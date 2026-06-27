Чемодандаги даҳшат: 17 ёшли қизнинг жасади аниқланди
Таиланднинг Паттайя шаҳрида чемодан ичидан 17 ёшли қизнинг жасади топилгач, ушбу жиноят юзасидан 46 ёшли Австралия фуқароси қўлга олинди. Бу ҳақда маҳаллий ОАВларга таяниб, The Guardian хабар берди.
Маълум қилинишича, гумондор 26 июн куни Бангкокдаги Суварнабхуми халқаро аэропортида ҳибсга олинган. Терговчилар уни 17 ёшли таиландлик қизнинг ўлимига алоқадорликда гумон қилмоқда. Бироқ эркак ўзига қўйилган гумонларни рад этган.
Дастлабки маълумотларга кўра, кузатув камераларида гумондорнинг 25 июн куни тонгда қиз билан бирга турар жой биносига киргани, орадан бир неча соат ўтиб эса у ердан катта қора чемоданни олиб чиқиб кетгани акс этган.
Орадан бир кун ўтиб, полиция темир йўл яқинидан айнан шу чемоданни топган. Унинг ичидан 17 ёшли қизнинг жасади аниқланган. Суд-тиббий экспертиза жасадда зўравонлик аломатлари борлигини кўрсатган.
Ҳозирда тергов давом этмоқда. Экспертиза хулосалари ва бошқа далиллар асосида гумондорга қотиллик, одам ўғирлаш ҳамда жасадни яшириш каби моддалар бўйича расмий айблов эълон қилиниши кутилмоқда.
…