Юлиан Нагельсманн Джамал Мусиала ва Флориан Виртсга ишонч билдиришда давом этади

·27·Спорт
Юлиан Нагельсманн Джамал Мусиала ва Флориан Виртсга ишонч билдиришда давом этади

Германия терма жамоаси бош мураббийи Юлиан Нагельсманн Эквадорга қарши кечган омадсиз ўйиндан сўнг ўзининг ёш юлдузлари Джамал Мусиала ва Флориан Виртсни ҳимоя қилиб чиқди. 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасидаги мазкур мағлубиятдан кейин мутахассис жамоанинг креатив етакчилари ҳали ўз сўзини айтишига ишончи комиллигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мусиала ва Виртз турнир бошланишидан аввал немис мухлисларининг асосий умиди сифатида кўрилаётган эди, бироқ ҳозирча улар кутилган даражада ёрқин ўйин кўрсата олишмаяпти. Эквадорга қарши баҳсда рақибнинг жисмоний устунлиги ва қаттиқ ҳимояси туфайли бу икки футболчи ўзининг асосий қуроли — дриблингларини намойиш этишда қийинчиликка дуч келди. Шунга қарамай, Нагельсманн душанба куни бўлиб ўтадиган 1/16 финал босқичи олдидан таркибда кескин ўзгаришлар қилмоқчи эмас.

Мураббийнинг ёш юлдузларга муносабати

Нагельсманн Баер Леверкусен юлдузи Флориан Виртснинг майдондаги ҳаракатларини юқори баҳолади. Мураббийнинг фикрича, футболчига фақатгина омад етишмаяпти. "Фло жуда фаол ҳаракат қилди ва борини берди. У жарима майдончаси ичида бир нечта ажойиб дриблингларни амалга оширди, фақат якуний зарбада омад келмади. Унинг голлари ҳали олдинда", — дея таъкидлади мураббий.

Джамал Мусиала борасида эса Нагельсманн бироз сабрлироқ бўлиш кераклигини эслатиб ўтди. Бавария ҳужумчиси узоқ вақт жароҳат сабабли сафдан чиққани унинг спорт формасига таъсир ўтказмай қолмаган. Мураббийнинг айтишича, Мусиаланинг салоҳияти барчага маълум ва фақатгина унинг ички кучини қайта уйғотиш талаб этилади. Нагельсманн душанба кунги ўйинда айнан шу жуфтлик ўйин тақдирини ҳал қилишига ишонмоқда.

Ижобий ўзгаришлар ва келгуси режалар

Эквадор билан ўйиндаги кам сонли ижобий ҳолатлардан бири Лерой Сане томонидан киритилган гол бўлди. Узоқ давом этган голсиз сериясига чек қўйган вингернинг муваффақияти жамоадаги босимни бироз камайтириши кутилмоқда. Нагельсманн Саненинг ўйинидан мамнунлигини ва у ҳатто дубл қайд этишга яқин келганини қайд этди.

Германия терма жамоаси штаби мағлубиятдан тўғри хулоса чиқарган ҳолда, ўзининг ҳужумкор услубидан воз кечмасликка қарор қилган. Мутахассислар фикрича, Мусиала ва Виртз каби техник ижрочиларнинг ўйини очилиши Германиянинг плей-офф босқичидаги муваффақиятини белгилаб беради. Ҳозирда бутун эътибор футболчиларни руҳан тайёрлашга қаратилган.

ixbt.com маълумотига кўра, Германия терма жамоаси душанба кунги ҳал қилувчи баҳсга жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Нагельсманн таркибда катта ўзгаришлар қилиш ўрнига, мавжуд футболчиларнинг ўзаро боғлиқлигини кучайтиришга урғу бермоқда. Бу эса жамоа ичидаги барқарорликни сақлаб қолиш учун муҳим қадам ҳисобланади.

ГерманияЮлиан НагельсманнДжамал МусиалаФлориан ВиртзЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис Суарез дунёнинг энг яхши ҳужумчисини танлади: Нега у Эрлинг Холанддан кўра Гарри Кейнни афзал кўради?Луис Суарез дунёнинг энг яхши ҳужумчисини танлади: Нега у Эрлинг Холанддан кўра Гарри Кейнни афзал кўради?Бугун, 12:57Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид билан 60 миллион евролик келишувга эришилдиНико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид билан 60 миллион евролик келишувга эришилдиБугун, 12:53ЖЧ-2026да голлар шоуси: Тўпурарлар пойгасида охирги вазият қандай?ЖЧ-2026да голлар шоуси: Тўпурарлар пойгасида охирги вазият қандай?Бугун, 12:19Аргентина терма жамоасида «Месси-боғлиқлик»: Чемпионлар фақат Леога таяниши хавфлимиАргентина терма жамоасида «Месси-боғлиқлик»: Чемпионлар фақат Леога таяниши хавфлимиБугун, 12:16ЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингБугун, 11:19Муҳаммад Салоҳ Эронга қарши ўйинда жароҳат олдиМуҳаммад Салоҳ Эронга қарши ўйинда жароҳат олдиБугун, 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди