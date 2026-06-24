Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди: Бруно Фернандеш муносабати

·61·Спорт
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди: Бруно Фернандеш муносабати

Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 саралаш босқичи доирасида Ўзбекистон устидан 5:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Мазкур баҳс нафақат йирик ҳисоб, балки жамоа сардори Криштиану Роналду томонидан ўрнатилган янги рекорд билан ҳам футбол олами диққат марказида бўлди. Узоқ кутилган голлардан сўнг, португалияликлар етакчиси яна бир бор ўзининг юқори даражадаги маҳоратини исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг 6-дақиқасидаёқ ҳисобни очган Криштиану Роналду, танаффусга қадар дубл қайд этишга муваффақ бўлди. Бу голлар орқали у эркаклар футболи тарихида олтита турли Жаҳон чемпионатларида гол урган илк футболчига айланди. Аввалги ўйинда Конго ДР билан қайд этилган нурсиз дурангдан сўнг, сардорнинг бу самарадорлиги жамоа учун ўта муҳим аҳамият касб этди.

Манчестер Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Фернандеш ўйиндан сўнг берган интервюсида сардорнинг голлари жамоадаги руҳий ҳолатни яхшилаганини таъкидлади. Фернандешнинг сўзларига кўра, Роналду атрофидаги танқидларга қарамай, у ҳамон жамоанинг ҳужумдаги асосий қуроли бўлиб қолмоқда. Бруно учинчи голга ассистентлик қилиб, ғалабага муносиб ҳисса қўшди.

Сардорнинг қайтиши ва янги рекорд

"Сардоримизнинг гол уриши биз учун жуда муҳим эди. У ҳужумдаги энг ишончли ўйинчимиз ва унинг муваффақиятидан барчамиз хурсандмиз", — дея таъкидлади Фернандеш. Унинг фикрича, Роналдунинг майдондаги ҳаракати жамоадошларига қўшимча ишонч бағишлайди. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу ғалаба Португалиянинг турнир жадвалидаги ҳолатини сезиларли даражада мустаҳкамлаган.

Бруно Фернандеш ўзининг шахсий кўрсаткичларидан кўра жамоа манфаати устунлигини қайд этди. Ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида 21 та голли узатма билан рекорд ўрнатган ярим ҳимоячи, терма жамоада ҳам худди шундай самарадорлик кўрсатишга тайёр. У ўз голлари ҳали олдинда эканлигига ва керакли паллада жамоасига ёрдам беришига ишонади.

Ўзбекистон терма жамоаси билан кечган баҳсда Португалия тўлиқ устунлик қилди. Бешта жавобсиз гол урилган ўйинда майдон эгалари ўз даражаларини намойиш этишди. Бу натижа Португалия учун гуруҳ босқичидаги муҳим қадам бўлди ва танқидчиларнинг оғзини ёпишга хизмат қилди.

Якунда Бруно Фернандеш Жаҳон чемпионати каби нуфузли турнирларда ҳар бир гол ва ассистнинг қиймати юқори эканини айтди. Португалия терма жамоаси энди навбатдаги ўйинларга юқори кайфиятда тайёргарлик кўради, Криштиану Роналду эса ўзининг афсонавий йўлини давом эттириб, янги марралаётган танқидларга майдондаги натижаси билан жавоб беришда давом этмоқда.

Криштиану РоналдуБруно ФернандешПортугалияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Мало Густо учун 75 миллион фунт сўрамоқда: Ҳимоячи жамоани тарк этиши мумкинЧелси Мало Густо учун 75 миллион фунт сўрамоқда: Ҳимоячи жамоани тарк этиши мумкинБугун, 01:14Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...Карлуш Кейруш ва Жуд Беллингҳем ўртасидаги можаро тафсилотлари...Бугун, 00:39Ўзбекистоннинг имконияти янгиланди — Плей-оффга чиқиш учун нажот борми?Ўзбекистоннинг имконияти янгиланди — Плей-оффга чиқиш учун нажот борми?Бугун, 00:31Португалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирдиПортугалия — Ўзбекистон ўйини турнинг энг томошабоп баҳслари қаторига кирдиБугун, 00:23Нуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очдиНуно Мендеш Ўзбекистонга урган ажойиб голининг сирини очдиБугун, 00:17Энтони Эланга Криштиано Роналдо билан бирга ўйнашдан нималарни ўрганганини очиқладиЭнтони Эланга Криштиано Роналдо билан бирга ўйнашдан нималарни ўрганганини очиқладиБугун, 00:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...