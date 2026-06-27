ЖЧ-2026. Норвегия - Франция 1:4 (киритилган голларни томоша қилинг)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ЖЧ-2026. I гуруҳи. 3-тур. 26 июн
Жаҳон чемпионатида 3-тур баҳслари давом этмоқда. I гуруҳида плей-офф масаласини ҳал қилган Франция (9) ва Норвегия (6) ўртасидаги ўйинда Дембеленинг ҳет-триги французларга ғалаба келтирди.
ЖЧ-2026. I гуруҳи. 3-тур. 26 июн
Норвегия — Франция 1:4
Голлар: Осгор (21) — Дембеле (7, 20, 32), Дуэ (90+4).
Аниқ амалга оширилмаган пеналти: Ларсен (50).
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…