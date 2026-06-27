Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоаси мураббийининг баҳсли қарорини ҳимоя қилди
Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Холанд Францияга қарши кечган йирик мағлубиятдан сўнг жамоа бош мураббийи Стале Солбаккеннинг асосий ўйинчиларга дам бериш ҳақидаги қарорини қўллаб-қувватлади. Футболчининг фикрича, таркибдаги кескин ротация плей-офф босқичи олдидан жамоанинг умумий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасидаги муҳим баҳсда Норвегия устози Солбаккен кутилмаганда асосий таркибнинг 10 нафар аъзосини захирада қолдирди. Фақатгина Фредерик Аурснес ўтган ўйиндаги ўрнини сақлаб қолди. Натижада, амалда иккинчи таркиб билан майдонга тушган норвеглар Франция терма жамоасига 1:4 ҳисобида имкониятни бой беришди. Бу қарор мухлислар ва экспертлар томонидан кескин танқидга учради.
Мураббийнинг таваккали ва Холанднинг муносабатиЗахира ўриндиғида қолиб кетган юлдузлар орасида Эрлинг Холанд, Мартин Одегаард ва Антонио Нуса каби етакчилар бор эди. Де Телеграаф нашри хабарига кўра, мураббий ўз қароридан афсусда эмаслигини билдирган. Солбаккеннинг таъкидлашича, унинг асосий мақсади гуруҳда биринчи ўринни эгаллаш эмас, балки жамоани турнирда имкон қадар узоқроққа олиб боришдир.
Эрлинг Холанд ҳам мураббийнинг позициясига қўшилишини маълум қилди. "Мен ўйиндан олдин ҳам бу қарорга қарши эмаслигимни айтганман ва ҳозир ҳам фикрим ўзгармади. Франция барибир кучлироқ эди. Ҳатто энг кучли таркибимиз билан тушганимизда ҳам, уларни мағлуб эта олмасдик деб ўйлайман", — дея таъкидлади "Манчестер Сити" форварди.
Ҳужумчи Франция терма жамоасининг юқори савиясини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, рақиб таркибидаги маҳоратли ўйинчиларнинг кўплиги уларни турнирнинг асосий фаворитларидан бирига айлантиради. Норвегия учун эса плей-офф босқичига асосий кучларни сақлаб қолиш стратегик жиҳатдан муҳимроқ ҳисобланади.
Стале Солбаккен фақат бир нарсадан афсусда эканини билдирди — бу ҳам бўлса стадионга Эрлинг Холанд ва Мартин Одегаард каби юлдузларни кўриш учун келган мухлислардир. Бироқ, профессионал нуқтаи назардан, у жамоанинг жисмоний ҳолатини биринчи ўринга қўйишни афзал кўрган. Эндиликда Норвегия плей-офф ўйинларида ушбу дам олишнинг фойдасини исботлаши кутилмоқда.
…