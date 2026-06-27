Ўзбекистонликлар узоқроқ яшамоқда: Ўртача умр кўриш неча ёшга етди?

·13·Ўзбекистон
Ўзбекистонликлар узоқроқ яшамоқда: Ўртача умр кўриш неча ёшга етди?

Жуда қувонарли ва тарихий хушхабар! Юртимизда олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотлар, тиббиётнинг ривожланиши ва кундалик турмуш тарзининг яхшиланиши ўз мевасини бермоқда. Миллий статистика қўмитаси тақдим этган сўнгги маълумотларга кўра, Ўзбекистон аҳолисининг ўртача умр кўриш давомийлиги изчил равишда ўсиб, мутлақо янги марраларни забт этмоқда.

Энг эътиборли жиҳати — мустақиллик йилларидан буён халқимизнинг умри ўртача роппа-роса 9 ёшга узайди! Агар 1991 йилда бу кўрсаткич анча паст бўлган бўлса, 2025 йил якунларига кўра, юртимизда ўртача умр кўриш кўрсаткичи 75,4 ёшни ташкил этди.

34 йиллик тарихий динамика: Йиллар кесимида қандай ўзгардик?

Аҳолимизнинг умр кўриш даражаси йиллар давомида қандай юксалиб борганини қуйидаги хронологик занжирда яққол кўришингиз мумкин:

Илк бошланиш нуқтаси — 1991 йил

Мустақилликнинг дастлабки йилида юртимизда ўртача умр кўриш кўрсаткичи бор-йўғи 66,4 ёш бўлган.

Илк ижобий силжиш — 1995 йил

Қийин ўтиш даврига қарамай, кўрсаткич ижобий томонга ўзгариб, 69,1 ёшга етди.

70 ёшлик довон — 2000 йил

Янги аср бошида аҳолининг ўртача умр кўриш ёши илк бор 70 ёшдан ошиб, 70,8 ёшни ташкил этди.

Барқарор ўсиш — 2005 йил

Соғлиқни сақлаш тизимидаги дастлабки ўзгаришлар фонида кўрсаткич 71,8 ёшга кўтарилди.

Янги марра — 2010 йил

Тиббий хизмат сифати яхшиланиши натижасида кўрсаткич 73 ёшлик маррани забт этди.

Юқори барқарорлик — 2015 йил

Аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш кучайиб, ўртача умр кўриш давомийлиги 73,6 ёш бўлди.

Пандемия синови — 2020 йил

Бутун дунё дуч келган коронавирус пандемияси сабабли кўрсаткич бироз пасайиб, 73,4 ёшга тушди.

Қайта тикланиш — 2024 йил

Соғлиқни сақлашдаги кучли мобилизация натижасида кўрсаткич тез фурсатда тикланиб, 75,1 ёшга чиқди.

Тарихий рекорд — 2025 йил

Якуний ҳисоб-китобларга кўра, Ўзбекистонда ўртача умр кўриш давомийлиги ўзининг энг юқори чўққиси — 75,4 ёшга етди!

Бундай юксалишнинг сири нимада?

Мутахассислар ва тиббиёт соҳаси вакиллари ўртача умр узайишини шунчаки тасодиф эмас, балки тизимли меҳнатнинг натижаси деб баҳоламоқдалар. Бунга асосий сабаб бўлган тўртта муҳим омил мавжуд:

  • Тиббиётдаги катта ислоҳотлар: Замонавий тиббий марказларнинг барпо этилиши ва шифохоналарнинг энг сўнгги технологиялар билан жиҳозланиши.

  • Қамровнинг кенгайиши: Энг чекка ҳудудларда ҳам сифатли тиббий хизмат кўрсатиш имконияти яратилгани.

  • Касалликлар профилактикаси: Аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзи тарғиботининг кучайгани, тиббий кўриклар ва касалликларни эрта аниқлаш тизими йўлга қўйилгани.

  • Турмуш сифатининг ошиши: Халқимизнинг яшаш шароитлари, ижтимоий ҳимоя ва овқатланиш маданияти яхшиланиб бораётгани.

Хулоса ўрнида: Умримизга умр қўшилаётгани — юртимиздаги тинчлик, тўкинлик ва фаровонликнинг энг олий исботидир. Барча юртдошларимизга соғлом, мазмунли ва бахтли узоқ умр кўриш насиб этсин!

ЎзбекистонМиллий статистика қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гулнора Каримованинг 43,5 млн долларлик активлари тиббиётга йўналтирилди!Гулнора Каримованинг 43,5 млн долларлик активлари тиббиётга йўналтирилди!Кеча, 22:53Дам олиш кунлари Тошкентда ҳаво 41 даражагача исийдиДам олиш кунлари Тошкентда ҳаво 41 даражагача исийдиКеча, 19:16Юнусобод ва Шайхонтоҳур аҳоли сони бўйича етакчилар сафидаЮнусобод ва Шайхонтоҳур аҳоли сони бўйича етакчилар сафидаКеча, 16:07Ўзбекистонда олти кунлик сел хавфи эълон қилиндиЎзбекистонда олти кунлик сел хавфи эълон қилиндиКеча, 10:43Ўзбекистонликлар неча йил умр кўрмоқда?Ўзбекистонликлар неча йил умр кўрмоқда?Кеча, 10:35Мустақилликнинг 35 йиллиги муносабати билан эсдалик нишони таъсис этилдиМустақилликнинг 35 йиллиги муносабати билан эсдалик нишони таъсис этилди25.06, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди