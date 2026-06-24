Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!
Жаҳон чемпионатидаги дастлабки икки учрашув терма жамоамиз учун аччиқ мағлубиятлар (Колумбияга 1:3, Португалияга 0:5) билан якунланган бўлса-да, таркибимизда ажойиб порлаш юз берди. Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 18 ёшли ҳимоячиси Беҳруз Каримовнинг кўрсатган ўйини халқаро таҳлилчилар ва скаутлар эътиборини узил-кесил ўзига қаратди.
Машҳур венгриялик спорт журналисти ва футбол таҳлилчиси Бенце Бочак ўзининг ижтимоий саҳифаларида ёш вакилимизнинг маҳоратига юқори баҳо берди.
Венгриялик эксперт нима деди?
Бенце Бочак терма жамоамиз ўйинларини кузатиб, Беҳрузнинг универсал ва совуққон ҳаракатларидан лол қолганини яшириб ўтирмади:
«Тан олишим керак, жаҳон чемпионатида Ўзбекистон икки марта ютқазганига қарамасдан, 18 ёшли Беҳруз Каримов мени жуда ҳайратга олди. У ўнг қанот ҳимоячиси сифатида ҳам, уч ҳимоячи билан ўйнаганда марказда ҳам ҳаракат қила оладиган футболчи. Жуда техникаси кучли, жисмонан бақувват, зарбалари залворли ва тўп билан муомалада хотиржам».
Дунё юлдузларига қарши «оловли имтиҳон»
Мундиалнинг илк ўйинлари Беҳруз учун ҳақиқий маҳорат мактаби бўлди. У майдонда дунёнинг энг даҳшатли ва энг яхши формадаги вингерларидан бири бўлган Луис Диас (Колумбия) ҳамда жаҳон футболидаги энг кучли чап қанот ҳимоячиларидан ҳисобланган Нуну Мендешга (Португалия) қарши тўп сурди. 18 ёшли йигитимиз бу грандларга қарши асло довдираб қолмади ва ўз вазифасини жуда муносиб бажарди.
Каримовнинг дастлабки икки ўйиндаги космик статистикаси:
Тўпни қайтариб олиш: 15 марта;
Ердаги яккакурашлар: 34 та вазиятда иштирок этди;
Муваффақиятли дриблинг (алдаб ўтиш): 6 марта (Бу кўрсаткич бўйича у ҳар икки ўйинда ҳам ўзбек футболчилари орасида энг юқори натижани қайд этди!).
Дарвоза тўсинини титратган супер зарба
Жаҳон чемпионатида Каримов Ўзбекистон терма жамоасининг иккала учрашувида ҳам таркибнинг алмаштириб бўлмас фигурасига айланди:
Колумбияга қарши баҳсда: Майдонда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди ва рақиб дарвоза тўсинига тегиб қайтган даҳшатли супер зарбаси билан барчанинг ёдида қолди.
Португалияга қарши баҳсда: Мураббийлар уни фақатгина ўйин тугашига оз вақт қолганда — 89-дақиқада захирага олишди.
Трансфер бозорида янги нишон
Бенце Бочакнинг фикрича, Беҳруз Каримов жуда ноёб ва қизиқарли профилга эга футболчи. Тез орада кўплаб хориж клублари унинг трансфери учун ҳаракат бошлаши аниқ. Энг муҳими, уни ҳозирги ҳолатда нисбатан кам маблағ эвазига сотиб олиш имконияти бор ва бу Европа клублари учун ҳақиқий «совға» ҳисобланади.
Жамоамиз оғир кунларни бошдан кечираётган бўлса-да, Беҳруз каби ёш иқтидорларимизнинг катта саҳнада қўрқмай ўйин кўрсатаётгани ўзбек футболи келажагига бўлган ишончимизни орттиради. Баракалла, Беҳруз! Навбатдаги ўйинларда ҳам омад ёр бўлсин!
…