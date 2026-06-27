Греция тарихда илк бор ўз астронавтини Халқаро коинот станциясига юборади

·0·Техно
Греция тарихда илк бор ўз астронавтини Халқаро коинот станциясига юборади

Греция ҳукумати мамлакат тарихидаги илк бошқариладиган коинот миссиясига тайёргарлик кўраётганини расман эълон қилди. Ушбу тарихий қадам Грециянинг 2035-йилгача мўлжалланган янги миллий космик стратегиясининг муҳим қисми бўлиб, мамлакатнинг коинотни тадқиқ қилиш борасидаги амбицияларини янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бош вазир Кириакос Митсотакис девонхонаси берган маълумотга кўра, коинотга йўл оладиган илк грециялик астронавт Европа коинот агентлиги (ESA) мутахассиси, астроном ва коинот тиббиёти шифокори Адрианос Големис бўлади. Миссия яқин икки йил ичида амалга оширилиши режалаштирилган бўлиб, унинг давомийлиги уч ҳафтагача етиши кутилмоқда.

Илмий тадқиқотлар ва стратегик мақсадлар

Адрианос Големис Халқаро коинот станциясида (ИСС) бўлган вақтида Грециянинг ўнлаб илмий жамоалари, университетлари ва тадқиқот ташкилотлари томонидан тайёрланган қатор илмий тажрибаларни амалга оширади. Ҳозирча аниқ қайси йўналишларда тадқиқотлар олиб борилиши очиқланмаган бўлса-да, бу лойиҳа миллий фан учун улкан сакраш сифатида баҳоланмоқда.

Греция ҳукумати ушбу соҳани ривожлантириш учун жиддий молиявий ресурсларни ҳам жалб қилган. Хусусан, келгуси тўрт йил давомида коинот лойиҳалари учун Европа фондларидан қарийб 350 миллион евро миқдоридаги маблағ йўналтирилиши таъминланган. Бу маблағлар нафақат парвозни ташкил этиш, балки мамлакатда аэрокоинот инфратузилмасини ривожлантиришга ҳам сарфланади.

Рақамли бошқарув ва сунъий интеллект вазири Димитрис Папастергиу иштирокида ўтган учрашувда таъкидланишича, ушбу миссия грециялик олимлар учун халқаро майдонда янги эшикларни очади. Лойиҳадан кўзланган асосий мақсадлардан бири — маҳаллий технологик компанияларнинг коинот саноатидаги иштирокини кенгайтириш ва инновацион ечимларни тижоратлаштиришдир.

Иқтисодий самарадорлик ва келажак истиқболлари

Ҳукумат ушбу парвоздан нафақат илмий, балки сезиларли иқтисодий фойда олишни ҳам кўзламоқда. Греция компаниялари учун аэрокоинот соҳасида янги буюртмалар ва ҳамкорлик алоқалари ўрнатилиши мамлакат иқтисодиётига ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу орқали Греция коинот технологиялари ишлаб чиқувчи кам сонли Европа давлатлари қаторидан мустаҳкам ўрин эгаллашни мақсад қилган.

Халқаро коинот станцияси иш бошлаганига чорак асрдан кўпроқ вақт ўтган бўлса-да, Греция учун ушбу миссия ўз вакилини орбитага юбориш бўйича биринчи тажриба бўлади. Бу воқеа мамлакатнинг коинотни ўзлаштиришдаги янги даврини бошлаб беради ва ёш авлод орасида муҳандислик ҳамда фундаментал фанларга бўлган қизиқишни оширишга хизмат қилади.

ГрецияКоинотИССАстронавтТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei интернет тезлигини 5 бараварга оширувчи ГигаУплинк технологиясини тақдим этдиHuawei интернет тезлигини 5 бараварга оширувчи ГигаУплинк технологиясини тақдим этдиБугун, 11:20АҚШ ҳукумати Claude Mythos 5 сунъий интеллект моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиАҚШ ҳукумати Claude Mythos 5 сунъий интеллект моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиБугун, 09:54Коммодоре Каллбакк 8020 ретро-смартфони нархи фойдаланувчилар эътирозидан сўнг пасайтирилдиКоммодоре Каллбакк 8020 ретро-смартфони нархи фойдаланувчилар эътирозидан сўнг пасайтирилдиБугун, 06:57Нидерландия АҚШнинг янги санкцияларига қарши: ASML компанияси хавф остидаНидерландия АҚШнинг янги санкцияларига қарши: ASML компанияси хавф остидаБугун, 06:30АҚШ ҳукумати Anthropic компаниясининг Mythos 5 моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиАҚШ ҳукумати Anthropic компаниясининг Mythos 5 моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиБугун, 06:24Elon Musk янги технологик стартапни сотиб олмоқда: Mesh Оптикал SpaceX таркибига кирадиElon Musk янги технологик стартапни сотиб олмоқда: Mesh Оптикал SpaceX таркибига кирадиБугун, 05:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди