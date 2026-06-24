Аргентинада Лионель Месси шарафига 26 метрлик улкан ҳайкал ўрнатилди

·22·Спорт
Аргентинада Лионель Месси шарафига 26 метрлик улкан ҳайкал ўрнатилди

Аргентина терма жамоаси сардори ва жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси ўз ватанида навбатдаги улкан эҳтиромга сазовор бўлди. Патагониянинг Кутрал-Ко шаҳрида футболчининг 26 метрли (85 фут) маҳобатли ҳайкали қад кўтарди. Ушбу монумент нафақат спортчининг муваффақиятлари, балки унинг бутун мамлакат учун тиmsолга айланганини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Оғирлиги 70 тонна пўлатдан иборат бўлган ушбу иншоот маҳаллий ҳайкалтарош Алдо Бероиса томонидан 18 ой давомида синчковлик билан тайёрланган. Ҳайкалда Лионель Мессининг Қатардаги 2022-йилги Жаҳон чемпионати финалидаги ғалабадан сўнг "Лусаил" стадионида тиз чўкиб турган рамзий ҳолати акс эттирилган. Шунингдек, у ўзининг анъанавий гол нишонлаш усули — осмонга ишора қилиб, марҳум бувисига эҳтиром кўрсатаётган ҳолатда тасвирланган.

Дунё миқёсидаги рекорд даражадаги монумент

Те Ассосиатед Пресс нашрига берган интервюсида ҳайкалтарош Алдо Бероиса: "У Аргентинанинг табиий элчисидир. Бу иш нафақат санъаткор, балки бир аргентиналик сифатида мен учун жуда муҳим эди", дея таъкидлади. Мазкур ҳайкал ўзининг ўлчамлари билан Лионель Месси шарафига ўрнатилган дунёдаги энг йирик монументга айланди.

Қайд этиш жоизки, бунгача Ҳиндистоннинг Колката шаҳрида футболчи шарафига 21 метрлик ҳайкал ўрнатилган эди. Бироқ Ғарбий Бенгалия расмийлари хавфсизлик нуқтаи назаридан уни қисмларга ажратишни буюришган. Маҳаллий қонун чиқарувчи Шарадват Мукержининг сўзларига кўра, Ҳиндистондаги ҳайкал кучли шамол натижасида тебраниб, хавфли ҳолатга келиб қолган. Патагониядаги янги монумент эса мустаҳкам пўлат конструкцияси билан бундай хавфлардан холи экани айтилмоқда.

Тарихий натижалар ва янги рекордлар

Ҳайкалнинг очилиш маросими Лионель Мессининг фаолиятидаги навбатдаги тарихий натижалар билан бир вақтга тўғри келди. 38 ёшли ҳужумчи яқинда Австрияга қарши кечган учрашувда дубл қайд этиб, Жаҳон чемпионатлари тарихидаги голлари сонини 18 тага етказди. Шу тариқа, у германиялик Мирослав Клосе томонидан ўрнатилган узоқ йиллик рекордни янгилаб, турнир тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди.

Ҳозирда АҚШнинг Интер Миами клубида тўп сураётган саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби 39 ёшни қаршилаш арафасида бўлишига қарамай, юқори даражадаги ўйинини намойиш этишда давом этмоқда. Кутрал-Ко шаҳри анъанавий равишда саноат маркази ҳисобланса-да, ушбу монументал ҳайкал ўрнатилгач, ҳудудда сайёҳлар оқими кескин кўпайгани кузатилмоқда. Бу эса "Мессимания" тўлқини Аргентинанинг энг чекка ҳудудларида ҳам ҳамон кучли эканидан далолат беради.

Лионель МессиАргентинаФутболРекордЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!Бугун, 22:12Рио Фердинанд Криштиано Роналдонинг танқидчиларига жавоб қайтарди: «Оғзингизни юминг!»Рио Фердинанд Криштиано Роналдонинг танқидчиларига жавоб қайтарди: «Оғзингизни юминг!»Бугун, 21:57Гарри Кейн Гана билан ўйиндаги омадсизлик сабабини айтди: Англия сардори танқидлар марказидаГарри Кейн Гана билан ўйиндаги омадсизлик сабабини айтди: Англия сардори танқидлар марказидаБугун, 21:34Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан сўнг қандай фикр билдирди?Бугун, 21:17Роналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиРоналду Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг танқидларга жавоб қайтардиБугун, 21:14Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Моуриньонинг «қора рўйхати»: «Реал»да кимлар кетади ва ким дахлсиз?Бугун, 21:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...