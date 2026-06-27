Тошкентда Ўзбекистон ва ДР Конго ўйини катта экранларда намойиш этилади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
28 июн куни жаҳон чемпионатининг Ўзбекистон ва ДР Конго терма жамоалари ўртасидаги учрашуви Тошкент шаҳрининг барча 12 туманидаги очиқ майдонларда тўғридан-тўғри намойиш этилади.
Асосий ва энг катта фан-зона «Бунёдкор» стадионида ташкил қилинади. Учрашув трансляцияси Тошкент вақти билан соат 04:30 да бошланади.
Ўйинни «Анҳор-Локомотив», Централ Парк, «Ашхобод», Ғафур Ғулом номидаги, «Дўстлик», «Фурқат» ва «Ғалаба» боғларида томоша қилиш мумкин бўлади.
Шунингдек, Юнусобод спорт мажмуаси, ИНДEХ Парк ва пойтахт туманларининг марказий сайилгоҳларида ҳам катта экранлар ўрнатилади.
Барча майдонларга кириш бепул бўлади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…