Тошкентда Ўзбекистон ва ДР Конго ўйини катта экранларда намойиш этилади

·80·Спорт
Тошкентда Ўзбекистон ва ДР Конго ўйини катта экранларда намойиш этилади

28 июн куни жаҳон чемпионатининг Ўзбекистон ва ДР Конго терма жамоалари ўртасидаги учрашуви Тошкент шаҳрининг барча 12 туманидаги очиқ майдонларда тўғридан-тўғри намойиш этилади.

Асосий ва энг катта фан-зона «Бунёдкор» стадионида ташкил қилинади. Учрашув трансляцияси Тошкент вақти билан соат 04:30 да бошланади.

Ўйинни «Анҳор-Локомотив», Централ Парк, «Ашхобод», Ғафур Ғулом номидаги, «Дўстлик», «Фурқат» ва «Ғалаба» боғларида томоша қилиш мумкин бўлади.

Шунингдек, Юнусобод спорт мажмуаси, ИНДEХ Парк ва пойтахт туманларининг марказий сайилгоҳларида ҳам катта экранлар ўрнатилади.

Барча майдонларга кириш бепул бўлади.

ЎзбекистонДР КонгоБунёдкорТошкентЖаҳон чемпионатиФан-зона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенегалнинг Ироқ устидан ғалабаси фотограф ҳикояси билан ёдда қолдиСенегалнинг Ироқ устидан ғалабаси фотограф ҳикояси билан ёдда қолдиБугун, 19:39Жейми Каррагер: «Испания энди мен учун асосий фаворит эмас»Жейми Каррагер: «Испания энди мен учун асосий фаворит эмас»Бугун, 19:10ЖЧ-2026. Норвегия - Франция 1:4 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Норвегия - Франция 1:4 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 19:06Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоаси мураббийининг баҳсли қарорини ҳимоя қилдиЭрлинг Холанд Норвегия терма жамоаси мураббийининг баҳсли қарорини ҳимоя қилдиБугун, 18:53Грем Поттер ЖЧ-2026 плей-офф босқичида Францияга қарши ўйин олдидан фикр билдирдиГрем Поттер ЖЧ-2026 плей-офф босқичида Францияга қарши ўйин олдидан фикр билдирдиБугун, 18:51Эронни плей-оффдан сантиметрлар ажратди: 90+6-дақиқадаги VAR драмасиЭронни плей-оффдан сантиметрлар ажратди: 90+6-дақиқадаги VAR драмасиБугун, 18:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди