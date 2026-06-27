Тиббиёт тизимида ишга киритиш учун пул олган икки мансабдор ушланди

·0·Жамият
Тиббиёт тизимида ишга киритиш учун пул олган икки мансабдор ушланди

Ўзбекистонда тиббиёт муассасаларига ишга жойлаштиришни ваъда қилиб, фуқаролардан пул олгани гумон қилинаётган икки мансабдор қўлга олинди.

Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Тошкент вилояти бошқармаси ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбирда Нурафшон шаҳар тиббиёт бирлашмасининг бош ҳисобчиси Л.С. ушланди.

Тергов маълумотларига кўра, у юқори лавозимда ишловчи танишлари орқали икки нафар фуқарони фаррош лавозимига ишга киритиб беришни ваъда қилган. Бунинг эвазига 1 000 АҚШ долларини олган вақтда ашёвий далиллар билан қўлга тушган.

Шунингдек, Чироқчи туманида ўтказилган тезкор тадбирда оилавий шифокорлик пункти мудири Қ.Л. ҳам ушланган. У фуқарони ҳамшира лавозимига ишга жойлаштиришни ваъда қилиб, 500 АҚШ долларини олган вақтда қўлга олинган.

Мазкур ҳолатлар юзасидан гумонланувчиларга нисбатан Жиноят кодексининг фирибгарлик ва пора бериш жиноятига иштирокчиликка оид моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилди.

Ҳозирда дастлабки тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилдиТошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилдиБугун, 03:48Тошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхонага тушиб кетдиТошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхонага тушиб кетдиКеча, 19:45Тошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхона чуқурига тушиб кетдиТошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхона чуқурига тушиб кетдиКеча, 18:42Тўйда кутилмаган манзара: меҳмонлар футболга берилиб кетдиТўйда кутилмаган манзара: меҳмонлар футболга берилиб кетдиКеча, 18:14Телефонга тикилиш ўрнига: Тошкентда илк бор «спорт-бекат» ишга тушдиТелефонга тикилиш ўрнига: Тошкентда илк бор «спорт-бекат» ишга тушдиКеча, 16:45Уйингиз асл бозор нархида баҳоланади: кўчмас мулк эгалари учун муҳим янгилик!Уйингиз асл бозор нархида баҳоланади: кўчмас мулк эгалари учун муҳим янгилик!Кеча, 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди