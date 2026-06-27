Индонезияда «тозалаш»: 4,7 миллионта болалар аккаунтлари ўчириб ташланди

·0·Дунё
Индонезияда «тозалаш»: 4,7 миллионта болалар аккаунтлари ўчириб ташланди

Ижтимоий тармоқлар оламида ҳақиқий шов-шувли ва қатъий қарор! Индонезия ҳукумати болаларнинг виртуал хавфсизлигини таъминлаш ва уларни зарарли контентлардан ҳимоя қилиш йўлида мисли кўрилмаган қадам ташлади. Мамлакатда 16 ёшга тўлмаган фойдаланувчиларга тегишли бўлган қарийб 4,7 миллионта профил блоклаб қўйилди.

Бу ҳақда Reuters агентлиги Индонезия алоқа ва рақамли технологиялар вазири Меутя Ҳафи берган баёнотга таяниб хабар бермоқда.

Қайси платформадан қанча аккаунт ўчирилди?

Энг катта «зарба» қисқа видеолар платформаси бўлмиш TikTok’ка тўғри келди. Оммавий тозалаш ишларининг рақамлардаги кўриниши қуйидагича:

Ижтимоий тармоқ / Платформа

Ўчирилган болалар аккаунтлари сони

TikTok

4,1 миллионта

YouTube

600 мингга яқин

Умумий кўрсаткич

4,7 миллионта

Бунга нима сабаб бўлди? Шафқатсиз янги қонун

Бундай кескин чоралар шунчаки тасодиф эмас. Гап шундаки, жорий йилнинг 2026 йил 28 март куни Индонезияда янги қонуний тартиб кучга кирди. Ушбу ҳужжатга кўра, мамлакатда «юқори хавфли платформа» деб тан олинган барча тармоқларга 16 ёшдан кичик бўлган болаларнинг аккаунтларини босқичма-босқич ва бутунлай ўчириб ташлаш мажбурияти юклатилган.

Бугунги кунга келиб, ушбу қатъий қоидалар таъсирига қуйидаги машҳур тармоқлар ва ўйин платформалари тушиб улгурган:

  • Instagram ва Facebook

  • X (собиқ Twitter)

  • Roblox ўйин платформаси

Мақсад — шунчаки тақиқлаш эмас, балки маданиятни ўзгартириш!

Мамлакат алоқа ва рақамли технологиялар вазири Меутя Ҳафининг таъкидлашича, ҳукуматнинг мақсади фақатгина болаларни интернетдан узиб қўйиш эмас, балки йирик рақамли гигантларнинг масъулиятини оширишдир.

«Биз шунчаки боланинг тармоққа киришини кечиктираётганимиз йўқ, балки платформаларнинг ўзини тутиш маданияти ўзгаришини истаймиз», — деди Индонезия вазири.

Болаларнинг рақамли дунёдаги хавфсизлигини таъминлашга қаратилган бундай қатъий тизим тез орада бошқа мамлакатлар учун ҳам ўзига хос намуна бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда тарихий бурилиш: Исроил ва Ливан ўртасида келишув имзоланди!АҚШда тарихий бурилиш: Исроил ва Ливан ўртасида келишув имзоланди!Бугун, 12:02Қримда фавқулодда ҳолат: электр узилишлари ҳаётни издан чиқардиҚримда фавқулодда ҳолат: электр узилишлари ҳаётни издан чиқардиБугун, 01:03“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен Миллер“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен МиллерКеча, 22:59Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлдиТуркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлдиКеча, 22:48Қозоғистонликлар ҳам Қирғизистон дарёсида оқиб кетган 6 ёшли болани қидиришга киришишдиҚозоғистонликлар ҳам Қирғизистон дарёсида оқиб кетган 6 ёшли болани қидиришга киришишдиКеча, 22:34Флорида тарихига кирган қатл: энг кекса маҳкум қатл этилди!Флорида тарихига кирган қатл: энг кекса маҳкум қатл этилди!Кеча, 22:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда