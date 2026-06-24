Мерилин Монро ўлимига оид янги сирли тафсилотлар очиқланди

·16·Маданият
Мерилин Монро ўлимига оид янги сирли тафсилотлар очиқланди

Орадан 60 йилдан ортиқ вақт ўтганига қарамай, машҳур актриса Мерилин Монронинг ўлими билан боғлиқ баҳслар яна кун тартибига чиқди. “Машҳурлар жиноят жойи: Мерилин Монро” номли янги ҳужжатли фильм воқеанинг расмий хулосасига шубҳа уйғотувчи бир қатор тахминларни илгари сурди.

Фильм муаллифларининг фикрича, актриса топилган хонадаги айрим ҳолатлар шубҳали кўринади. Хусусан, хона жуда тартибли бўлгани ва дори флаконлари синчиклаб жойлаштирилганига алоҳида эътибор қаратилган. Айрим экспертлар бу ҳолат дори воситаларини меъёрдан ортиқ қабул қилиш билан боғлиқ ўлимлар учун одатий эмаслигини таъкидлаган.

Politsiyachi yotoqxonani ko'zdan kechirmoqda, yonida dori idishlari turibdi.

Шунингдек, Монро организмида кўп миқдорда дори моддалари аниқланганига қарамай, унинг каравоти ёнидан сув стакани топилмагани ҳам янги саволларни келтириб чиқарган.

Ҳужжатли фильмда Мерилин Монронинг АҚШ президенти Жон Ф. Кеннеди ва унинг укаси Роберт Ф. Кеннеди билан бўлган муносабатлари ҳақидаги кўп йиллик миш-мишларга ҳам алоҳида ўрин берилган. Муаллифлар ушбу алоқалар актриса ҳаётининг сўнгги даврида муҳим аҳамиятга эга бўлган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Шу билан бирга, журналист Сид Сколскийнинг сўзлари ҳам келтирилган. Унинг айтишича, у Монро билан вафотидан сал олдин суҳбатлашган ва актриса Кеннеди ака-укаларидан бири билан ишқий муносабатда бўлганини айтган.

Merilin Monro maysazor ustida jilmayib yotibdi.

Бироқ ҳужжатли фильмда келтирилган тахминларнинг ҳеч бири расман тасдиқланмаган. Уларнинг аксар қисми эски гувоҳликлар, турли фаразлар ва ўнлаб йиллар давомида муҳокама қилиниб келаётган фитна назарияларига асосланган.

Эслатиб ўтамиз, Мерилин Монро 1962 йил 5 август куни 36 ёшида вафот этган. Расмий хулосага кўра, унинг ўлимига барбитурат дориларини меъёрдан ортиқ қабул қилгани сабаб бўлган. Шунга қарамай, актрисанинг ўлими билан боғлиқ сирлар ҳозиргача жамоатчилик ва тадқиқотчилар диққат марказида қолмоқда.

Мерилин МонроЖон Ф. КеннедиРоберт Ф. КеннедиСид СколскийАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Андижон полькаси» Гиннес рекордлар китобидан ўрин олди (видео)«Андижон полькаси» Гиннес рекордлар китобидан ўрин олди (видео)Бугун, 22:29Кэти Перри саҳнада “кўпик шоу” уюштирдиКэти Перри саҳнада “кўпик шоу” уюштирдиБугун, 22:05“Андижон полкаси” Гиннес рекордини забт этди (видео)“Андижон полкаси” Гиннес рекордини забт этди (видео)Бугун, 21:14Муниса Ризаева эрини туғилган куни учун тайёрлаган сюрпризи диққат марказида (видео)Муниса Ризаева эрини туғилган куни учун тайёрлаган сюрпризи диққат марказида (видео)Бугун, 16:02BTS юлдузини деб эшик қўнғироғини 133 марта чалдиBTS юлдузини деб эшик қўнғироғини 133 марта чалдиБугун, 11:04Марям Тилляева шоудаги иштироки учун қаттиқ танқидга учрадиМарям Тилляева шоудаги иштироки учун қаттиқ танқидга учрадиКеча, 20:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...