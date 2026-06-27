Бугун Ер яқинидан улкан астероид учиб ўтади: хавф борми?

·42·Дунё
Бугун Ер яқинидан улкан астероид учиб ўтади: хавф борми?

Европа космик агентлиги маълумотига кўра, бугун — 27 июнь куни 1997 NC1 номли йирик астероид Ер яқинидан учиб ўтади. Мутахассислар таъкидлашича, у сайёрамиз учун ҳеч қандай хавф туғдирмайди. Бироқ бу парвоз астрономлар ва осмон кузатувчилари эътиборидаги муҳим воқеалардан бири ҳисобланмоқда.

Маълум қилинишича, астероид Ерга энг яқин нуқтадан тахминан 2,6 миллион километр масофада ҳаракатланади. Бу Ой билан Ер орасидаги масофадан қарийб етти баравар узоқ бўлса-да, астрономик мезонларга кўра, у Ер яқинидан ўтувчи йирик астероидлар қаторига киради.

1997 NC1 астероиди қарийб 30 йил аввал Гавайидаги астероидларни кузатиш тизими томонидан аниқланган. Унинг диаметри 750 метрдан 1,65 километргача экани тахмин қилинмоқда.

Мутахассислар қайд этишича, астероид Ерга яқинлашишига қарамай, унинг орбитаси сайёрамиз орбитаси билан кесишмайди. Шу боис хавотирга ўрин йўқ. Дурбин ёки кичик телескопга эга ҳаваскор осмон кузатувчилари уни само бўйлаб ҳаракатланаётган хира ёруғ нуқта сифатида кузатишлари мумкин.

NASA ҳисоб-китобларига кўра, 1997 NC1 астероиди бундан кейин фақат 2133 йилда Ерга шунчалик яқин масофадан яна учиб ўтади. Шу сабабли унинг бу галги парвози космосга қизиқувчилар учун ноёб ва қизиқарли астрономик ҳодисалардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Европа космик агентлигиНАСАГавайи1997 NC1
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Индонезияда «тозалаш»: 4,7 миллионта болалар аккаунтлари ўчириб ташландиИндонезияда «тозалаш»: 4,7 миллионта болалар аккаунтлари ўчириб ташландиБугун, 12:29АҚШда тарихий бурилиш: Исроил ва Ливан ўртасида келишув имзоланди!АҚШда тарихий бурилиш: Исроил ва Ливан ўртасида келишув имзоланди!Бугун, 12:02Қримда фавқулодда ҳолат: электр узилишлари ҳаётни издан чиқардиҚримда фавқулодда ҳолат: электр узилишлари ҳаётни издан чиқардиБугун, 01:03“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен Миллер“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен МиллерКеча, 22:59Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлдиТуркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлдиКеча, 22:48Қозоғистонликлар ҳам Қирғизистон дарёсида оқиб кетган 6 ёшли болани қидиришга киришишдиҚозоғистонликлар ҳам Қирғизистон дарёсида оқиб кетган 6 ёшли болани қидиришга киришишдиКеча, 22:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда