Гарри Кейн ва мистика: Ганалик афсун-жодугар Англия сардорини «озод қилди»

·37·Спорт
Гарри Кейн ва мистика: Ганалик афсун-жодугар Англия сардорини «озод қилди»

Англия терма жамоаси ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн Жаҳон чемпионати доирасида Ганага қарши кечган баҳсда кутилмаганда ўзининг энг яхши ўйинини кўрсата олмади. Англиянинг дуранг билан якунланган ушбу учрашувидаги муваффақиятсизлиги ортида нафақат спорт омили, балки ғайритабиий кучлар тургани ҳақидаги даъволар футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ганалик таниқли спиритуалист Нана Кваку Бонсам мазкур баҳсдан сўнг чиқиш қилиб, Гарри Кейн томонидан йўл қўйилган хатолар ва гол ура олмаганининг асосий сабабчиси ўзи эканини таъкидлади. Ўзини «Чоршанба иблиси» деб атайдиган ушбу шахс ўз ватанини ҳимоя қилиш мақсадида инглизлар сардорига нисбатан махсус афсун ишлатганини иддао қилмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Бонсам ушбу натижадан сўнг энди ҳужумчини «тинч қўйишини» маълум қилган.

«Мен дунёдаги энг кучли спиритуалистман»

Бонсам ўйин якунлангач, ўзига хос маросим ўтказиб, Гарри Кейн билан боғлиқ «тақиқ»ни олиб ташлаганини эълон қилди. «Мен дунёдаги энг кучли спиритуалистман. Энди мен Гарри Кейнни озод қиламан, у кейинги ўйинда бемалол гол уриши мумкин. Гарри, мендан хафа бўлма, биз дўстмиз», — дея таъкидлаган ганалик афсунгар.

Қизиғи шундаки, Нана Кваку Бонсам бу ҳақда учрашувдан сўнг шунчаки мақтаниш учун гапирмаган. У ўйин бошланишидан анча аввал оммавий ахборот воситалари орқали чиқиш қилиб, Кейнни «нейтраллаштириш» устида иш олиб бораётганини огоҳлантирган эди. Унинг сўзларига кўра, у футболчига жароҳат етказишни истамаган, шунчаки унинг Гана дарвозасига йўл топишига тўсқинлик қилишни мақсад қилган.

Ушбу ғалати вазиятга машҳур иллюзионист Ури Геллер ҳам аралашишга уринди. Геллер ўз вақтида Евро-96 мусобақасида Гари МкАллистернинг пеналтидан хато қилишига сабабчи бўлганини даъво қилиши билан танилган. Бу сафар у Гарри Кейнни ганалик афсунгарнинг «салбий тебранишлари»дан ҳимоя қилиш учун ўзининг «руҳий қалқони»ни ишга солишга вада берган эди. Бироқ учрашувдаги вазиятлар шуни кўрсатдики, Бонсамнинг «таъсири» кучлироқ чиққан кўринади.

Статистика ва кутилмаган пасайиш

Гарри Кейн ушбу Жаҳон чемпионатини жуда кўтаринки руҳда бошлаган эди. Хорватияга қарши кечган ва 4:2 ҳисобида якунланган илк ўйинда у дубл қайд этиб, Англия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида Гари Линекер билан тенглашиб олган эди. Аммо Гана билан баҳсдаги сусткашлик ва голли вазиятлардан фойдалана олмаслик кўпчилик мутахассисларни ҳайрон қолдирди.

Ўзбекистондаги футбол мухлислари учун ҳам бундай мистик воқеалар доим қизиқиш уйғотиб келган. Гарчи замонавий футболда барчаси жисмоний тайёргарлик ва тактикага боғлиқ бўлса-да, Африка терма жамоалари иштирокидаги турнирларда бундай «шаманлар» ва «афсунгарлар» ҳақидаги хабарлар тез-тез тарқалиб туради. Эндиликда барча мухлислар Гарри Кейннинг кейинги баҳсларда ўзининг одатий сермаҳсуллигини тиклай олишини кузатишмоқда.

Гарри КейнАнглияГанаЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабио Каннаваро Криштиано Роналдо ҳақида: “У ҳали бир неча йил ўйнаши керак”Фабио Каннаваро Криштиано Роналдо ҳақида: “У ҳали бир неча йил ўйнаши керак”Бугун, 23:35Бавария Майкл Олисе учун янги шартнома тайёрламоқда: Реал Мадридга рад жавобиБавария Майкл Олисе учун янги шартнома тайёрламоқда: Реал Мадридга рад жавобиБугун, 23:16Атлетико Мадрид ва Барселона ўртасида низо: Хулиан Альварес трансфери машмашага айландиАтлетико Мадрид ва Барселона ўртасида низо: Хулиан Альварес трансфери машмашага айландиБугун, 22:37Барселона хатога йўл қўйдими: Антонй Гордоннинг ЖЧдаги ўйини кескин танқидга учрадиБарселона хатога йўл қўйдими: Антонй Гордоннинг ЖЧдаги ўйини кескин танқидга учрадиБугун, 22:33Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!Бугун, 22:12Рио Фердинанд Криштиано Роналдонинг танқидчиларига жавоб қайтарди: «Оғзингизни юминг!»Рио Фердинанд Криштиано Роналдонинг танқидчиларига жавоб қайтарди: «Оғзингизни юминг!»Бугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...