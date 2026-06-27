SpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги давр
Elon Musk асос солган SpaceX компанияси Техасдаги Starbase космодромини ёқилғи билан узлуксиз таъминлаш мақсадида хусусий метан газ қувурини барпо этишга киришмоқда. Старпипе деб номланган ушбу лойиҳа Starship ракета тизимини учириш частотасини ошириш ва логистика харажатларини оптималлаштириш йўлидаги стратегик қадам ҳисобланади. Янги инфратузилма объекти космик кемаларни парвозга тайёрлаш жараёнини сезиларли даражада тезлаштириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лоне Стар Минералс Девелопмент ЛЛК шўъба корхонаси томонидан тақдим этилган ҳужжатларга кўра, Старпипе қурилиши 2026-йилнинг 7-июльида бошланиши режалаштирилган. Лойиҳани якунлаш ва фойдаланишга топшириш муддати этиб 2027-йилнинг 26-январи белгиланган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қувур линияси Браунсвилл кемачилик канали шимолидаги саноат зонасини Starbase старт комплекси билан боғлайди.
Логистик қарамликка чек қўйиладиҲозирги вақтда Starship синовлари ва парвозлари учун зарур бўлган метан ёқилғиси космодромга кўплаб автоцистерналар ёрдамида етказиб берилмоқда. Ҳар бир йирик парвоз олдидан ўнлаб юк машиналарининг қатнови нафақат мураккаб логистик занжирни юзага келтирмоқда, балки тайёргарлик жараёнини ҳам секинлаштирмоқда. Старпипе ишга тушгач, метан тўғридан-тўғри қувур орқали келади ва старт майдончаси яқинидаги махсус қурилмаларда суюлтирилади.
Янги газ қувурининг узунлиги тахминан 13 километрни, диаметри эса қарийб 40 сантиметрни ташкил этади. Бу ўлчамлар космодромнинг келажакдаги эҳтиёжларини тўлиқ қоплаш ва ёқилғи қуйиш жараёнини автоматлаштириш имконини беради. Мазкур лойиҳа SpaceX компаниясининг ташқи етказиб берувчиларга бўлган қарамлигини камайтиришга қаратилган кенг кўламли автономия стратегиясининг бир қисмидир.
Тўлиқ автоном космодром сариМетан билан бир қаторда, Starship парвозлари учун улкан миқдорда суюқ кислород ва суюқ азот талаб этилади. Шу мақсадда SpaceX ҳозирда старт комплекси яқинида ўзининг ҳавони ажратиш қурилмасини (АСУ) қуришни давом эттирмоқда. Старпипе ва ушбу заводнинг биргаликдаги фаолияти Starbase мажмуасини деярли тўлиқ мустақил энергия ва ёқилғи марказига айлантиради.
Қизиқарли жиҳати шундаки, Starbase ўрни дастлаб яқин атрофда давлат метан қувури ўтиши режалаштирилганини ҳисобга олиб танланган эди. Бироқ, ушбу давлат лойиҳаси амалга ошмай қолгани сабабли, компания кўп йиллар давомида ёқилғини юк машиналарида ташишга мажбур бўлди. Эндиликда SpaceX бу муаммони ўз кучи билан ҳал қилишга қарор қилди.
Компаниянинг сўнгги муваффақиятлари, жумладан, Шип С40 прототипининг узоқ давом этган оловли синовлари ва қайта фойдаланиладиган Старфалл капсуласининг илк парвози, Starship лойиҳаси якуний босқичга яқинлашаётганидан далолат беради. Старпипе каби инфратузилма лойиҳалари эса Марс ва Ойга парвозларни мунтазам йўлга қўйиш учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.
…