КАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкин

·20·Техно
КАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкин

Дунёнинг энг йирик аккумулятор ишлаб чиқарувчиси ҳисобланган Хитойнинг КАТЛ компанияси савдо стратегиясида кескин бурилиш ясади. Компания кичик ва ўрта бизнес вакиллари учун мўлжалланган КАТЛ Малл онлайн савдо платформасини расман ишга туширди. Бу қадам глобал энергия сақлаш тизимлари бозорида маҳсулот етказиб бериш занжирини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

КарНевсЧина нашрининг хабар беришича, янги платформа орқали эндиликда нафақат йирик автогигантлар, балки кичик интеграторлар ҳам аккумулятор ҳужайраларини тўғридан-тўғри заводнинг ўзидан харид қилиш имкониятига эга бўлди. Илгари КАТЛ каби гигантлар фақат йирик шартномалар ва юқори даражадаги мижозларга эътибор қаратган бўлса, энди вазият ўзгарди.

Кичик бизнес учун янги имкониятлар

Ҳозирги вақтда КАТЛ Малл платформасида учта асосий моделдаги аккумуляторлар сотувга чиқарилган: 100 Ач, 280 Ач ва 314 Ач сиғимли элементлар. Шунингдек, каталогда 587 Ач сиғимли энг қувватли модел ҳам пайдо бўлган, бироқ у ҳозирча буюртма учун очиқ эмас. Энг муҳим янгилик шундаки, минимал буюртма миқдори бор-йўғи учта қути қилиб белгиланган.

Бу ўзгариш Ўзбекистон каби қайта тикланувчи энергия манбалари жадал ривожланаётган бозорлар учун ҳам долзарбдир. Кичик қуёш панеллари ўрнатувчи компаниялар ёки энергия сақлаш тизимларини йиғувчи тадбиркорлар энди воситачиларсиз, оригинал маҳсулотни биринчи қўлдан олишлари мумкин бўлади.

Воситачилар даври якунланмоқдами?

Илгари кичик ишлаб чиқарувчилар КАТЛ маҳсулотларини олиш учун кўп босқичли воситачиларга таянишга мажбур эди. Бу эса бир қанча муаммоларни келтириб чиқарарди: нархларнинг асоссиз ошиши, маҳсулот сифатининг кафолатланмагани ва тақчиллик даврида етказиб беришнинг узилиб қолиши шулар жумласидандир. Тўғридан-тўғри савдо канали ушбу тўсиқларни олиб ташлайди.

Экспертларнинг фикрича, КАТЛ Малл платформасининг ишга туширилиши бозордаги тарқоқ талабни ягона тизимга бирлаштиришга хизмат қилади. Бу нафақат КАТЛ компаниясининг бозор улушини оширади, балки кичик рақобатчилар ва дистрибюторларнинг фаолият муҳитига ҳам сезиларли таъсир кўрсатади.

Шуни таъкидлаш жоизки, КАТЛ ҳозирда Tesla, BMW ва бошқа кўплаб электромобил ишлаб чиқарувчиларнинг асосий ҳамкори ҳисобланади. Компаниянинг чакана савдога яқинлашиши энергия сақлаш технологияларининг янада оммалашишига ва якуний маҳсулотлар таннархининг пасайишига олиб келиши мумкин.

КАТЛАккумуляторТехнологияЭнергетикаХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги даврSpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги даврБугун, 19:51Соғлом турмуш тарзи етарли бўлмаганда: Тадбиркор саратонни енгишда сунъий интеллектдан фойдаландиСоғлом турмуш тарзи етарли бўлмаганда: Тадбиркор саратонни енгишда сунъий интеллектдан фойдаландиБугун, 19:20Apple кутилмаган қарорга келди: iPhone 18 смартфонлари 9 GB тезкор хотира билан чиқадиApple кутилмаган қарорга келди: iPhone 18 смартфонлари 9 GB тезкор хотира билан чиқадиБугун, 18:56Тошкентда РОБОТИС гуманоид роботлар заводини қурмоқдаТошкентда РОБОТИС гуманоид роботлар заводини қурмоқдаБугун, 18:45Органик қуёш панеллари самарадорлиги бўйича инқилобий кашфиёт қилиндиОрганик қуёш панеллари самарадорлиги бўйича инқилобий кашфиёт қилиндиБугун, 17:52Осиё технология гигантлари АҚШнинг AI экспорт чекловларига жавоб қайтармоқдаОсиё технология гигантлари АҚШнинг AI экспорт чекловларига жавоб қайтармоқдаБугун, 17:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди