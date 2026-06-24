Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!

·53·Спорт
Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!

Жаҳон чемпионатидаги дастлабки икки учрашув терма жамоамиз учун аччиқ мағлубиятлар (Колумбияга 1:3, Португалияга 0:5) билан якунланган бўлса-да, таркибимизда ажойиб порлаш юз берди. Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 18 ёшли ҳимоячиси Беҳруз Каримовнинг кўрсатган ўйини халқаро таҳлилчилар ва скаутлар эътиборини узил-кесил ўзига қаратди.

Машҳур венгриялик спорт журналисти ва футбол таҳлилчиси Бенце Бочак ўзининг ижтимоий саҳифаларида ёш вакилимизнинг маҳоратига юқори баҳо берди.

Венгриялик эксперт нима деди?

Бенце Бочак терма жамоамиз ўйинларини кузатиб, Беҳрузнинг универсал ва совуққон ҳаракатларидан лол қолганини яшириб ўтирмади:

«Тан олишим керак, жаҳон чемпионатида Ўзбекистон икки марта ютқазганига қарамасдан, 18 ёшли Беҳруз Каримов мени жуда ҳайратга олди. У ўнг қанот ҳимоячиси сифатида ҳам, уч ҳимоячи билан ўйнаганда марказда ҳам ҳаракат қила оладиган футболчи. Жуда техникаси кучли, жисмонан бақувват, зарбалари залворли ва тўп билан муомалада хотиржам».

Дунё юлдузларига қарши «оловли имтиҳон»

Мундиалнинг илк ўйинлари Беҳруз учун ҳақиқий маҳорат мактаби бўлди. У майдонда дунёнинг энг даҳшатли ва энг яхши формадаги вингерларидан бири бўлган Луис Диас (Колумбия) ҳамда жаҳон футболидаги энг кучли чап қанот ҳимоячиларидан ҳисобланган Нуну Мендешга (Португалия) қарши тўп сурди. 18 ёшли йигитимиз бу грандларга қарши асло довдираб қолмади ва ўз вазифасини жуда муносиб бажарди.

Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!

Каримовнинг дастлабки икки ўйиндаги космик статистикаси:

  • Тўпни қайтариб олиш: 15 марта;

  • Ердаги яккакурашлар: 34 та вазиятда иштирок этди;

  • Муваффақиятли дриблинг (алдаб ўтиш): 6 марта (Бу кўрсаткич бўйича у ҳар икки ўйинда ҳам ўзбек футболчилари орасида энг юқори натижани қайд этди!).

Дарвоза тўсинини титратган супер зарба

Жаҳон чемпионатида Каримов Ўзбекистон терма жамоасининг иккала учрашувида ҳам таркибнинг алмаштириб бўлмас фигурасига айланди:

  1. Колумбияга қарши баҳсда: Майдонда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди ва рақиб дарвоза тўсинига тегиб қайтган даҳшатли супер зарбаси билан барчанинг ёдида қолди.

  2. Португалияга қарши баҳсда: Мураббийлар уни фақатгина ўйин тугашига оз вақт қолганда — 89-дақиқада захирага олишди.

Трансфер бозорида янги нишон

Бенце Бочакнинг фикрича, Беҳруз Каримов жуда ноёб ва қизиқарли профилга эга футболчи. Тез орада кўплаб хориж клублари унинг трансфери учун ҳаракат бошлаши аниқ. Энг муҳими, уни ҳозирги ҳолатда нисбатан кам маблағ эвазига сотиб олиш имконияти бор ва бу Европа клублари учун ҳақиқий «совға» ҳисобланади.

Жамоамиз оғир кунларни бошдан кечираётган бўлса-да, Беҳруз каби ёш иқтидорларимизнинг катта саҳнада қўрқмай ўйин кўрсатаётгани ўзбек футболи келажагига бўлган ишончимизни орттиради. Баракалла, Беҳруз! Навбатдаги ўйинларда ҳам омад ёр бўлсин!

Беҳруз КаримовЎзбекистонБенсе БочакЛуис ДиасНуну Мендеш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Гана билан ўйиндаги омадсизлик сабабини айтди: Англия сардори танқидлар марказидаГарри Кейн Гана билан ўйиндаги омадсизлик сабабини айтди: Англия сардори танқидлар марказидаБугун, 21:34Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Бугун, 21:17Роналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиРоналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиБугун, 21:14Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Бугун, 21:13Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Бугун, 21:12Ҳусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиҲусанов кўз ёшларини тия олмади, Бернарду унга тасалли бердиБугун, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...