Тиббиёт тизимида ишга киритиш учун пул олган икки мансабдор ушланди
Ўзбекистонда тиббиёт муассасаларига ишга жойлаштиришни ваъда қилиб, фуқаролардан пул олгани гумон қилинаётган икки мансабдор қўлга олинди.
Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Тошкент вилояти бошқармаси ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда Нурафшон шаҳар тиббиёт бирлашмасининг бош ҳисобчиси Л.С. ушланди.
Тергов маълумотларига кўра, у юқори лавозимда ишловчи танишлари орқали икки нафар фуқарони фаррош лавозимига ишга киритиб беришни ваъда қилган. Бунинг эвазига 1 000 АҚШ долларини олган вақтда ашёвий далиллар билан қўлга тушган.
Шунингдек, Чироқчи туманида ўтказилган тезкор тадбирда оилавий шифокорлик пункти мудири Қ.Л. ҳам ушланган. У фуқарони ҳамшира лавозимига ишга жойлаштиришни ваъда қилиб, 500 АҚШ долларини олган вақтда қўлга олинган.
Мазкур ҳолатлар юзасидан гумонланувчиларга нисбатан Жиноят кодексининг фирибгарлик ва пора бериш жиноятига иштирокчиликка оид моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилди.
Ҳозирда дастлабки тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
…