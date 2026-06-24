Аргентинада Лионель Месси шарафига 26 метрлик улкан ҳайкал ўрнатилди
Аргентина терма жамоаси сардори ва жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси ўз ватанида навбатдаги улкан эҳтиромга сазовор бўлди. Патагониянинг Кутрал-Ко шаҳрида футболчининг 26 метрли (85 фут) маҳобатли ҳайкали қад кўтарди. Ушбу монумент нафақат спортчининг муваффақиятлари, балки унинг бутун мамлакат учун тиmsолга айланганини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Оғирлиги 70 тонна пўлатдан иборат бўлган ушбу иншоот маҳаллий ҳайкалтарош Алдо Бероиса томонидан 18 ой давомида синчковлик билан тайёрланган. Ҳайкалда Лионель Мессининг Қатардаги 2022-йилги Жаҳон чемпионати финалидаги ғалабадан сўнг "Лусаил" стадионида тиз чўкиб турган рамзий ҳолати акс эттирилган. Шунингдек, у ўзининг анъанавий гол нишонлаш усули — осмонга ишора қилиб, марҳум бувисига эҳтиром кўрсатаётган ҳолатда тасвирланган.
Дунё миқёсидаги рекорд даражадаги монументТе Ассосиатед Пресс нашрига берган интервюсида ҳайкалтарош Алдо Бероиса: "У Аргентинанинг табиий элчисидир. Бу иш нафақат санъаткор, балки бир аргентиналик сифатида мен учун жуда муҳим эди", дея таъкидлади. Мазкур ҳайкал ўзининг ўлчамлари билан Лионель Месси шарафига ўрнатилган дунёдаги энг йирик монументга айланди.
Қайд этиш жоизки, бунгача Ҳиндистоннинг Колката шаҳрида футболчи шарафига 21 метрлик ҳайкал ўрнатилган эди. Бироқ Ғарбий Бенгалия расмийлари хавфсизлик нуқтаи назаридан уни қисмларга ажратишни буюришган. Маҳаллий қонун чиқарувчи Шарадват Мукержининг сўзларига кўра, Ҳиндистондаги ҳайкал кучли шамол натижасида тебраниб, хавфли ҳолатга келиб қолган. Патагониядаги янги монумент эса мустаҳкам пўлат конструкцияси билан бундай хавфлардан холи экани айтилмоқда.
Тарихий натижалар ва янги рекордларҲайкалнинг очилиш маросими Лионель Мессининг фаолиятидаги навбатдаги тарихий натижалар билан бир вақтга тўғри келди. 38 ёшли ҳужумчи яқинда Австрияга қарши кечган учрашувда дубл қайд этиб, Жаҳон чемпионатлари тарихидаги голлари сонини 18 тага етказди. Шу тариқа, у германиялик Мирослав Клосе томонидан ўрнатилган узоқ йиллик рекордни янгилаб, турнир тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди.
Ҳозирда АҚШнинг Интер Миами клубида тўп сураётган саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби 39 ёшни қаршилаш арафасида бўлишига қарамай, юқори даражадаги ўйинини намойиш этишда давом этмоқда. Кутрал-Ко шаҳри анъанавий равишда саноат маркази ҳисобланса-да, ушбу монументал ҳайкал ўрнатилгач, ҳудудда сайёҳлар оқими кескин кўпайгани кузатилмоқда. Бу эса "Мессимания" тўлқини Аргентинанинг энг чекка ҳудудларида ҳам ҳамон кучли эканидан далолат беради.
…