сўнг, футбол оламида катта шов-шув кўтарилди. Португалиялик афсонавий ҳужумчи Криштиано Роналдо мазкур учрашувда дубл қайд этиб, ўз жамоасининг ғалабасини таъминлади. Ушбу натижадан сўнг, Англия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед собиқ ҳимоячиси Рио Фердинанд ижтимоий тармоқлар орқали Роналдони танқид қилаётганларга кескин жавоб қайтарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Фердинанд ўзининг собиқ жамоадошининг майдондаги ҳаракатлари ва узоқ вақт давомида юқори савияда ўйнаётганидан ҳайратда эканини яширмади. Goal.com нашрининг хабар беришича, эксперт Роналдонинг танқидчиларини «оғизларини юмишга» чақириб, 41 ёшли футболчининг ҳали ҳам дунё даражасидаги ҳужумчи эканини таъкидлаган. Рио Фердинанднинг фикрича, Роналдонинг ёши ва жамоавий ўйинга таъсири ҳақидаги салбий фикрлар асоссиздир.

Тарихий натижалар ва янги рекордлар

Ўзбекистон билан ўйиндаги голлари эвазига Криштиано Роналдо Португалия футболи тарихида янги саҳифа очди. У афсонавий Эусебио томонидан ўрнатилган Жаҳон чемпионатларидаги голлар сони бўйича рекордни янгилади. Фердинанд бу борада тўхталар экан, «Қандай қилиб 1000 та гол сари интилаётган одамга шубҳа қилиш мумкин? У олтита Жаҳон чемпионатида гол урган ягона инсон», — дея таъкидлади.

Фердинанд, шунингдек, Роналдонинг иккинчи голига алоҳида тўхталиб ўтди. Унда тажрибали ҳужумчи ёш ҳимоячидан қочиб кетиб, Эрлинг Холанд услубида зарба йўллаган. Экспертнинг сўзларига кўра, бундай ҳаракатланиш ва вақтни тўғри танлаш қобилияти дунёдаги жуда кам сонли марказий ҳужумчиларга хосдир. Бу эса Роналдонинг жисмоний ҳолати ҳали ҳам аъло даражада эканлигидан далолат беради.

Гуруҳдаги вазият ва кейинги рақиб

Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабадан сўнг Португалия терма жамоасининг очколари 4 тага етди. Эслатиб ўтамиз, португалияликлар дастлабки турда Конго ДР билан дуранг ўйнашган эди. Эндиликда гуруҳдаги биринчи ўрин масаласи сўнгги турда ҳал бўлади. Португалия навбатдаги учрашувни 6 очко билан пешқадамлик қилаётган Колумбия терма жамоасига қарши ўтказади.

Португалия терма жамоаси плей-офф босқичига гуруҳ ғолиби сифатида чиқиши учун Колумбияни мағлуб этиши шарт. Криштиано Роналдо эса ўзининг тарихий сериясини давом эттиришни ва жамоасини чемпионлик сари етаклашни мақсад қилган. Ўзбекистонлик мухлислар учун эса бу ўйин жаҳон даражасидаги юлдузга қарши муносиб қаршилик кўрсатиш имконияти сифатида ёдда қолди.

  • Криштиано Роналдо 6 та Жаҳон чемпионатида гол урган илк футболчи;
  • У Эусебионинг рекордини янгилаб, Португалиянинг мундиаллардаги энг яхши тўпурарига айланди;
  • Португалия кейинги босқич масаласини Колумбия билан ўйинда ҳал қилади.

Криштиано РоналдоПортугалияЎзбекистонЖаҳон ЧемпионатиРио Фердинанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!Бугун, 22:12Аргентинада Лионель Месси шарафига 26 метрлик улкан ҳайкал ўрнатилдиАргентинада Лионель Месси шарафига 26 метрлик улкан ҳайкал ўрнатилдиБугун, 21:56Гарри Кейн Гана билан ўйиндаги омадсизлик сабабини айтди: Англия сардори танқидлар марказидаГарри Кейн Гана билан ўйиндаги омадсизлик сабабини айтди: Англия сардори танқидлар марказидаБугун, 21:34Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Бугун, 21:17Роналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиРоналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиБугун, 21:14Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Бугун, 21:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...