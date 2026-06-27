КАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкин
Дунёнинг энг йирик аккумулятор ишлаб чиқарувчиси ҳисобланган Хитойнинг КАТЛ компанияси савдо стратегиясида кескин бурилиш ясади. Компания кичик ва ўрта бизнес вакиллари учун мўлжалланган КАТЛ Малл онлайн савдо платформасини расман ишга туширди. Бу қадам глобал энергия сақлаш тизимлари бозорида маҳсулот етказиб бериш занжирини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
КарНевсЧина нашрининг хабар беришича, янги платформа орқали эндиликда нафақат йирик автогигантлар, балки кичик интеграторлар ҳам аккумулятор ҳужайраларини тўғридан-тўғри заводнинг ўзидан харид қилиш имкониятига эга бўлди. Илгари КАТЛ каби гигантлар фақат йирик шартномалар ва юқори даражадаги мижозларга эътибор қаратган бўлса, энди вазият ўзгарди.
Кичик бизнес учун янги имкониятларҲозирги вақтда КАТЛ Малл платформасида учта асосий моделдаги аккумуляторлар сотувга чиқарилган: 100 Ач, 280 Ач ва 314 Ач сиғимли элементлар. Шунингдек, каталогда 587 Ач сиғимли энг қувватли модел ҳам пайдо бўлган, бироқ у ҳозирча буюртма учун очиқ эмас. Энг муҳим янгилик шундаки, минимал буюртма миқдори бор-йўғи учта қути қилиб белгиланган.
Бу ўзгариш Ўзбекистон каби қайта тикланувчи энергия манбалари жадал ривожланаётган бозорлар учун ҳам долзарбдир. Кичик қуёш панеллари ўрнатувчи компаниялар ёки энергия сақлаш тизимларини йиғувчи тадбиркорлар энди воситачиларсиз, оригинал маҳсулотни биринчи қўлдан олишлари мумкин бўлади.
Воситачилар даври якунланмоқдами?Илгари кичик ишлаб чиқарувчилар КАТЛ маҳсулотларини олиш учун кўп босқичли воситачиларга таянишга мажбур эди. Бу эса бир қанча муаммоларни келтириб чиқарарди: нархларнинг асоссиз ошиши, маҳсулот сифатининг кафолатланмагани ва тақчиллик даврида етказиб беришнинг узилиб қолиши шулар жумласидандир. Тўғридан-тўғри савдо канали ушбу тўсиқларни олиб ташлайди.
Экспертларнинг фикрича, КАТЛ Малл платформасининг ишга туширилиши бозордаги тарқоқ талабни ягона тизимга бирлаштиришга хизмат қилади. Бу нафақат КАТЛ компаниясининг бозор улушини оширади, балки кичик рақобатчилар ва дистрибюторларнинг фаолият муҳитига ҳам сезиларли таъсир кўрсатади.
Шуни таъкидлаш жоизки, КАТЛ ҳозирда Tesla, BMW ва бошқа кўплаб электромобил ишлаб чиқарувчиларнинг асосий ҳамкори ҳисобланади. Компаниянинг чакана савдога яқинлашиши энергия сақлаш технологияларининг янада оммалашишига ва якуний маҳсулотлар таннархининг пасайишига олиб келиши мумкин.
…