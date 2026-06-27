Ўзбекистонда инқилобий янгилик! Йўллар пластик чиқиндилардан қурилади
Йўлларимиз сифати ва экологиямиз учун жуда қувонарли, замонавий янгилик! Ўзбекистонда автомобил йўлларини қуришда мутлақо янги — қайта ишланган пластик чиқиндилардан фойдаланиш технологияси жорий этилмоқда. Бу инновацион усул ҳам атроф-муҳитни тозалашга, ҳам йўлларнинг сифатини янги босқичга олиб чиқишга хизмат қилади.
Янги технологиянинг сири нимада?
Ушбу тизим илм-фан ва экологиянинг ажойиб уйғунлигидир. Бунда анъанавий асфалт-бетон қоришмаси таркибига қайта ишланмайдиган пластмасса чиқиндиларининг айрим турлари махсус усулда қўшилади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу қоплама ташқи таъсирларга жуда чидамли бўлиб, бирваракайига иккита йирик муаммони ҳал этади:
Юртимиздаги пластмасса чиқиндилари ҳажмини кескин қисқартиради;
Йўл қопламасининг мустаҳкамлиги ва хизмат муддатини сезиларли даражада оширади.
Дастлабки синов натижалари: Оддий асфалтдан бир неча баробар устун!
Ишлаб чиқувчилар томонидан ўтказилган дастлабки синовлар янги материалнинг анъанавий асфалтдан техник кўрсаткичлар бўйича анча илгарилаб кетганини кўрсатди:
2–3 баробар юқори мустаҳкамлик: Пластик аралашмали янги қопламанинг чидамлилиги одатий асфалтга қараганда камида 2–3 марта кучлироқ экани қайд этилди.
Минимум сув сингдириш: Янги қопламанинг сув сингдириш даражаси кескин камайган. Бу эса ёмғир ва қорли кунларда йўлларнинг тагидан емирилиб, ўйдим-чуқур бўлиб кетишининг олдини олади.
Емирилишга қарши юқори бардош: Ушбу кўрсаткичлар йўлнинг жуда узоқ йиллар давомида таъмирталаб бўлмай, халқимизга хизмат қилишини кафолатлайди.
Эко-ҳамкорлик
Мазкур истиқболли лойиҳани юқори даражада амалга ошириш учун Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги билан яқин ҳамкорлик йўлга қўйилди.
Тежамкор, мустаҳкам ва энг муҳими — табиатга дўст бўлган бундай йўллар тез орада юртимизнинг барча ҳудудларида пайдо бўлишини кутиб қоламиз!
…