Грем Поттер ЖЧ-2026 плей-офф босқичида Францияга қарши ўйин олдидан фикр билдирди

·15·Спорт
Грем Поттер ЖЧ-2026 плей-офф босқичида Францияга қарши ўйин олдидан фикр билдирди

Швеция терма жамоаси бош мураббийи Грем Поттер Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасида Францияга қарши бўлиб ўтадиган учрашув олдидан ўз ҳаяжонини яширмади. Ню-Жерси штатида ўтадиган ушбу баҳс турнирнинг энг кутилган тўқнашувларидан бирига айланиши кутилмоқда. Собиқ Челси устози рақибнинг кучига муносиб баҳо берган ҳолда, ўз жамоаси сенсация қайд этишга тайёрлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гуруҳ босқичи якунларига кўра, Швеция терма жамоаси 4 очко билан учинчи ўринни эгаллаб, кейинги босқич йўлланмасини қўлга киритди. Ҳал қилувчи баҳсда Япония билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган скандинавияликлар плей-оффда дунёнинг энг кучли жамоаларидан бири — Францияга қарши тушадиган бўлди. Goal.com нашри хабарига кўра, Поттер бу каби ўйинлар ҳар бир мураббий ва футболчининг болаликдаги орзуси эканини айтиб ўтган.

Грандларга қарши жиддий имтиҳон

Дидиер Десчампс бошқарувидаги Франция терма жамоаси гуруҳ босқичини кўтаринки руҳда ўтказди. Улар барча ўйинларда ғалаба қозониб, сўнгги турда Норвегия устидан 4:1 ҳисобида ишончли зафар қучишди. Французларнинг ҳужум чизиғи, айниқса Килиан Мбаппе, Майкл Олисе ва Усман Дембеле каби юлдузлар ҳар қандай ҳимоя учун жиддий хавф туғдирмоқда.

"Бу шунчаки ажойиб ўйин бўлади. Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида Францияга қарши майдонга тушиш — бундан ортиғини тасаввур қилиб бўлмайди. Улар дунёнинг энг яхши жамоаларидан бири ва биз уларни чексиз ҳурмат қиламиз, аммо биз бу учрашувни интизорлик билан кутяпмиз", — дея таъкидлади Грем Поттер Швеция футбол федерацияси расмий сайтига берган интервюсида.

Стратегик тайёргарлик ва имкониятлар

Швеция терма жамоаси Далласдаги қароргоҳини тарк этиб, ўйин бўлиб ўтадиган Ню-Жерсига йўл олмоқда. Мураббийлар штаби олдида турган асосий вазифа — сўнгги олтита ўйинда 17 та гол уришга улгурган француз ҳужумкорлигини тўхтатиш. Поттер рақиб таркибида ҳар бир чизиқда жаҳон даражасидаги ижрочилар борлигини ва уларнинг мураббийи ғалаба қозонишни яхши билишини эътироф этди.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу тўқнашув қизиқарли кечиши аниқ, боиси Грем Поттер қўллаётган тактик услублар ва Швециянинг интизомли ўйини юлдузли Францияга қарши қанчалик самарали бўлиши катта савол остида. Мазкур баҳс сешанба куни бўлиб ўтади ва унда хатога йўл қўйишнинг бадали жуда юқори бўлиши кутилмоқда.

ЖЧ-2026Грем ПоттерФранцияШвецияКилиан Мбаппе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жейми Каррагер: «Испания энди мен учун асосий фаворит эмас»Жейми Каррагер: «Испания энди мен учун асосий фаворит эмас»Бугун, 19:10ЖЧ-2026. Норвегия - Франция 1:4 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Норвегия - Франция 1:4 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 19:06Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоаси мураббийининг баҳсли қарорини ҳимоя қилдиЭрлинг Холанд Норвегия терма жамоаси мураббийининг баҳсли қарорини ҳимоя қилдиБугун, 18:53Эронни плей-оффдан сантиметрлар ажратди: 90+6-дақиқадаги VAR драмасиЭронни плей-оффдан сантиметрлар ажратди: 90+6-дақиқадаги VAR драмасиБугун, 18:44Криштиану Роналду ва Диогу Далот: Болаликдаги кумирдан яқин дўстликка қадарКриштиану Роналду ва Диогу Далот: Болаликдаги кумирдан яқин дўстликка қадарБугун, 17:31Испаниянинг мағлубиятсиз серияси 34 та ўйинга етди, рекорд янгиландиИспаниянинг мағлубиятсиз серияси 34 та ўйинга етди, рекорд янгиландиБугун, 17:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди