Ўзбекистонда инқилобий янгилик! Йўллар пластик чиқиндилардан қурилади

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда инқилобий янгилик! Йўллар пластик чиқиндилардан қурилади

Йўлларимиз сифати ва экологиямиз учун жуда қувонарли, замонавий янгилик! Ўзбекистонда автомобил йўлларини қуришда мутлақо янги — қайта ишланган пластик чиқиндилардан фойдаланиш технологияси жорий этилмоқда. Бу инновацион усул ҳам атроф-муҳитни тозалашга, ҳам йўлларнинг сифатини янги босқичга олиб чиқишга хизмат қилади.

Янги технологиянинг сири нимада?

Ушбу тизим илм-фан ва экологиянинг ажойиб уйғунлигидир. Бунда анъанавий асфалт-бетон қоришмаси таркибига қайта ишланмайдиган пластмасса чиқиндиларининг айрим турлари махсус усулда қўшилади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу қоплама ташқи таъсирларга жуда чидамли бўлиб, бирваракайига иккита йирик муаммони ҳал этади:

  • Юртимиздаги пластмасса чиқиндилари ҳажмини кескин қисқартиради;

  • Йўл қопламасининг мустаҳкамлиги ва хизмат муддатини сезиларли даражада оширади.

Дастлабки синов натижалари: Оддий асфалтдан бир неча баробар устун!

Ишлаб чиқувчилар томонидан ўтказилган дастлабки синовлар янги материалнинг анъанавий асфалтдан техник кўрсаткичлар бўйича анча илгарилаб кетганини кўрсатди:

  • 2–3 баробар юқори мустаҳкамлик: Пластик аралашмали янги қопламанинг чидамлилиги одатий асфалтга қараганда камида 2–3 марта кучлироқ экани қайд этилди.

  • Минимум сув сингдириш: Янги қопламанинг сув сингдириш даражаси кескин камайган. Бу эса ёмғир ва қорли кунларда йўлларнинг тагидан емирилиб, ўйдим-чуқур бўлиб кетишининг олдини олади.

  • Емирилишга қарши юқори бардош: Ушбу кўрсаткичлар йўлнинг жуда узоқ йиллар давомида таъмирталаб бўлмай, халқимизга хизмат қилишини кафолатлайди.

Эко-ҳамкорлик

Мазкур истиқболли лойиҳани юқори даражада амалга ошириш учун Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги билан яқин ҳамкорлик йўлга қўйилди.

Тежамкор, мустаҳкам ва энг муҳими — табиатга дўст бўлган бундай йўллар тез орада юртимизнинг барча ҳудудларида пайдо бўлишини кутиб қоламиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилдиТошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилдиБугун, 19:00Ўзбекистонда 16 ёшгача болалар учун ижтимоий тармоқлар чекланиши мумкинЎзбекистонда 16 ёшгача болалар учун ижтимоий тармоқлар чекланиши мумкинБугун, 16:22Ўзбекистонда лифтлар хавфсизлигини баҳолаш тартиби янгиландиЎзбекистонда лифтлар хавфсизлигини баҳолаш тартиби янгиландиБугун, 15:27Эҳтиёт бўлинг: Бугун Ўзбекистонда ультрабинафша нурланиш энг хавфли даражага чиқадиЭҳтиёт бўлинг: Бугун Ўзбекистонда ультрабинафша нурланиш энг хавфли даражага чиқадиБугун, 13:08Ўзбекистонликлар узоқроқ яшамоқда: Ўртача умр кўриш неча ёшга етди?Ўзбекистонликлар узоқроқ яшамоқда: Ўртача умр кўриш неча ёшга етди?Бугун, 12:12Гулнора Каримованинг 43,5 млн долларлик активлари тиббиётга йўналтирилди!Гулнора Каримованинг 43,5 млн долларлик активлари тиббиётга йўналтирилди!Кеча, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди