Грем Поттер ЖЧ-2026 плей-офф босқичида Францияга қарши ўйин олдидан фикр билдирди
Швеция терма жамоаси бош мураббийи Грем Поттер Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасида Францияга қарши бўлиб ўтадиган учрашув олдидан ўз ҳаяжонини яширмади. Ню-Жерси штатида ўтадиган ушбу баҳс турнирнинг энг кутилган тўқнашувларидан бирига айланиши кутилмоқда. Собиқ Челси устози рақибнинг кучига муносиб баҳо берган ҳолда, ўз жамоаси сенсация қайд этишга тайёрлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гуруҳ босқичи якунларига кўра, Швеция терма жамоаси 4 очко билан учинчи ўринни эгаллаб, кейинги босқич йўлланмасини қўлга киритди. Ҳал қилувчи баҳсда Япония билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган скандинавияликлар плей-оффда дунёнинг энг кучли жамоаларидан бири — Францияга қарши тушадиган бўлди. Goal.com нашри хабарига кўра, Поттер бу каби ўйинлар ҳар бир мураббий ва футболчининг болаликдаги орзуси эканини айтиб ўтган.
Грандларга қарши жиддий имтиҳонДидиер Десчампс бошқарувидаги Франция терма жамоаси гуруҳ босқичини кўтаринки руҳда ўтказди. Улар барча ўйинларда ғалаба қозониб, сўнгги турда Норвегия устидан 4:1 ҳисобида ишончли зафар қучишди. Французларнинг ҳужум чизиғи, айниқса Килиан Мбаппе, Майкл Олисе ва Усман Дембеле каби юлдузлар ҳар қандай ҳимоя учун жиддий хавф туғдирмоқда.
"Бу шунчаки ажойиб ўйин бўлади. Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида Францияга қарши майдонга тушиш — бундан ортиғини тасаввур қилиб бўлмайди. Улар дунёнинг энг яхши жамоаларидан бири ва биз уларни чексиз ҳурмат қиламиз, аммо биз бу учрашувни интизорлик билан кутяпмиз", — дея таъкидлади Грем Поттер Швеция футбол федерацияси расмий сайтига берган интервюсида.
Стратегик тайёргарлик ва имкониятларШвеция терма жамоаси Далласдаги қароргоҳини тарк этиб, ўйин бўлиб ўтадиган Ню-Жерсига йўл олмоқда. Мураббийлар штаби олдида турган асосий вазифа — сўнгги олтита ўйинда 17 та гол уришга улгурган француз ҳужумкорлигини тўхтатиш. Поттер рақиб таркибида ҳар бир чизиқда жаҳон даражасидаги ижрочилар борлигини ва уларнинг мураббийи ғалаба қозонишни яхши билишини эътироф этди.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу тўқнашув қизиқарли кечиши аниқ, боиси Грем Поттер қўллаётган тактик услублар ва Швециянинг интизомли ўйини юлдузли Францияга қарши қанчалик самарали бўлиши катта савол остида. Мазкур баҳс сешанба куни бўлиб ўтади ва унда хатога йўл қўйишнинг бадали жуда юқори бўлиши кутилмоқда.
…