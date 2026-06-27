ЖЧ-2026да голлар шоуси: Тўпурарлар пойгасида охирги вазият қандай?
АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича Жаҳон чемпионати-2026 ўзининг энг қизғин палласига кирди. Навбатдаги ўйин куни футбол мухлисларига ҳақиқий голлар ёмғири ва кутилмаган натижаларни тақдим этди. Кун давомида жами 6 та шиддатли беллашув бўлиб ўтди.
Куннинг барча натижалари билан танишинг:
Бугунги баҳсларда кучлар қуйидагича тақсимланди:
Учрашувлар
Натижа
Баҳс тафсилоти
Сенегал — Ироқ
5 : 0
Сенегал жавобсиз 5 та гол билан рақибини тор-мор этди.
Норвегия — Франция
1 : 4
«Учранглар» Холанд жамоасини аяб ўтиришмади.
Кабо-Верде — Саудия Арабистони
0 : 0
Муросасиз кечган баҳсда голлар урилмади.
Уругвай — Испания
0 : 1
Испанлар минимал ҳисобдаги ғалабани илиб кетишди.
Миср — Эрон
1 : 1
Икки вакил жанговор дурангга имзо чекди.
Янги Зеландия — Бельгия
1 : 5
Бельгияликлар рақиб дарвозасига 5 та гол жойлаб қўйишди.
Тўпурарлар пойгаси: Месси тахтни ҳеч кимга бермаяпти!
Мусобақанинг энг сермаҳсул футболчиси номи учун кураш ҳам соат сайин қизиб бормоқда. Айни дамда тўпурарлар рўйхатини амалдаги жаҳон чемпиони — Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ўз қўлида ушлаб турибди. Унинг ҳисобида 5 та гол мавжуд.
Бироқ, унинг ортидан катта тезликда келаётган ва Леога жиддий рақобат туғдираётган хавфли таъқибчилар гуруҳи шаклланган. Қуйидаги футболчилар ҳисобида ҳозирча 4 тадан гол бор:
Эрлинг Холанд (Норвегия)
Винисиус Жуниор (Бразилия)
Килианн Мбаппе (Франция)
Усман Дембеле (Франция)
Маълумот учун: ЖЧ-2026 баҳслари жорий йилнинг 11 июнида старт олган бўлиб, 19 июль куни бўлиб ўтадиган финал учрашуви билан якунланади. Воқеалар ривожини биз билан кузатишда давом этинг!
…