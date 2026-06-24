Мерилин Монро ўлимига оид янги сирли тафсилотлар очиқланди
Орадан 60 йилдан ортиқ вақт ўтганига қарамай, машҳур актриса Мерилин Монронинг ўлими билан боғлиқ баҳслар яна кун тартибига чиқди. “Машҳурлар жиноят жойи: Мерилин Монро” номли янги ҳужжатли фильм воқеанинг расмий хулосасига шубҳа уйғотувчи бир қатор тахминларни илгари сурди.
Фильм муаллифларининг фикрича, актриса топилган хонадаги айрим ҳолатлар шубҳали кўринади. Хусусан, хона жуда тартибли бўлгани ва дори флаконлари синчиклаб жойлаштирилганига алоҳида эътибор қаратилган. Айрим экспертлар бу ҳолат дори воситаларини меъёрдан ортиқ қабул қилиш билан боғлиқ ўлимлар учун одатий эмаслигини таъкидлаган.
Шунингдек, Монро организмида кўп миқдорда дори моддалари аниқланганига қарамай, унинг каравоти ёнидан сув стакани топилмагани ҳам янги саволларни келтириб чиқарган.
Ҳужжатли фильмда Мерилин Монронинг АҚШ президенти Жон Ф. Кеннеди ва унинг укаси Роберт Ф. Кеннеди билан бўлган муносабатлари ҳақидаги кўп йиллик миш-мишларга ҳам алоҳида ўрин берилган. Муаллифлар ушбу алоқалар актриса ҳаётининг сўнгги даврида муҳим аҳамиятга эга бўлган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Шу билан бирга, журналист Сид Сколскийнинг сўзлари ҳам келтирилган. Унинг айтишича, у Монро билан вафотидан сал олдин суҳбатлашган ва актриса Кеннеди ака-укаларидан бири билан ишқий муносабатда бўлганини айтган.
Бироқ ҳужжатли фильмда келтирилган тахминларнинг ҳеч бири расман тасдиқланмаган. Уларнинг аксар қисми эски гувоҳликлар, турли фаразлар ва ўнлаб йиллар давомида муҳокама қилиниб келаётган фитна назарияларига асосланган.
Эслатиб ўтамиз, Мерилин Монро 1962 йил 5 август куни 36 ёшида вафот этган. Расмий хулосага кўра, унинг ўлимига барбитурат дориларини меъёрдан ортиқ қабул қилгани сабаб бўлган. Шунга қарамай, актрисанинг ўлими билан боғлиқ сирлар ҳозиргача жамоатчилик ва тадқиқотчилар диққат марказида қолмоқда.
…