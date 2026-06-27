Аргентина терма жамоасида «Месси-боғлиқлик»: Чемпионлар фақат Леога таяниши хавфлими

·0·Спорт
Аргентина терма жамоасида «Месси-боғлиқлик»: Чемпионлар фақат Леога таяниши хавфлими

Аргентина терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатини ажойиб тарзда бошлаган бўлса-да, жамоа ўйинидаги бир жиҳат мутахассисларни хавотирга солмоқда. Лионель Месси турнир стартидаёқ рақиблар дарвозасига бешта гол уришга улгурди, бироқ унинг жамоадошларидан бирортаси ҳали гол киритишни уддалай олмади. Бу ҳолат амалдаги жаҳон чемпионларининг ўйин тизими ҳали ҳам тўлиқ бир инсонга боғланиб қолганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лионель Скалони бошчилигидаги мураббийлар штаби ўз ўйин фалсафасини ёши ўтиб бораётган суперюлдуз атрофида қургани сир эмас. Бу стратегия ўз мевасини берди: «Албиселесте» кетма-кет икки марта Америка кубогини қўлга киритди ва энди иккинчи бор Жаҳон чемпиони бўлиш учун асосий даъвогар бўлиб турибди. Шу сабабли, Аргентинада фаолиятининг сўнгги босқичида бўлган ҳужумчига таяниш борасида ҳеч қандай баҳс-мунозаралар йўқ.

Месси — шунчаки футболчи эмас, бутун бир тизим

Машҳур ҳужумчи Златан Ибрагимович Фох Sportс нашрига берган интервюсида Мессининг жамоа учун аҳамиятини юқори баҳолади. Унинг фикрича, Лионель Аргентина учун шунчаки энг яхши футболчи эмас, балки бутун бошли тизимдир. «Буюклик — бу ҳамма нарса сенга боғлиқ бўлиши эмас, балки сен борлигинг учун ҳамма яхшироқ ўйнашидир», — дея таъкидлади швециялик афсона.

Месси йиллар давомида ўз сардорлик қобилиятига нисбатан билдирилган шубҳаларни йўққа чиқарди. Ҳозирда у нафақат голлар ва ассистлар манбаи, балки жамоадошларини имконсиз нарсаларга ишонтира оладиган ҳақиқий етакчига айланган. Бироқ, Месси майдонда бўлмаганида жамоа қандай ҳолатга тушиши плей-офф босқичи олдидан энг катта сўроқ бўлиб турибди.

Навбатдаги синов ва таркибдаги ротация

Гуруҳ босқичининг сўнгги турида Иорданияга қарши кечадиган учрашув Скалони учун муҳим тажриба майдони бўлиши кутилмоқда. Жазоир ва Австрия устидан қозонилган ғалабалардан сўнг, Аргентина муддатидан олдин гуруҳда биринчи ўринни нақд қилиб бўлган. Бу эса мураббийга асосий юлдузга дам бериш ва бошқа ҳужумчиларни синаб кўриш имкониятини беради.

Интер Миами клуби май ойи охирида Мессида мушаклар тўлиқ толиқиши борлигини маълум қилган эди. Беш ҳафта ичида саккизта ўйин ўтказиш 37 ёшли футболчи учун жисмоний жиҳатдан оғирлик қилиши мумкин. Шу сабабли, Иордания билан ўйин бошқа ҳужумчилар учун ўзини кўрсатиш ва «Месси-боғлиқлик»дан қисман бўлса-да халос бўлиш имкониятидир.

Ҳозирда Лионель Месси турнирнинг «Олтин бутса» соврини учун пойгада пешқадамлик қилмоқда. Бу соврин унинг бой коллекциясида ҳали мавжуд бўлмаган кам сонли ютуқлардан биридир. Бироқ жамоанинг умумий муваффақияти учун бошқа форвардларнинг ҳам «уйғониши» ва гол уриш масъулиятини ўз зиммасига олиши ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиЛионель СкалониФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026да голлар шоуси: Тўпурарлар пойгасида охирги вазият қандай?ЖЧ-2026да голлар шоуси: Тўпурарлар пойгасида охирги вазият қандай?Бугун, 12:19ЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингБугун, 11:19Муҳаммад Салоҳ Эронга қарши ўйинда жароҳат олдиМуҳаммад Салоҳ Эронга қарши ўйинда жароҳат олдиБугун, 11:13Испания ғалабадан кейин икки футболчисидан хавотирда...Испания ғалабадан кейин икки футболчисидан хавотирда...Бугун, 11:08Роналду, Месси ва... Абдуқодир Ҳусанов Forbes рейтингида қайд этилдиРоналду, Месси ва... Абдуқодир Ҳусанов Forbes рейтингида қайд этилдиБугун, 11:05Ўзбекистон Конго ДРга қарши оқ либосда майдонга тушадиЎзбекистон Конго ДРга қарши оқ либосда майдонга тушадиБугун, 10:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди