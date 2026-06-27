Эронни плей-оффдан сантиметрлар ажратди: 90+6-дақиқадаги VAR драмаси

·0·Спорт
Эронни плей-оффдан сантиметрлар ажратди: 90+6-дақиқадаги VAR драмаси

ЖЧ-2026нинг навбатдаги куни футбол мухлислари учун ҳақиқий Голливуд фильмларига хос драма билан ёдда қоладиган бўлди. «G» гуруҳининг сўнгги туридан ўрин олган Миср ва Эрон терма жамоалари ўртасидаги учрашув шундай кечдики, майдонда ҳам, трибуналарда ҳам ҳаяжондан юраклар тўхтаб қолишига бир баҳя қолди.

ЖЧ-2026. G гуруҳи. 3-тур

Миср — Эрон 1:1

  • Голлар: Сабер 5 (1:0), Ризоян 14 (1:1).

  • Аниқ ижро этилмаган пенальти: Меҳди Торимий 11' (Эрон).

  • Огоҳлантиришлар: Сабер (20), Ёсир Иброҳим (42), Лашин (90) — Канаанизодагон (19), Неъматий (43), Иззатуллоҳий (79), Халилзода (90).

Жамоалар таркиби:

  • Миср: Шубайр, Робиа, Абдул Муним (Ёсир Иброҳим, 14), Аҳмад Фотиҳ, Хани, Лашин, Сабер (Атея, 46), Салоҳ (Сайид, 57), Трезеге, Ашур (Мармуш, 46), Зико (Абдулкарим, 76).

  • Эрон: Бейранванд, Халилзода, Канаанизодагон, Неъматий (Ҳардоний, 46), Муҳаммадий, Ризоян, Иззатуллоҳий, Қурбоний, Муҳибий (Жаҳонбахш, 90+1), Қуддус (Муғанли, 67), Торимий.

Тезкор голлар ва Торимийнинг хатоси

Учрашув ҳакамнинг ҳуштаги чалиниши билан даҳшатли тезликда бошланди. Бошланишиданоқ ҳужумга ўтган мисрликлар 5-дақиқадаёқ Сабернинг голи эвазига ҳисобни очишди. Орадан ҳеч қанча ўтмай, Эрон терма жамоаси сардори Меҳди Торимийда пенальти орқали мувозанатни тиклаш учун олтинга тенг имконият пайдо бўлди. Аммо 11-дақиқада у белгиланган 11 метрлик жарима зарбасини аниқ ижро эта олмади.

Шунга қарамай, форслар руҳан тушиб қолишмади ва барибир ўз мақсадларига эришишди: 14-дақиқада Ризоян мувозанатни тиклади — 1:1. Бундай натижа Муҳаммад Салоҳ ва унинг жамоадошларини тўлиқ қониқтиргани боис, африкаликлар иккинчи бўлимда асосий эътиборни ҳисобни сақлаб қолишга қаратишди.

90+6-дақиқадаги сароб: Кўзойнак таққан Халилзода ва микроскопик офсайд

Иккинчи бўлим давомида эронликлар тинимсиз югуришдан анча толиқиб қолишгани сезилди. Шунга қарамай, улар учрашув сўнггида ҳақиқий штурм уюштириш учун ўзларида куч топа олишди.

Ва ниҳоят, ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+6-дақиқада Шожа Халилзода Миср дарвозасини ишғол қилди! Осиёликлар базасидаги хурсандчилик ва бақир-чақирларни сўз билан таърифлаб бўлмасди. Ҳатто гол муаллифи Халилзода олдиндан тайёрлаб қўйган қора кўзойнагини тақиб, ўзига хос тарзда голни нишонлашга ҳам улгурди. Аммо бу хурсандчилик сониялар ичида саробга айланди: ишга VAR аралашди ва такрорий лавҳалардан сўнг ушбу ҳужумда микроскопик (бир неча сантиметрлик) офсайд борлиги аниқланиб, гол бекор қилинди!

Эронни плей-оффдан сантиметрлар ажратди: 90+6-дақиқадаги VAR драмаси

Драма шу билан ҳам тугамади. Қолган сўнгги сонияларда ҳам Эрон яна бир голга жуда яқин келди, бироқ Миср дарвозабони яқин масофадан йўлланган кучли зарбани мўъжизавий тарзда қайтариб қолди.

Эрон учун барчаси тугамаган: Плей-офф математикаси

Ўйин 1:1 ҳисобида якунланди. Эрон гуруҳ босқичидаги учта ўйиннинг барчасида дуранг ўйнади. Аммо улар учун турнир ҳали тугагани йўқ. Жамоада тўплар нисбати яхши бўлгани боис, улар энг яхши учинчи ўринни эгаллаган терма жамоалар рейтингида ҳозирда 6-ўринни банд этиб туришибди.

Кейинги босқич формуласи: Форслар расман плей-офф (1/16 финал) йўлланмасини нақд қилишлари учун ҳали баҳслари давом этаётган J, K ва L гуруҳларининг камида иккитасида Эрон учун фойдали ва керакли ҳисоблар қайд этилиши шарт бўлади. Эронлик мухлислар учун ҳақиқий кутиш ва ҳаяжонли соатлар бошланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду ва Диогу Далот: Болаликдаги кумирдан яқин дўстликка қадарКриштиану Роналду ва Диогу Далот: Болаликдаги кумирдан яқин дўстликка қадарБугун, 17:31Испаниянинг мағлубиятсиз серияси 34 та ўйинга етди, рекорд янгиландиИспаниянинг мағлубиятсиз серияси 34 та ўйинга етди, рекорд янгиландиБугун, 17:18Лионель Месси захирада қолади: Аргентина терма жамоасида кутилмаган ротацияЛионель Месси захирада қолади: Аргентина терма жамоасида кутилмаган ротацияБугун, 17:13Рамин Ризоён йиғлаб юборди: «Эрон халқи, бизни кечиринг»Рамин Ризоён йиғлаб юборди: «Эрон халқи, бизни кечиринг»Бугун, 17:12Возинья: «Месси менга гол урмаслиги учун боримни бераман»Возинья: «Месси менга гол урмаслиги учун боримни бераман»Бугун, 16:57Кабо-Верде тарихий натижа қайд этиб Лионель Месси ва Аргентина билан тўқнаш келадиКабо-Верде тарихий натижа қайд этиб Лионель Месси ва Аргентина билан тўқнаш келадиБугун, 16:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди