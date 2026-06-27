Олимлар пахтақанддан ҳам енгил улкан сайёраларни аниқлади

·0·Дунё
Олимлар пахтақанддан ҳам енгил улкан сайёраларни аниқлади

Астрономлар Коинотдаги энг ғайриоддий сайёралардан иккитасини аниқлади. Улар ҳажми жиҳатидан Юпитерга деярли тенг бўлса-да, зичлиги шу қадар пастки, ҳатто пахтақанддан ҳам енгил ҳисобланади.

Мутахассислар маълум қилишича, ушбу сайёралар Ердан тахминан 1 110 ёруғлик йили узоқликда жойлашган юлдуз атрофида айланади. Илмий кузатувларга кўра, улар шу кунгача аниқланган ўз тоифасидаги энг енгил сайёралар сифатида қайд этилди.

Кашфиёт NASA’нинг TESS космик телескопи орқали амалга оширилди. Аввал сайёралар аниқланган бўлса, кейинчалик Ердаги қатор телескоплар ёрдамида уларнинг орбитаси ва зичлиги аниқ ҳисоблаб чиқилди.

Олимлар бу осмон жисмларини «супер-пуфак» сайёралар деб аташмоқда. Сабаби, уларнинг асосий қисми водород ва гелий газларидан ташкил топган бўлиб, ташқи тузилиши ниҳоятда енгил ва шишган ҳолатга эга.

Ҳозиргача Қуёш тизимидан ташқарида 6 300 га яқин экзосайёра тасдиқланган бўлса, уларнинг атиги 40 тасидан камроғи айнан шу тоифага киради. Таққослаш учун, Қуёш тизимидаги энг йирик сайёра — Юпитер ушбу янги топилган сайёралардан қарийб 35 баробар зичроқдир.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, бундай сайёраларни ўрганиш Коинотда сайёралар қандай шаклланиши ва эволюцияси ҳақидаги тасаввурларни янада бойитишга хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уй сотиб олиш учун йиғилган 1 килограмм олтин ахлатга кетдиУй сотиб олиш учун йиғилган 1 килограмм олтин ахлатга кетдиБугун, 20:01Сунъий интеллект 2000 йиллик куйиб кетган қўлёзмани ўқишга муваффақ бўлдиСунъий интеллект 2000 йиллик куйиб кетган қўлёзмани ўқишга муваффақ бўлдиБугун, 19:59Бир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилдиБир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилдиБугун, 19:58Чемодандаги даҳшат: 17 ёшли қизнинг жасади аниқландиЧемодандаги даҳшат: 17 ёшли қизнинг жасади аниқландиБугун, 19:29Танзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган масканТанзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган масканБугун, 17:18Норвегия — Франция ўйинидан кейин отишма: тўрт киши яраландиНорвегия — Франция ўйинидан кейин отишма: тўрт киши яраландиБугун, 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди