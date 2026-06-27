Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоаси мураббийининг баҳсли қарорини ҳимоя қилди

·28·Спорт
Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоаси мураббийининг баҳсли қарорини ҳимоя қилди

Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Холанд Францияга қарши кечган йирик мағлубиятдан сўнг жамоа бош мураббийи Стале Солбаккеннинг асосий ўйинчиларга дам бериш ҳақидаги қарорини қўллаб-қувватлади. Футболчининг фикрича, таркибдаги кескин ротация плей-офф босқичи олдидан жамоанинг умумий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасидаги муҳим баҳсда Норвегия устози Солбаккен кутилмаганда асосий таркибнинг 10 нафар аъзосини захирада қолдирди. Фақатгина Фредерик Аурснес ўтган ўйиндаги ўрнини сақлаб қолди. Натижада, амалда иккинчи таркиб билан майдонга тушган норвеглар Франция терма жамоасига 1:4 ҳисобида имкониятни бой беришди. Бу қарор мухлислар ва экспертлар томонидан кескин танқидга учради.

Мураббийнинг таваккали ва Холанднинг муносабати

Захира ўриндиғида қолиб кетган юлдузлар орасида Эрлинг Холанд, Мартин Одегаард ва Антонио Нуса каби етакчилар бор эди. Де Телеграаф нашри хабарига кўра, мураббий ўз қароридан афсусда эмаслигини билдирган. Солбаккеннинг таъкидлашича, унинг асосий мақсади гуруҳда биринчи ўринни эгаллаш эмас, балки жамоани турнирда имкон қадар узоқроққа олиб боришдир.

Эрлинг Холанд ҳам мураббийнинг позициясига қўшилишини маълум қилди. "Мен ўйиндан олдин ҳам бу қарорга қарши эмаслигимни айтганман ва ҳозир ҳам фикрим ўзгармади. Франция барибир кучлироқ эди. Ҳатто энг кучли таркибимиз билан тушганимизда ҳам, уларни мағлуб эта олмасдик деб ўйлайман", — дея таъкидлади "Манчестер Сити" форварди.

Ҳужумчи Франция терма жамоасининг юқори савиясини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, рақиб таркибидаги маҳоратли ўйинчиларнинг кўплиги уларни турнирнинг асосий фаворитларидан бирига айлантиради. Норвегия учун эса плей-офф босқичига асосий кучларни сақлаб қолиш стратегик жиҳатдан муҳимроқ ҳисобланади.

Стале Солбаккен фақат бир нарсадан афсусда эканини билдирди — бу ҳам бўлса стадионга Эрлинг Холанд ва Мартин Одегаард каби юлдузларни кўриш учун келган мухлислардир. Бироқ, профессионал нуқтаи назардан, у жамоанинг жисмоний ҳолатини биринчи ўринга қўйишни афзал кўрган. Эндиликда Норвегия плей-офф ўйинларида ушбу дам олишнинг фойдасини исботлаши кутилмоқда.

Эрлинг ХоландНорвегияФранцияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жейми Каррагер: «Испания энди мен учун асосий фаворит эмас»Жейми Каррагер: «Испания энди мен учун асосий фаворит эмас»Бугун, 19:10ЖЧ-2026. Норвегия - Франция 1:4 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Норвегия - Франция 1:4 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 19:06Грем Поттер ЖЧ-2026 плей-офф босқичида Францияга қарши ўйин олдидан фикр билдирдиГрем Поттер ЖЧ-2026 плей-офф босқичида Францияга қарши ўйин олдидан фикр билдирдиБугун, 18:51Эронни плей-оффдан сантиметрлар ажратди: 90+6-дақиқадаги VAR драмасиЭронни плей-оффдан сантиметрлар ажратди: 90+6-дақиқадаги VAR драмасиБугун, 18:44Криштиану Роналду ва Диогу Далот: Болаликдаги кумирдан яқин дўстликка қадарКриштиану Роналду ва Диогу Далот: Болаликдаги кумирдан яқин дўстликка қадарБугун, 17:31Испаниянинг мағлубиятсиз серияси 34 та ўйинга етди, рекорд янгиландиИспаниянинг мағлубиятсиз серияси 34 та ўйинга етди, рекорд янгиландиБугун, 17:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди