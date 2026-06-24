Гарри Кейн ва мистика: Ганалик афсун-жодугар Англия сардорини «озод қилди»
Англия терма жамоаси ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн Жаҳон чемпионати доирасида Ганага қарши кечган баҳсда кутилмаганда ўзининг энг яхши ўйинини кўрсата олмади. Англиянинг дуранг билан якунланган ушбу учрашувидаги муваффақиятсизлиги ортида нафақат спорт омили, балки ғайритабиий кучлар тургани ҳақидаги даъволар футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ганалик таниқли спиритуалист Нана Кваку Бонсам мазкур баҳсдан сўнг чиқиш қилиб, Гарри Кейн томонидан йўл қўйилган хатолар ва гол ура олмаганининг асосий сабабчиси ўзи эканини таъкидлади. Ўзини «Чоршанба иблиси» деб атайдиган ушбу шахс ўз ватанини ҳимоя қилиш мақсадида инглизлар сардорига нисбатан махсус афсун ишлатганини иддао қилмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Бонсам ушбу натижадан сўнг энди ҳужумчини «тинч қўйишини» маълум қилган.
«Мен дунёдаги энг кучли спиритуалистман»Бонсам ўйин якунлангач, ўзига хос маросим ўтказиб, Гарри Кейн билан боғлиқ «тақиқ»ни олиб ташлаганини эълон қилди. «Мен дунёдаги энг кучли спиритуалистман. Энди мен Гарри Кейнни озод қиламан, у кейинги ўйинда бемалол гол уриши мумкин. Гарри, мендан хафа бўлма, биз дўстмиз», — дея таъкидлаган ганалик афсунгар.
Қизиғи шундаки, Нана Кваку Бонсам бу ҳақда учрашувдан сўнг шунчаки мақтаниш учун гапирмаган. У ўйин бошланишидан анча аввал оммавий ахборот воситалари орқали чиқиш қилиб, Кейнни «нейтраллаштириш» устида иш олиб бораётганини огоҳлантирган эди. Унинг сўзларига кўра, у футболчига жароҳат етказишни истамаган, шунчаки унинг Гана дарвозасига йўл топишига тўсқинлик қилишни мақсад қилган.
Ушбу ғалати вазиятга машҳур иллюзионист Ури Геллер ҳам аралашишга уринди. Геллер ўз вақтида Евро-96 мусобақасида Гари МкАллистернинг пеналтидан хато қилишига сабабчи бўлганини даъво қилиши билан танилган. Бу сафар у Гарри Кейнни ганалик афсунгарнинг «салбий тебранишлари»дан ҳимоя қилиш учун ўзининг «руҳий қалқони»ни ишга солишга вада берган эди. Бироқ учрашувдаги вазиятлар шуни кўрсатдики, Бонсамнинг «таъсири» кучлироқ чиққан кўринади.
Статистика ва кутилмаган пасайишГарри Кейн ушбу Жаҳон чемпионатини жуда кўтаринки руҳда бошлаган эди. Хорватияга қарши кечган ва 4:2 ҳисобида якунланган илк ўйинда у дубл қайд этиб, Англия терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида Гари Линекер билан тенглашиб олган эди. Аммо Гана билан баҳсдаги сусткашлик ва голли вазиятлардан фойдалана олмаслик кўпчилик мутахассисларни ҳайрон қолдирди.
Ўзбекистондаги футбол мухлислари учун ҳам бундай мистик воқеалар доим қизиқиш уйғотиб келган. Гарчи замонавий футболда барчаси жисмоний тайёргарлик ва тактикага боғлиқ бўлса-да, Африка терма жамоалари иштирокидаги турнирларда бундай «шаманлар» ва «афсунгарлар» ҳақидаги хабарлар тез-тез тарқалиб туради. Эндиликда барча мухлислар Гарри Кейннинг кейинги баҳсларда ўзининг одатий сермаҳсуллигини тиклай олишини кузатишмоқда.
…