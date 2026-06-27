Индонезияда «тозалаш»: 4,7 миллионта болалар аккаунтлари ўчириб ташланди
Ижтимоий тармоқлар оламида ҳақиқий шов-шувли ва қатъий қарор! Индонезия ҳукумати болаларнинг виртуал хавфсизлигини таъминлаш ва уларни зарарли контентлардан ҳимоя қилиш йўлида мисли кўрилмаган қадам ташлади. Мамлакатда 16 ёшга тўлмаган фойдаланувчиларга тегишли бўлган қарийб 4,7 миллионта профил блоклаб қўйилди.
Бу ҳақда Reuters агентлиги Индонезия алоқа ва рақамли технологиялар вазири Меутя Ҳафи берган баёнотга таяниб хабар бермоқда.
Қайси платформадан қанча аккаунт ўчирилди?
Энг катта «зарба» қисқа видеолар платформаси бўлмиш TikTok’ка тўғри келди. Оммавий тозалаш ишларининг рақамлардаги кўриниши қуйидагича:
Ижтимоий тармоқ / Платформа
Ўчирилган болалар аккаунтлари сони
TikTok
4,1 миллионта
YouTube
600 мингга яқин
Умумий кўрсаткич
4,7 миллионта
Бунга нима сабаб бўлди? Шафқатсиз янги қонун
Бундай кескин чоралар шунчаки тасодиф эмас. Гап шундаки, жорий йилнинг 2026 йил 28 март куни Индонезияда янги қонуний тартиб кучга кирди. Ушбу ҳужжатга кўра, мамлакатда «юқори хавфли платформа» деб тан олинган барча тармоқларга 16 ёшдан кичик бўлган болаларнинг аккаунтларини босқичма-босқич ва бутунлай ўчириб ташлаш мажбурияти юклатилган.
Бугунги кунга келиб, ушбу қатъий қоидалар таъсирига қуйидаги машҳур тармоқлар ва ўйин платформалари тушиб улгурган:
Instagram ва Facebook
X (собиқ Twitter)
Roblox ўйин платформаси
Мақсад — шунчаки тақиқлаш эмас, балки маданиятни ўзгартириш!
Мамлакат алоқа ва рақамли технологиялар вазири Меутя Ҳафининг таъкидлашича, ҳукуматнинг мақсади фақатгина болаларни интернетдан узиб қўйиш эмас, балки йирик рақамли гигантларнинг масъулиятини оширишдир.
«Биз шунчаки боланинг тармоққа киришини кечиктираётганимиз йўқ, балки платформаларнинг ўзини тутиш маданияти ўзгаришини истаймиз», — деди Индонезия вазири.
Болаларнинг рақамли дунёдаги хавфсизлигини таъминлашга қаратилган бундай қатъий тизим тез орада бошқа мамлакатлар учун ҳам ўзига хос намуна бўлиши кутилмоқда.
…