Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар

·15·Саломатлик
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар

Гўзал табассум ва соғлом тишларнинг сири фақат қимматбаҳо тиш пасталарида эмас, балки биз истеъмол қиладиган таомларда ҳам экан! Ўнлаб илмий тадқиқотларни синчиклаб таҳлил қилган олимлар кутилмаган хулосага келишди: тўғри танланган парҳез оғиз бўшлиғи касалликларининг олдини олишда энг муҳим ролни ўйнайди. Бу ҳақдаги қизиқарли мақола нуфузли Food Science & Nutrition (FCN) журналида чоп этилди.

Табиат инъом этган «жонли дорилар»

Шарҳ муаллифларининг аниқлашича, таркибида биоактив моддалар бўлган озиқ-овқатлар тишлар ва милкларнинг ҳақиқий ҳимоячиси ҳисобланади. Олимлар тиш соғлиғи учун энг фойдали бўлган маҳсулотлар рўйхатини тузиб чиқишди. Уларнинг аксарияти антиоксидантлар, полифеноллар, витамин ва минералларга бойдир:

  • Баргли кўкатлар ва резаворлар

  • Саримсоқ ва помидор

  • Табиий асал

  • Ёнғоқлар ва денгиз маҳсулотлари

Ушбу туркумдаги фойдали маҳсулотлар тишларимизга қандай ёрдам беради?

Тадқиқотлар айрим маҳсулотларнинг оғиз бўшлиғига таъсир қилиш механизмини батафсил очиб берди:

Маҳсулот

Тиш ва милкка фойдаси

Кўк чой

Милк яллиғланишини камайтиради ва оғиздан келадиган нохуш ҳиднинг олдини олиб, хавфли бактериялар кўпайишини секинлаштиради.

Пробиотик йогурт ва кефир

Оғиз бўшлиғидаги микрофлоранинг соғлом ва табиий мувозанатини сақлашга хизмат қилади.

Олма

Чайнаш жараёнида тупурик ажралишини кучайтиради, бу эса тишларни табиий равишда чириндилардан тозалашга ёрдам беради.

Муҳим огоҳлантириш: Ҳар нарсанинг меъёри яхши!

Гарчи бу маҳсулотлар жуда фойдали бўлса-да, олимлар иккита муҳим жиҳатни ҳамиша ёдда тутишни сўрашади:

1. Тиш чўткасининг ўрнини ҳеч нарса босолмайди: Ҳатто энг кучли соғлом парҳез ҳам мунтазам равишда тиш ювиш ва стоматологик жараёнлар (шифокор кўриги) ўрнига ўтмайди.

2. Кислотадан эҳтиёт бўлинг: Кислотали мевалар ва уларнинг шарбатларини ҳаддан ташқари кўп истеъмол қилиш тиш эмалига (устки қопламига) зарар етказиши мумкин.

Хулоса: Чиройли табассумга эга бўлиш учун овқатланиш рационингизга кўпроқ соғлом маҳсулотларни қўшинг, меъёрга амал қилинг ва кундалик оғиз гигиенаси қоидаларини сидқидилдан бажаринг!

Фуд Сайенс Нутришн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ўртача умр давомийлиги 75,4 ёшга етдиЎзбекистонда ўртача умр давомийлиги 75,4 ёшга етдиКеча, 17:46Ўзбекистонда саратонга қарши курашишнинг янги дастури жорий этилади...Ўзбекистонда саратонга қарши курашишнинг янги дастури жорий этилади...25.06, 19:21Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одатКўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат23.06, 20:4311 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди15.06, 20:52Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалариҚачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари12.06, 21:40Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширадиКеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади12.06, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди
Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Уйқудан олдин овқат ейиш нимага олиб келади?
Уйқудан олдин овқат ейиш нимага олиб келади?
Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?
Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди