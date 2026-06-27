Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар
Гўзал табассум ва соғлом тишларнинг сири фақат қимматбаҳо тиш пасталарида эмас, балки биз истеъмол қиладиган таомларда ҳам экан! Ўнлаб илмий тадқиқотларни синчиклаб таҳлил қилган олимлар кутилмаган хулосага келишди: тўғри танланган парҳез оғиз бўшлиғи касалликларининг олдини олишда энг муҳим ролни ўйнайди. Бу ҳақдаги қизиқарли мақола нуфузли Food Science & Nutrition (FCN) журналида чоп этилди.
Табиат инъом этган «жонли дорилар»
Шарҳ муаллифларининг аниқлашича, таркибида биоактив моддалар бўлган озиқ-овқатлар тишлар ва милкларнинг ҳақиқий ҳимоячиси ҳисобланади. Олимлар тиш соғлиғи учун энг фойдали бўлган маҳсулотлар рўйхатини тузиб чиқишди. Уларнинг аксарияти антиоксидантлар, полифеноллар, витамин ва минералларга бойдир:
Баргли кўкатлар ва резаворлар
Саримсоқ ва помидор
Табиий асал
Ёнғоқлар ва денгиз маҳсулотлари
Ушбу туркумдаги фойдали маҳсулотлар тишларимизга қандай ёрдам беради?
Тадқиқотлар айрим маҳсулотларнинг оғиз бўшлиғига таъсир қилиш механизмини батафсил очиб берди:
Маҳсулот
Тиш ва милкка фойдаси
Кўк чой
Милк яллиғланишини камайтиради ва оғиздан келадиган нохуш ҳиднинг олдини олиб, хавфли бактериялар кўпайишини секинлаштиради.
Пробиотик йогурт ва кефир
Оғиз бўшлиғидаги микрофлоранинг соғлом ва табиий мувозанатини сақлашга хизмат қилади.
Олма
Чайнаш жараёнида тупурик ажралишини кучайтиради, бу эса тишларни табиий равишда чириндилардан тозалашга ёрдам беради.
Муҳим огоҳлантириш: Ҳар нарсанинг меъёри яхши!
Гарчи бу маҳсулотлар жуда фойдали бўлса-да, олимлар иккита муҳим жиҳатни ҳамиша ёдда тутишни сўрашади:
1. Тиш чўткасининг ўрнини ҳеч нарса босолмайди: Ҳатто энг кучли соғлом парҳез ҳам мунтазам равишда тиш ювиш ва стоматологик жараёнлар (шифокор кўриги) ўрнига ўтмайди.
2. Кислотадан эҳтиёт бўлинг: Кислотали мевалар ва уларнинг шарбатларини ҳаддан ташқари кўп истеъмол қилиш тиш эмалига (устки қопламига) зарар етказиши мумкин.
Хулоса: Чиройли табассумга эга бўлиш учун овқатланиш рационингизга кўпроқ соғлом маҳсулотларни қўшинг, меъёрга амал қилинг ва кундалик оғиз гигиенаси қоидаларини сидқидилдан бажаринг!
…