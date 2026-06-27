Олимлар пахтақанддан ҳам енгил улкан сайёраларни аниқлади
Астрономлар Коинотдаги энг ғайриоддий сайёралардан иккитасини аниқлади. Улар ҳажми жиҳатидан Юпитерга деярли тенг бўлса-да, зичлиги шу қадар пастки, ҳатто пахтақанддан ҳам енгил ҳисобланади.
Мутахассислар маълум қилишича, ушбу сайёралар Ердан тахминан 1 110 ёруғлик йили узоқликда жойлашган юлдуз атрофида айланади. Илмий кузатувларга кўра, улар шу кунгача аниқланган ўз тоифасидаги энг енгил сайёралар сифатида қайд этилди.
Кашфиёт NASA’нинг TESS космик телескопи орқали амалга оширилди. Аввал сайёралар аниқланган бўлса, кейинчалик Ердаги қатор телескоплар ёрдамида уларнинг орбитаси ва зичлиги аниқ ҳисоблаб чиқилди.
Олимлар бу осмон жисмларини «супер-пуфак» сайёралар деб аташмоқда. Сабаби, уларнинг асосий қисми водород ва гелий газларидан ташкил топган бўлиб, ташқи тузилиши ниҳоятда енгил ва шишган ҳолатга эга.
Ҳозиргача Қуёш тизимидан ташқарида 6 300 га яқин экзосайёра тасдиқланган бўлса, уларнинг атиги 40 тасидан камроғи айнан шу тоифага киради. Таққослаш учун, Қуёш тизимидаги энг йирик сайёра — Юпитер ушбу янги топилган сайёралардан қарийб 35 баробар зичроқдир.
Тадқиқотчиларнинг фикрича, бундай сайёраларни ўрганиш Коинотда сайёралар қандай шаклланиши ва эволюцияси ҳақидаги тасаввурларни янада бойитишга хизмат қилади.
…