Юлиан Нагельсманн Джамал Мусиала ва Флориан Виртсга ишонч билдиришда давом этади
Германия терма жамоаси бош мураббийи Юлиан Нагельсманн Эквадорга қарши кечган омадсиз ўйиндан сўнг ўзининг ёш юлдузлари Джамал Мусиала ва Флориан Виртсни ҳимоя қилиб чиқди. 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасидаги мазкур мағлубиятдан кейин мутахассис жамоанинг креатив етакчилари ҳали ўз сўзини айтишига ишончи комиллигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мусиала ва Виртз турнир бошланишидан аввал немис мухлисларининг асосий умиди сифатида кўрилаётган эди, бироқ ҳозирча улар кутилган даражада ёрқин ўйин кўрсата олишмаяпти. Эквадорга қарши баҳсда рақибнинг жисмоний устунлиги ва қаттиқ ҳимояси туфайли бу икки футболчи ўзининг асосий қуроли — дриблингларини намойиш этишда қийинчиликка дуч келди. Шунга қарамай, Нагельсманн душанба куни бўлиб ўтадиган 1/16 финал босқичи олдидан таркибда кескин ўзгаришлар қилмоқчи эмас.
Мураббийнинг ёш юлдузларга муносабатиНагельсманн Баер Леверкусен юлдузи Флориан Виртснинг майдондаги ҳаракатларини юқори баҳолади. Мураббийнинг фикрича, футболчига фақатгина омад етишмаяпти. "Фло жуда фаол ҳаракат қилди ва борини берди. У жарима майдончаси ичида бир нечта ажойиб дриблингларни амалга оширди, фақат якуний зарбада омад келмади. Унинг голлари ҳали олдинда", — дея таъкидлади мураббий.
Джамал Мусиала борасида эса Нагельсманн бироз сабрлироқ бўлиш кераклигини эслатиб ўтди. Бавария ҳужумчиси узоқ вақт жароҳат сабабли сафдан чиққани унинг спорт формасига таъсир ўтказмай қолмаган. Мураббийнинг айтишича, Мусиаланинг салоҳияти барчага маълум ва фақатгина унинг ички кучини қайта уйғотиш талаб этилади. Нагельсманн душанба кунги ўйинда айнан шу жуфтлик ўйин тақдирини ҳал қилишига ишонмоқда.
Ижобий ўзгаришлар ва келгуси режаларЭквадор билан ўйиндаги кам сонли ижобий ҳолатлардан бири Лерой Сане томонидан киритилган гол бўлди. Узоқ давом этган голсиз сериясига чек қўйган вингернинг муваффақияти жамоадаги босимни бироз камайтириши кутилмоқда. Нагельсманн Саненинг ўйинидан мамнунлигини ва у ҳатто дубл қайд этишга яқин келганини қайд этди.
Германия терма жамоаси штаби мағлубиятдан тўғри хулоса чиқарган ҳолда, ўзининг ҳужумкор услубидан воз кечмасликка қарор қилган. Мутахассислар фикрича, Мусиала ва Виртз каби техник ижрочиларнинг ўйини очилиши Германиянинг плей-офф босқичидаги муваффақиятини белгилаб беради. Ҳозирда бутун эътибор футболчиларни руҳан тайёрлашга қаратилган.
ixbt.com маълумотига кўра, Германия терма жамоаси душанба кунги ҳал қилувчи баҳсга жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Нагельсманн таркибда катта ўзгаришлар қилиш ўрнига, мавжуд футболчиларнинг ўзаро боғлиқлигини кучайтиришга урғу бермоқда. Бу эса жамоа ичидаги барқарорликни сақлаб қолиш учун муҳим қадам ҳисобланади.
…