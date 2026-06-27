SpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги давр

·0·Техно
SpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги давр

Elon Musk асос солган SpaceX компанияси Техасдаги Starbase космодромини ёқилғи билан узлуксиз таъминлаш мақсадида хусусий метан газ қувурини барпо этишга киришмоқда. Старпипе деб номланган ушбу лойиҳа Starship ракета тизимини учириш частотасини ошириш ва логистика харажатларини оптималлаштириш йўлидаги стратегик қадам ҳисобланади. Янги инфратузилма объекти космик кемаларни парвозга тайёрлаш жараёнини сезиларли даражада тезлаштириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лоне Стар Минералс Девелопмент ЛЛК шўъба корхонаси томонидан тақдим этилган ҳужжатларга кўра, Старпипе қурилиши 2026-йилнинг 7-июльида бошланиши режалаштирилган. Лойиҳани якунлаш ва фойдаланишга топшириш муддати этиб 2027-йилнинг 26-январи белгиланган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қувур линияси Браунсвилл кемачилик канали шимолидаги саноат зонасини Starbase старт комплекси билан боғлайди.

Логистик қарамликка чек қўйилади

Ҳозирги вақтда Starship синовлари ва парвозлари учун зарур бўлган метан ёқилғиси космодромга кўплаб автоцистерналар ёрдамида етказиб берилмоқда. Ҳар бир йирик парвоз олдидан ўнлаб юк машиналарининг қатнови нафақат мураккаб логистик занжирни юзага келтирмоқда, балки тайёргарлик жараёнини ҳам секинлаштирмоқда. Старпипе ишга тушгач, метан тўғридан-тўғри қувур орқали келади ва старт майдончаси яқинидаги махсус қурилмаларда суюлтирилади.

Янги газ қувурининг узунлиги тахминан 13 километрни, диаметри эса қарийб 40 сантиметрни ташкил этади. Бу ўлчамлар космодромнинг келажакдаги эҳтиёжларини тўлиқ қоплаш ва ёқилғи қуйиш жараёнини автоматлаштириш имконини беради. Мазкур лойиҳа SpaceX компаниясининг ташқи етказиб берувчиларга бўлган қарамлигини камайтиришга қаратилган кенг кўламли автономия стратегиясининг бир қисмидир.

Тўлиқ автоном космодром сари

Метан билан бир қаторда, Starship парвозлари учун улкан миқдорда суюқ кислород ва суюқ азот талаб этилади. Шу мақсадда SpaceX ҳозирда старт комплекси яқинида ўзининг ҳавони ажратиш қурилмасини (АСУ) қуришни давом эттирмоқда. Старпипе ва ушбу заводнинг биргаликдаги фаолияти Starbase мажмуасини деярли тўлиқ мустақил энергия ва ёқилғи марказига айлантиради.

Қизиқарли жиҳати шундаки, Starbase ўрни дастлаб яқин атрофда давлат метан қувури ўтиши режалаштирилганини ҳисобга олиб танланган эди. Бироқ, ушбу давлат лойиҳаси амалга ошмай қолгани сабабли, компания кўп йиллар давомида ёқилғини юк машиналарида ташишга мажбур бўлди. Эндиликда SpaceX бу муаммони ўз кучи билан ҳал қилишга қарор қилди.

Компаниянинг сўнгги муваффақиятлари, жумладан, Шип С40 прототипининг узоқ давом этган оловли синовлари ва қайта фойдаланиладиган Старфалл капсуласининг илк парвози, Starship лойиҳаси якуний босқичга яқинлашаётганидан далолат беради. Старпипе каби инфратузилма лойиҳалари эса Марс ва Ойга парвозларни мунтазам йўлга қўйиш учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.

SpaceXStarshipStarbaseElon MuskТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкинКАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкинБугун, 19:28Соғлом турмуш тарзи етарли бўлмаганда: Тадбиркор саратонни енгишда сунъий интеллектдан фойдаландиСоғлом турмуш тарзи етарли бўлмаганда: Тадбиркор саратонни енгишда сунъий интеллектдан фойдаландиБугун, 19:20Apple кутилмаган қарорга келди: iPhone 18 смартфонлари 9 GB тезкор хотира билан чиқадиApple кутилмаган қарорга келди: iPhone 18 смартфонлари 9 GB тезкор хотира билан чиқадиБугун, 18:56Тошкентда РОБОТИС гуманоид роботлар заводини қурмоқдаТошкентда РОБОТИС гуманоид роботлар заводини қурмоқдаБугун, 18:45Органик қуёш панеллари самарадорлиги бўйича инқилобий кашфиёт қилиндиОрганик қуёш панеллари самарадорлиги бўйича инқилобий кашфиёт қилиндиБугун, 17:52Осиё технология гигантлари АҚШнинг AI экспорт чекловларига жавоб қайтармоқдаОсиё технология гигантлари АҚШнинг AI экспорт чекловларига жавоб қайтармоқдаБугун, 17:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди