ЖЧ-2026да голлар шоуси: Тўпурарлар пойгасида охирги вазият қандай?

·0·Спорт
ЖЧ-2026да голлар шоуси: Тўпурарлар пойгасида охирги вазият қандай?

АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича Жаҳон чемпионати-2026 ўзининг энг қизғин палласига кирди. Навбатдаги ўйин куни футбол мухлисларига ҳақиқий голлар ёмғири ва кутилмаган натижаларни тақдим этди. Кун давомида жами 6 та шиддатли беллашув бўлиб ўтди.

Куннинг барча натижалари билан танишинг:

Бугунги баҳсларда кучлар қуйидагича тақсимланди:

Учрашувлар

Натижа

Баҳс тафсилоти

Сенегал — Ироқ

5 : 0

Сенегал жавобсиз 5 та гол билан рақибини тор-мор этди.

Норвегия — Франция

1 : 4

«Учранглар» Холанд жамоасини аяб ўтиришмади.

Кабо-Верде — Саудия Арабистони

0 : 0

Муросасиз кечган баҳсда голлар урилмади.

Уругвай — Испания

0 : 1

Испанлар минимал ҳисобдаги ғалабани илиб кетишди.

Миср — Эрон

1 : 1

Икки вакил жанговор дурангга имзо чекди.

Янги Зеландия — Бельгия

1 : 5

Бельгияликлар рақиб дарвозасига 5 та гол жойлаб қўйишди.

Тўпурарлар пойгаси: Месси тахтни ҳеч кимга бермаяпти!

Мусобақанинг энг сермаҳсул футболчиси номи учун кураш ҳам соат сайин қизиб бормоқда. Айни дамда тўпурарлар рўйхатини амалдаги жаҳон чемпиони — Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ўз қўлида ушлаб турибди. Унинг ҳисобида 5 та гол мавжуд.

Бироқ, унинг ортидан катта тезликда келаётган ва Леога жиддий рақобат туғдираётган хавфли таъқибчилар гуруҳи шаклланган. Қуйидаги футболчилар ҳисобида ҳозирча 4 тадан гол бор:

  • Эрлинг Холанд (Норвегия)

  • Винисиус Жуниор (Бразилия)

  • Килианн Мбаппе (Франция)

  • Усман Дембеле (Франция)

Маълумот учун: ЖЧ-2026 баҳслари жорий йилнинг 11 июнида старт олган бўлиб, 19 июль куни бўлиб ўтадиган финал учрашуви билан якунланади. Воқеалар ривожини биз билан кузатишда давом этинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингБугун, 11:19Муҳаммад Салоҳ Эронга қарши ўйинда жароҳат олдиМуҳаммад Салоҳ Эронга қарши ўйинда жароҳат олдиБугун, 11:13Испания ғалабадан кейин икки футболчисидан хавотирда...Испания ғалабадан кейин икки футболчисидан хавотирда...Бугун, 11:08Роналду, Месси ва... Абдуқодир Ҳусанов Forbes рейтингида қайд этилдиРоналду, Месси ва... Абдуқодир Ҳусанов Forbes рейтингида қайд этилдиБугун, 11:05Ўзбекистон Конго ДРга қарши оқ либосда майдонга тушадиЎзбекистон Конго ДРга қарши оқ либосда майдонга тушадиБугун, 10:48Скалони Мессини Иорданияга қарши захирада қолдирадиСкалони Мессини Иорданияга қарши захирада қолдирадиБугун, 10:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди