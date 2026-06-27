Ўзбекистонликлар узоқроқ яшамоқда: Ўртача умр кўриш неча ёшга етди?
Жуда қувонарли ва тарихий хушхабар! Юртимизда олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотлар, тиббиётнинг ривожланиши ва кундалик турмуш тарзининг яхшиланиши ўз мевасини бермоқда. Миллий статистика қўмитаси тақдим этган сўнгги маълумотларга кўра, Ўзбекистон аҳолисининг ўртача умр кўриш давомийлиги изчил равишда ўсиб, мутлақо янги марраларни забт этмоқда.
Энг эътиборли жиҳати — мустақиллик йилларидан буён халқимизнинг умри ўртача роппа-роса 9 ёшга узайди! Агар 1991 йилда бу кўрсаткич анча паст бўлган бўлса, 2025 йил якунларига кўра, юртимизда ўртача умр кўриш кўрсаткичи 75,4 ёшни ташкил этди.
34 йиллик тарихий динамика: Йиллар кесимида қандай ўзгардик?
Аҳолимизнинг умр кўриш даражаси йиллар давомида қандай юксалиб борганини қуйидаги хронологик занжирда яққол кўришингиз мумкин:
Илк бошланиш нуқтаси — 1991 йил
Мустақилликнинг дастлабки йилида юртимизда ўртача умр кўриш кўрсаткичи бор-йўғи 66,4 ёш бўлган.
Илк ижобий силжиш — 1995 йил
Қийин ўтиш даврига қарамай, кўрсаткич ижобий томонга ўзгариб, 69,1 ёшга етди.
70 ёшлик довон — 2000 йил
Янги аср бошида аҳолининг ўртача умр кўриш ёши илк бор 70 ёшдан ошиб, 70,8 ёшни ташкил этди.
Барқарор ўсиш — 2005 йил
Соғлиқни сақлаш тизимидаги дастлабки ўзгаришлар фонида кўрсаткич 71,8 ёшга кўтарилди.
Янги марра — 2010 йил
Тиббий хизмат сифати яхшиланиши натижасида кўрсаткич 73 ёшлик маррани забт этди.
Юқори барқарорлик — 2015 йил
Аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш кучайиб, ўртача умр кўриш давомийлиги 73,6 ёш бўлди.
Пандемия синови — 2020 йил
Бутун дунё дуч келган коронавирус пандемияси сабабли кўрсаткич бироз пасайиб, 73,4 ёшга тушди.
Қайта тикланиш — 2024 йил
Соғлиқни сақлашдаги кучли мобилизация натижасида кўрсаткич тез фурсатда тикланиб, 75,1 ёшга чиқди.
Тарихий рекорд — 2025 йил
Якуний ҳисоб-китобларга кўра, Ўзбекистонда ўртача умр кўриш давомийлиги ўзининг энг юқори чўққиси — 75,4 ёшга етди!
Бундай юксалишнинг сири нимада?
Мутахассислар ва тиббиёт соҳаси вакиллари ўртача умр узайишини шунчаки тасодиф эмас, балки тизимли меҳнатнинг натижаси деб баҳоламоқдалар. Бунга асосий сабаб бўлган тўртта муҳим омил мавжуд:
Тиббиётдаги катта ислоҳотлар: Замонавий тиббий марказларнинг барпо этилиши ва шифохоналарнинг энг сўнгги технологиялар билан жиҳозланиши.
Қамровнинг кенгайиши: Энг чекка ҳудудларда ҳам сифатли тиббий хизмат кўрсатиш имконияти яратилгани.
Касалликлар профилактикаси: Аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзи тарғиботининг кучайгани, тиббий кўриклар ва касалликларни эрта аниқлаш тизими йўлга қўйилгани.
Турмуш сифатининг ошиши: Халқимизнинг яшаш шароитлари, ижтимоий ҳимоя ва овқатланиш маданияти яхшиланиб бораётгани.
Хулоса ўрнида: Умримизга умр қўшилаётгани — юртимиздаги тинчлик, тўкинлик ва фаровонликнинг энг олий исботидир. Барча юртдошларимизга соғлом, мазмунли ва бахтли узоқ умр кўриш насиб этсин!
…