Греция тарихда илк бор ўз астронавтини Халқаро коинот станциясига юборади
Греция ҳукумати мамлакат тарихидаги илк бошқариладиган коинот миссиясига тайёргарлик кўраётганини расман эълон қилди. Ушбу тарихий қадам Грециянинг 2035-йилгача мўлжалланган янги миллий космик стратегиясининг муҳим қисми бўлиб, мамлакатнинг коинотни тадқиқ қилиш борасидаги амбицияларини янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бош вазир Кириакос Митсотакис девонхонаси берган маълумотга кўра, коинотга йўл оладиган илк грециялик астронавт Европа коинот агентлиги (ESA) мутахассиси, астроном ва коинот тиббиёти шифокори Адрианос Големис бўлади. Миссия яқин икки йил ичида амалга оширилиши режалаштирилган бўлиб, унинг давомийлиги уч ҳафтагача етиши кутилмоқда.
Илмий тадқиқотлар ва стратегик мақсадларАдрианос Големис Халқаро коинот станциясида (ИСС) бўлган вақтида Грециянинг ўнлаб илмий жамоалари, университетлари ва тадқиқот ташкилотлари томонидан тайёрланган қатор илмий тажрибаларни амалга оширади. Ҳозирча аниқ қайси йўналишларда тадқиқотлар олиб борилиши очиқланмаган бўлса-да, бу лойиҳа миллий фан учун улкан сакраш сифатида баҳоланмоқда.
Греция ҳукумати ушбу соҳани ривожлантириш учун жиддий молиявий ресурсларни ҳам жалб қилган. Хусусан, келгуси тўрт йил давомида коинот лойиҳалари учун Европа фондларидан қарийб 350 миллион евро миқдоридаги маблағ йўналтирилиши таъминланган. Бу маблағлар нафақат парвозни ташкил этиш, балки мамлакатда аэрокоинот инфратузилмасини ривожлантиришга ҳам сарфланади.
Рақамли бошқарув ва сунъий интеллект вазири Димитрис Папастергиу иштирокида ўтган учрашувда таъкидланишича, ушбу миссия грециялик олимлар учун халқаро майдонда янги эшикларни очади. Лойиҳадан кўзланган асосий мақсадлардан бири — маҳаллий технологик компанияларнинг коинот саноатидаги иштирокини кенгайтириш ва инновацион ечимларни тижоратлаштиришдир.
Иқтисодий самарадорлик ва келажак истиқболлариҲукумат ушбу парвоздан нафақат илмий, балки сезиларли иқтисодий фойда олишни ҳам кўзламоқда. Греция компаниялари учун аэрокоинот соҳасида янги буюртмалар ва ҳамкорлик алоқалари ўрнатилиши мамлакат иқтисодиётига ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу орқали Греция коинот технологиялари ишлаб чиқувчи кам сонли Европа давлатлари қаторидан мустаҳкам ўрин эгаллашни мақсад қилган.
Халқаро коинот станцияси иш бошлаганига чорак асрдан кўпроқ вақт ўтган бўлса-да, Греция учун ушбу миссия ўз вакилини орбитага юбориш бўйича биринчи тажриба бўлади. Бу воқеа мамлакатнинг коинотни ўзлаштиришдаги янги даврини бошлаб беради ва ёш авлод орасида муҳандислик ҳамда фундаментал фанларга бўлган қизиқишни оширишга хизмат қилади.
…