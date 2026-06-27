Аргентина терма жамоасида «Месси-боғлиқлик»: Чемпионлар фақат Леога таяниши хавфлими
Аргентина терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатини ажойиб тарзда бошлаган бўлса-да, жамоа ўйинидаги бир жиҳат мутахассисларни хавотирга солмоқда. Лионель Месси турнир стартидаёқ рақиблар дарвозасига бешта гол уришга улгурди, бироқ унинг жамоадошларидан бирортаси ҳали гол киритишни уддалай олмади. Бу ҳолат амалдаги жаҳон чемпионларининг ўйин тизими ҳали ҳам тўлиқ бир инсонга боғланиб қолганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лионель Скалони бошчилигидаги мураббийлар штаби ўз ўйин фалсафасини ёши ўтиб бораётган суперюлдуз атрофида қургани сир эмас. Бу стратегия ўз мевасини берди: «Албиселесте» кетма-кет икки марта Америка кубогини қўлга киритди ва энди иккинчи бор Жаҳон чемпиони бўлиш учун асосий даъвогар бўлиб турибди. Шу сабабли, Аргентинада фаолиятининг сўнгги босқичида бўлган ҳужумчига таяниш борасида ҳеч қандай баҳс-мунозаралар йўқ.
Месси — шунчаки футболчи эмас, бутун бир тизимМашҳур ҳужумчи Златан Ибрагимович Фох Sportс нашрига берган интервюсида Мессининг жамоа учун аҳамиятини юқори баҳолади. Унинг фикрича, Лионель Аргентина учун шунчаки энг яхши футболчи эмас, балки бутун бошли тизимдир. «Буюклик — бу ҳамма нарса сенга боғлиқ бўлиши эмас, балки сен борлигинг учун ҳамма яхшироқ ўйнашидир», — дея таъкидлади швециялик афсона.
Месси йиллар давомида ўз сардорлик қобилиятига нисбатан билдирилган шубҳаларни йўққа чиқарди. Ҳозирда у нафақат голлар ва ассистлар манбаи, балки жамоадошларини имконсиз нарсаларга ишонтира оладиган ҳақиқий етакчига айланган. Бироқ, Месси майдонда бўлмаганида жамоа қандай ҳолатга тушиши плей-офф босқичи олдидан энг катта сўроқ бўлиб турибди.
Навбатдаги синов ва таркибдаги ротацияГуруҳ босқичининг сўнгги турида Иорданияга қарши кечадиган учрашув Скалони учун муҳим тажриба майдони бўлиши кутилмоқда. Жазоир ва Австрия устидан қозонилган ғалабалардан сўнг, Аргентина муддатидан олдин гуруҳда биринчи ўринни нақд қилиб бўлган. Бу эса мураббийга асосий юлдузга дам бериш ва бошқа ҳужумчиларни синаб кўриш имкониятини беради.
Интер Миами клуби май ойи охирида Мессида мушаклар тўлиқ толиқиши борлигини маълум қилган эди. Беш ҳафта ичида саккизта ўйин ўтказиш 37 ёшли футболчи учун жисмоний жиҳатдан оғирлик қилиши мумкин. Шу сабабли, Иордания билан ўйин бошқа ҳужумчилар учун ўзини кўрсатиш ва «Месси-боғлиқлик»дан қисман бўлса-да халос бўлиш имкониятидир.
Ҳозирда Лионель Месси турнирнинг «Олтин бутса» соврини учун пойгада пешқадамлик қилмоқда. Бу соврин унинг бой коллекциясида ҳали мавжуд бўлмаган кам сонли ютуқлардан биридир. Бироқ жамоанинг умумий муваффақияти учун бошқа форвардларнинг ҳам «уйғониши» ва гол уриш масъулиятини ўз зиммасига олиши ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
…